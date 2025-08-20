ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

奶貓潮來臨！幼貓除蚤1次看懂　獸醫教你選對合適產品阻斷傳播鏈

面對奶貓潮，幼貓除蚤該怎麼做？

▲面對奶貓潮，幼貓除蚤該怎麼做？（圖／Envato Elements、醫師提供，下同）

寵物中心／綜合報導

春夏交替是貓咪繁殖高峰期，也是「奶貓潮」來臨的時節。許多飼主在這段期間撿到剛出生的幼貓，卻常因不熟悉照護方式而手足無措。花蓮高橋動物醫院殷宏源院長提醒，從外面撿回家的貓咪，10隻有9隻都會有跳蚤問題，甚至可能處於傳染病潛伏期，因此至少要隔離觀察一週，避免與家中其他動物直接接觸，以及特別注意幼貓除蚤的時機與方法。

幼貓體質脆弱，跳蚤恐釀致命風險

初生貓免疫力低，一旦遭跳蚤寄生可能會導致多種疾病上身。「例如血巴東蟲症就會導致發燒、貧血、食慾不振甚至危及生命；而絛蟲等腸道寄生蟲，也常透過跳蚤傳播。」殷宏源院長表示，如果飼主不確定幼貓有沒有跳蚤，建議儘早送醫檢查、經獸醫師評估小貓週齡與健康狀況後，再選擇合適的除蚤產品與照護方式，才能協助小貓穩定成長、遠離危機。

撿到小貓怎麼辦？「週齡判斷」是照護第一步

憑藉著多年臨床經驗，殷宏源院長發現，「判斷貓咪年齡」對於一般民眾來說並不容易，因此建議一撿到貓就找獸醫師協助，進行週齡判斷與基本健康檢查。後續無論是驅蟲或用藥，在獸醫師指導下使用，也更能確保貓咪安全。

一般來說，網路上大家常講的「小奶貓」，泛指尚未斷奶的貓咪，約介於出生至4至6週齡間。等到斷奶後至滿1歲，則進入「幼貓」階段。這段期間小貓就像嬰兒一樣，需要細心觀察與照顧，從餵奶、大小便、離乳階段的飲食安排到疫苗接種，都是飼主不可忽視的重要環節！

幼貓除蚤別急！獸醫教你從週齡判斷到照顧奶貓全掌握

▲幼貓除蚤別急！獸醫教你從週齡判斷到照顧奶貓全掌握。

獸醫手把手教你照顧奶貓！餵奶頻率、離乳時機與疫苗時程一次搞懂

殷宏源院長指出，如果撿到剛出生的小奶貓(出生3天至1週內)，需每1至2小時餵食一次（包括半夜）；到了第3週，可延長到每3至4小時一次，而第4週後則可調整為每5至6小時一次。餵奶後還需使用濕紙巾輕拍屁股，幫助牠們排便。

此外，如果撿到與貓媽媽分離的小奶貓，只能以市售貓咪專用奶粉餵食，但奶粉畢竟非貓咪母乳來 源，較容易出現腸胃不適、拉肚子、營養不足等情況，因此更需密切觀察飲食反應並及早諮詢獸醫師。當小貓約6至7週大時，就可以開始離乳，嘗試從液態奶轉換到固體食物，建議可從肉泥或泡軟的乾飼料少量開始，幫助牠們慢慢適應，避免引發腸胃不適。

至於疫苗預防接種方面，殷宏源院長依「世界小動物獸醫協會」的建議指出，貓咪6至8週齡就可開始接種疫苗。如果幼貓未飲用母奶、缺乏抗體保護，可提前於6週陸續施打四劑疫苗；有吸收母乳抗體者，則從8週起施打三劑即可。

幼貓有跳蚤怎麼辦？三步驟處理不驚慌

「跳蚤不僅可能叮咬飼主，還可能傳播如血巴東蟲、絛蟲等寄生蟲給貓咪。」殷宏源院長說明。他指出，發現跳蚤時，代表牠們可能早已散布在貓咪身上或環境中。建議應該採取以下3步驟應對：

1. 觀察症狀

貓咪身上是否出現搔癢、紅疹或黑褐色跳蚤糞便。

2. 貓除蚤前應諮詢獸醫

若小貓尚未滿8週，尤其約1個月左右的奶貓，若有除蚤上的需求，建議先帶至動物醫院評估合適的驅蟲方式。

3. 清潔環境

跳蚤卵經常也潛藏在貓窩、地墊、沙發縫隙等處，必須全面吸塵、消毒、清洗並曝曬這些用品，防止跳蚤孵化。

幼貓有跳蚤怎麼辦？觀察症狀、選對幼貓除蚤產品及環境清潔不可少

▲幼貓有跳蚤怎麼辦？觀察症狀、選對幼貓除蚤產品及環境清潔不可少。

小貓多大可以除蚤？多久要驅蟲？獸醫教你依不同週齡選對幼貓除蚤用品！

許多新手飼主常常會問：「小貓多大可以除蚤？多久需要驅蟲一次？」殷宏源院長表示，幼貓驅蟲應依照不同年齡選擇合適的產品與頻率。市面上的除蚤產品琳瑯滿目，但對於年齡較小、體質較弱的幼貓而言，使用上更需謹慎。對此，殷宏源院長特別整理幼貓除蚤原則與驅蟲頻率，確保小貓能健康成長。

