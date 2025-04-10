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柴犬見狗就想「找架吵」　一招「遮眼」破解網笑：鼻子裝飾用

實習記者陳安榆／採訪報導

宜蘭市6歲柴犬「哈吉」喜歡找狗吵架，每當看見同類就虛張聲勢，但靠近後就會退縮。這天奴才去美容院接哈吉回家，卻看見美容師把愛犬的眼睛遮住再走出來，原因竟是「牠看不見就不會想約架」，哈吉的死穴就這樣被秒破解，搞笑的是靈敏的嗅覺彷彿在此刻毫無用處。

▲（圖／網友@shiba.haji_0531提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈吉常常做出一些無厘頭的搞笑事情。（圖／網友@shiba.haji_0531提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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哈吉喜歡吃牛肉、雞肉和潔牙骨，想吃東西的時候，會「講話」來表達自己的需求，會用翻肚肚的方式來撒嬌，偶爾還會做一些讓人很困惑的行為。牠看到狗狗的時候會很嗨，但靠近時反而很尊重對方，不會真的咬也會避免「開戰」。飼主笑道「鼻子是裝飾」，其實只是虛張聲勢，假裝自己很厲害的樣子。

▲（圖／網友@shiba.haji_0531提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈吉其實不敢打架，只是會裝作自己很厲害。（圖／網友@shiba.haji_0531提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

可愛的瞬間被分享在Threads上，目前觀看次數高達10萬次，網友紛紛評論「鼻子：？」、「沒錯，把眼睛蓋起來就沒事了」、「眼前的黑不是黑」、「真是太可愛了」，逗趣的畫面讓許多飼主都深感共鳴，貼文更是獲得了不少的轉發，果然柴犬都有自己特別的思維。

關鍵字： 柴犬虛張聲勢遮掩吵架

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