狠心盜獵者殺梅花鹿「只有小角」幼鹿當垃圾丟路邊　可憐畫面曝

▲梅花鹿遭到獵殺 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

1隻頸部中彈、死亡約半天的年輕公梅花鹿，日前被民眾發現，被以黑色塑膠膠袋包起來棄置在屏東縣滿州鄉一處偏僻山坡下，令目擊者相當不捨，當地民眾推測，盜獵者可能因夜間狩獵看不清目標，誤殺這隻正值落角期、且只有一支角的小公鹿，發現頭骨無市場價值後，乾脆打包棄置，而墾管處對此也做出回應。

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恆春半島的梅花鹿族群近年快速增長，數量多到讓農民叫苦連天，轄內的墾管處對此也很困擾，當地也出現有少數不肖人士為牟取暴利，私下以槍枝獵殺梅花鹿，僅割下帶角的公鹿頭骨製成標本販售，剩餘軀體則隨意棄置山林情事，引發不滿。滿州這隻年輕梅花鹿研判就是在這種情況下遭到獵殺。

墾丁國家公園管處表示，盜獵不僅破壞生態平衡，更挑戰法紀底線。根據《國家公園法》第十三條，國家公園內禁止獵捕野生動物，違者可處三千元罰鍰；若涉及《動物保護法》，最高可罰兩百萬元。更嚴重的是，盜獵者非法持有槍械，可能面臨三年以上十年以下有期徒刑，併科七百萬元以下罰金。

該處並與保安警察第七總隊第八大隊已強化聯合夜間巡查，針對滿州鄉等盜獵熱點進行布線與情蒐。墾管處呼籲，若發現可疑盜獵情資，可撥打免費保育專線0800-885996，或直接聯繫管理處及保七總隊，共同守護野生動物與國家公園的自然資源。