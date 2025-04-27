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他們燦笑跑來「全變成狗狗」　《比天堂還美麗》一幕惹哭網友

記者李依融／綜合報導

在天堂與天使毛孩相遇，會是什麼樣子呢？韓劇《比天堂還美麗》具象化了重逢的一刻，毛孩們頭也不回奔向主人們的瞬間，讓許多電視機前的飼主們紅了眼眶，這齣韓劇也成功吸引許多粉絲繼續追下去。

劇中女主角李海淑80多歲離世來到天堂，在這裡她遇上了一個身材高挑、身穿黑白色套裝的女子，對方一臉高傲地看了她幾眼，便伸手推倒了桌上的水瓶，這一舉動立刻讓李海淑認出「索尼亞？」，正是她曾經飼養的賓士貓。

比天堂還美麗。（圖／Netflix劇照）

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▲索尼亞招牌「推水瓶」動作，成功讓李海淑認出她的身分。（圖／翻攝自Netflix）

索尼亞雖然以人的外表出現，但性格仍是高冷的貓咪，只是問了一句「你怎麼沒認出我？」，就倔強地轉過頭，躲開飼主的撫摸，但是飼主關心過去耳朵腫起來是否痊癒，牠又自動湊上耳朵，而對於主人問「你怎麼沒跟媽媽說敬語？」，牠也只是隨口說了「我開心啊」。李海淑沒想到能遇到思念的愛貓，看到索尼亞一舉手一投足都跟以前一樣，忍不住道出感謝。

畫面來到一個大草皮，一群剛上天堂的人疑惑望著對面的人群，霎時間對面無論男女、老少，全部朝他們衝過來，而且臉上都帶著超級開心的笑容，下一秒這些人變成了一隻一隻的小狗狗，像生前一樣，義無反顧地只想跑進主人的懷中。飼主們蹲下呼喊著寶貝的名字，一把將狗狗們擁進懷中，迫不及待地訴說著思念與抱歉，這就是飼主們抵達天堂時，與毛孩們重逢的畫面吧。

比天堂還美麗。（圖／Netflix劇照）

▲許多人眉開眼笑地跑向另一群人。（圖／翻攝自Netflix）

比天堂還美麗。（圖／Netflix劇照）

▲原來他們都是等待與主人團聚的毛小孩。（圖／翻攝自Netflix）

然而還有一個戴著領巾的老人家低著頭，一名年輕人走向前問「你是班吉嗎？」，接著伸出手讓對方聞聞，這時老人變成一隻拉布拉多，原來牠是一隻導盲犬，原本雙眼失明的飼主第一次看到愛犬的容貌。主人哽咽著對班吉訴說思念與抱歉，將愛犬擁入懷中，又憐愛地一看再看。

比天堂還美麗。（圖／Netflix劇照）

▲飼主上天堂後，第一次看到導盲犬的模樣。（圖／翻攝自Netflix）

所有的狗狗與飼主重逢後，還有3個人難過地看著其他夥伴離開，原來他們生前是流浪狗，被帶進收容所後遲遲沒有等到領養，最終被安樂死，雖然沒有主人來接難免遺憾，但是在天堂裡牠們仍自在開心，也不會再流浪了。

《比天堂還美麗》吸引了許多有毛孩飼主的關注，也成功讓許多人流下眼淚，想像著與毛孩在天堂重逢的場景，而李海淑的貓咪「索尼亞」由崔熙真飾演，演技精湛網友們看了忍不住大讚「她真的是貓咪轉世吧」、「我家的貓就這樣」、「超級傲嬌，真的很貓啊」、「完美掌握貓咪精隨」！

關鍵字： 比天堂還美麗毛小孩飼主寵物

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