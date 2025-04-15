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馬來貘「莉姆路」9個月大體重破180公斤　迎接第一個「世界貘日」

馬來貘莉姆路。（圖／台北市立動物園提供）

▲9個月大的莉姆路食慾超好，體重已經超過180公斤。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園的馬來貘寶寶「莉姆路」9個月大了，從出生的褐色小西瓜，長到超過180公斤，也早已轉換為黑白毛髮。為即將到來的「世界貘日(World Tapir Day)」，台北市立動物園準備「貘契大考驗」，通過就能拿小禮物，27日還有快閃「馬來貘列車長」在遊客列車站現身。

莉姆路2024年7月出生，當時深褐色的身軀布滿縱向白色花紋，臉頰和四肢則有像斑駁樹影般的白色斑點，就像顆褐色的小西瓜一般，體重大約7公斤。將近2個月大時，可以觀察到莉姆路的屁股端開始變成淡棕色，並漸漸的向背部擴散淡色漸層；再過一陣子白色毛的面積布滿整個背部，同時臉頰和前肢的花紋也慢慢消失。

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馬來貘莉姆路。（圖／台北市立動物園提供）

▲莉姆路幼年時期的花襯衫，看起來像顆小西瓜。（圖／台北市立動物園提供）

4個月大時莉姆路完全換下斑點保護色童裝，變成和媽媽一樣黑白分明的體色，目前9個月大牠食慾良好，雖然還沒追上媽媽的體型，但是體重也超越180公斤，很快就會發育成為壯碩的馬來貘。莉姆路與媽媽「貘莉」現在還一起住在穿山甲館旁的水池區，雖然牠已經長得很大隻，但還是保有小朋友的樣子，總是活潑的到處探索，還會跟媽媽撒嬌。

世界上現存的貘都極需人們的保護行動，其中體型最大，也是唯一分布在亞洲的物種「馬來貘」更是國際自然保育聯盟(IUCN)列名的瀕危(EN)動物，目前牠們生存最大危機是因非法砍伐雨林、焚林開拓農地等人類活動帶來的棲地喪失與破碎化。台北市立動物園投入馬來貘域外保育，透過繁殖計畫建立衛星族群，參與國際跨地區與跨動物園間的合作來守護馬來貘。

馬來貘莉姆路。（圖／台北市立動物園提供）

▲莉姆路的花襯衫漸漸換成跟媽媽一樣的黑白配色。（圖／台北市立動物園提供）

動物園呼籲，民眾可以從生活中採取友善環境行動，像是選購永續棕櫚油的產品（如：RSPO,Roundtable on Sustainable Palm Oil棕櫚油永續發展圓桌組織認證產品）、永續森林管理認證商品（如：FSC, Forest Stewardship Council森林管理委會認證產品）來保護雨林，或者自備餐具、環保杯、使用循環杯、減少一次性用品使用、購買可重複使用物品、使用永續材質製造的物品、搭乘大衆交通運輸工具等等，從日常生活行動就能間接幫助馬來貘的棲息地健康。

台北市立動物園目前在熱帶雨林區與穿山甲館旁分別都照養著馬來貘，114年4月15日至4月30日為響應「4/27世界貘日World Tapir Day」，動物園邀請大家來園認識馬來貘，完成「『貘』契考驗學習單，就可以到教育中心出口的動物藝坊兌換獎勵。4月27日當天在遊園列車站還會有馬來貘布偶列車長快閃，遊客將有機會一起搭乘列車遊園。

馬來貘莉姆路。（圖／台北市立動物園提供）

▲莉姆路雖然體型變大，但還是黏媽的寶寶。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 馬來貘馬來貘寶寶馬來貘莉姆路台北市立動物園世界貘日

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