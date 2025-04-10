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拖鞋消失奴才找超久！　定睛一看竟是阿金「穿在腳上」

▲媽咪的拖鞋不見找了超久，沒想到是被橙橙穿走。（圖／網友@corgiwen_goldencheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

彰化縣5個月大黃金獵犬「橙橙」很調皮，這天奴才發覺有一隻拖鞋憑空消失，正要懷疑是不是橙橙偷叼去玩，定睛一看，發現牠居然「穿在腳上」。開心的橙橙左後腳穿著媽咪的室內拖，讓家人又無奈又好笑，果然每個毛孩家庭都會有消失的鞋。

▲（圖／網友@corgiwen_goldencheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲橙橙和柯基姊姊的感情超好。（圖／網友@corgiwen_goldencheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

橙橙平時很喜歡撒嬌，基本上沒有不吃的食物，很黏家中的柯基姐姐，是大家的開心果。飼主提到，找了很久的拖鞋，居然出現在橙橙的腳上，看著走路超卡的愛犬，家人都馬上笑翻，直言「沒想過是被牠穿走」，拿起手機記錄下這搞笑的畫面後就去拯救傻汪了。

▲（圖／網友@corgiwen_goldencheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲5個月大的橙橙體型就已經很大了，是家中的開心果。（圖／網友@corgiwen_goldencheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片在Threads上發佈後，瀏覽次數已經高達48萬次，按讚次數有2.8萬次。吸引不少網友前來留言，紛紛表示「這題我也遇過」、「牠都沒有覺得腳卡卡的嗎XD」、「腳腳衝出拖鞋好可愛」、「像剛剛下雨走路的拖鞋插進去腳上」、「想了100種被咬壞的樣子，結果是這樣」，釣出不少家長的共鳴。

關鍵字： 拖鞋黃金獵犬

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