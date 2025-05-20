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壽山動物園遮蔭不足熱如烤箱　動物「曝曬進食」挨轟不人道

▲▼ 壽山動物園遮蔭不足熱爆如烤箱！　動物「曝曬進食」挨轟不人道。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲壽山動物園被指遮蔭不足！動物「曝曬進食」挨轟不人道。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員白喬茵今（20）日進行市政總質詢，指出壽山動物園草原動物區展場遮蔭設施不足，許多動物在烈日下吃飯喝水無處可躲，非常不人道。她質疑，觀光局針對活動開幕式和行銷活動動輒豪灑近千萬，但卻不重視動物福利、只在乎虛華表面。對此，觀光局長高閔琳則回應，有設置遮蔭設備，但有改進空間。

白喬茵指出，全球暖化氣溫持續攀升動輒超過35度，高雄壽山動物園動物展場遮蔭明顯不足，特別是豪豬區唯一的遮陽設施水泥管也有曝曬過熱的狀況，非常不人道。

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▲▼ 壽山動物園遮蔭不足熱爆如烤箱！　動物「曝曬進食」挨轟不人道。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼壽山動物園遮蔭不足，動物「曝曬進食」挨轟不人道。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 壽山動物園遮蔭不足熱爆如烤箱！　動物「曝曬進食」挨轟不人道。（圖／記者賴文萱翻攝）

豪豬、鴯鶓、象龜跟迷你馬的進食區都有遮蔭不足問題，白喬茵當場提問高閔琳「你有辦法在烈日下吃飯嗎」？要求觀光局應以動物福祉為首要考量盡速改善動物環境。

除了面對民眾善款未公開透明，白喬茵也直批高閔琳面對特支費索資三度敷衍提供大統包資料，不敢讓人民查驗每筆用途是否符合特支費使用規範。

針對特支費的支用明細，白喬茵舉出台北市及台中市府的首長特支費資料提供，逐筆經費的日期、項目、金額均公開詳列，質疑高雄市府選擇蓋牌的正當性。

觀光局長高閔琳答詢回覆，動物展區均有設置遮蔭設備，但有改進的空間，允諾可再增加數目或豐富相關設施。至於動物園的認養專戶支出，每筆都有詳細紀錄，並經合法核銷及上網公開。

壽山動物園則發聲明強調，不同動物之原生環境、氣候生活條件和動物習性都不同，而園區內樹木林立，動物展區均提供適當之遮蔭。如蘇卡達象龜來自炎熱的非洲撒哈拉沙漠邊緣，除需確保有充足日照，園方亦提供適當遮蔭，讓象龜等其他動物可利用樹蔭、棚架或洞穴避免陽光直曬，必要時亦搭配灑水設備為動物降溫。

針對原棲地為高原地區動物，如羊駝及絨鼠，更提供空調設備維持涼爽；而冠豪豬展區更於去年增設活動式帆布來提供展場全面之遮陰，有效提升動物生活空間之舒適度。為持續提升動物福祉，園方仍會重新檢視園區，視需要增加遮陰設施，並持續進行環境豐富化等作為。

此外，動物園也嚴正駁斥「行銷預算比動物設施的錢還多」的說法，園方指出，動物照養保育與動物相關設施是動物園的核心業務，預算配置也為最優先考量。

其中，動物醫療、動物飼料、動物行為豐富化及動物設施等相關維運費用佔壽山動物園總預算近50%，而年度推廣活動與行銷預算僅約佔總預算5%，同時，園區行銷預算主要用於辦理親子生態保育及動物相關之教育推廣活動，透過相關推廣活動提升動物園的能見度、普及動物相關知識、推廣生命教育，不僅可吸引更多民眾入園，更可進而促進動物認養與各項保育工作的推動，形成良性循環。

壽山動物園再次強調，認養計畫之經費，皆專款專用於動物的飼料、醫療照護、棲地改善、保育研究及教育推廣等面向。每一筆支出均符合政府採購法規，並定期公布經費收支報告，帳目公開透明。

壽山動物園長期致力於動物保育、教育及遊憩等多重功能，肩負著重要的社會責任，園區每位同仁均基於對動物的熱愛與專業堅守崗位，為動物們提供最好的照護。不實言論不僅損害動物園聲譽，更嚴重打擊第一線動物保育工作者士氣。

關鍵字： 高雄壽山動物園白喬茵觀光局動物福利

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