藍眼巴丹鸚鵡「自己拿湯匙」　模仿奴才一口一口吃飯

▲滾滾很喜歡模仿，這次是模仿媽媽吃飯。（圖／網友@anchi.86提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

新北市1歲藍眼巴丹鸚鵡「滾滾」是超級學人精，近期牠熱衷於學奴才吃飯的樣子，甚至會偷偷跑進廚房，自己拿湯匙，左腳抓著湯匙桿，嘴巴不停地假裝在吃湯池內的東西，演得唯妙唯肖，讓家人哭笑不得。

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▲滾滾偷拿湯匙的證據。（圖／網友@anchi.86提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



滾滾非常膽小，逃跑第一名，打架最後一名，媽媽直呼「很大隻但很沒用，還很愛撒嬌」。牠最喜歡吃松子、芒果跟水梨，超級喜歡模仿任何事情，這次效仿著媽咪吃飯的樣子，舉著空空如也的湯匙吃得津津有味，奴才不讓牠吃人類的食物，滾滾索性拿著湯匙幻想，畫面超級搞笑。

▲滾滾雖然很大隻，但也超級膽小。（圖／網友@anchi.86提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片被發在Threads上後，引來不少網友留言，紛紛表示「媽媽吃這麼香，為什麼我什麼都感覺不到！」、「拿湯匙的姿勢真漂亮，確定沒成精吧？！」、「好像英國紳士！」、「巴丹真是奇妙的鳥類」、「用的好靈巧」、「湯匙的空氣都是甜的」，大家都被滾滾拿湯匙的表準姿勢征服，因此收穫一票粉絲。

▲滾滾超黏人，愛撒嬌。（圖／網友@anchi.86提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）