● 2日齡以上奶貓：經獸醫評估後可考慮選擇溫和的噴劑類產品，例如：蚤不到噴劑，進行初步防護。

● 滿一個月幼貓驅蟲：建議先由獸醫評估是否適合進行第一次完整驅蟲，依個體健康狀況決定產品選擇與後續驅蟲間隔。

● 8週齡以上：可改為使用滴劑型產品(如：蚤不到全效滴劑等)，提供較長效的防護效果。

貓咪驅蟲多久可以洗澡？抓準「這時間點」最安全！

很多飼主也常問：「貓咪驅蟲後多久可以洗澡？」或是誤以為幫貓咪洗澡就能驅除跳蚤，但實際上效果有限，因為寄生蟲對水和清潔劑並不敏感，就算洗掉看得到的跳蚤，蟲卵仍可能潛藏在毛髮或環境中等待孵化，用抓的也抓不完。殷宏源院長說明，最有效的驅蟲方式仍是經獸醫師指導下使用噴劑或滴劑，才能從源頭中斷跳蚤的繁殖循環，真正保障貓咪健康。

一般來說，滴劑驅蟲建議1個月做一次，噴劑則約3至4週。由於滴劑多設計為單貓使用，多貓家庭如果有預算考量，噴劑也會是不錯的選擇。無論選擇滴劑或噴劑，投藥「前後48小時內」都應避免洗澡。如果想幫貓咪洗澡，建議可等投藥2天後再洗澡。

別讓跳蚤反覆循環！打造「行走的驅蟲劑」，全面阻斷寄生蟲防護鏈

想要真正阻絕跳蚤再度孵化，除了處理貓咪身上的成蟲，環境也要同步驅蟲才能雙管齊下！

● 貓窩與地墊：需定期清洗、曝曬或更換。
● 沙發與地板縫隙：定期吸塵處理。
● 母貓與同住貓咪：同步使用安全驅蟲的產品，避免交叉感染。

幼貓除蚤其中一個關鍵，從環境打掃做起

▲幼貓除蚤其中一個關鍵，從環境打掃做起。

殷宏源院長也補充，經常有飼主認為室內貓不需驅蟲、打疫苗，但其實人類外出帶回的飛沫、糞便、寄生蟲等都可能導致間接傳播疾病。國外研究也顯示，定期有驅蟲、打疫苗的貓咪，平均壽命是比較高的！施打疫苗也是給醫生檢查貓咪健康的好時機，有異常狀況也能及早發現。

殷宏源院長特別提醒，最近有網友在社群上分享影片，提到許多市售的環境清潔劑或除蟲噴劑，雖然標榜動物友善，實際上卻含有對貓咪毒性極高的「除蟲菊」成份，貓咪容易因舔毛的習慣，不慎誤食沾染在身上的清潔劑而中毒。因此飼主在選擇環境用藥時，務必要留意成份標示，避免貓咪暴露於潛在風險中。

「其實定期使用驅蟲藥的貓咪，本身就具備防護效果。牠們經過的地方，若有跳蚤或其他外寄生蟲想跳上來吃毛屑、吸血，就會接觸到藥性而死亡。」因此，有規律驅蟲習慣的貓咪可被視為「行走的驅蟲劑」，不僅自身受保護，也能有效中斷跳蚤在環境中的傳播鏈。殷宏源院長強調，這樣的良性循環需持續規律用藥一段時間才能發揮最大效果，但長期下來，整個家庭空間幾乎可以不再受寄生蟲干擾。

驅蟲從第一天開始，守護貓咪健康每一天

無論是幼貓或是成貓，一旦遇到跳蚤問題未即時處理，不僅危害健康，更可能波及整個居家環境。殷宏源院長也再次提醒，驅蟲不該等到發現跳蚤才開始，應該從飼養第一天就落實！唯有從週齡判斷、適合的產品選擇到環境清潔全面落實，做好防範於未然，才能真正守護貓咪與家庭的健康安全。

關鍵字： 幼貓奶貓跳蚤除蚤蚤不到驅蟲寄生蟲獸醫毛小孩動物哺乳母貓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

頭臉長出觸手狀恐怖黑角　社區出現多隻「變種怪兔」專家曝真相

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

黃金獵犬照鏡子「意外發現有牙齒」　11秒表情包爆紅：真的很凶

鴨群優游混入「長脖子鴯鶓」　飼主揭：第一次下水嚇到尖叫

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回

主人化妝 #黃金獵犬 湊熱鬧！覺得無聊後竟「開門」離開XD

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

【廣編】寵物健康守護聯盟成立！法國皇家攜獸醫、專家　為守護寵物健康帶來福音

松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

奶貓潮來臨！幼貓除蚤1次看懂　獸醫教你選對合適產品阻斷傳播鏈

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

原住民鎮壓菜鳥奶貓　「淡定臉」輕鬆制伏眼神還放空

山東威海幼虎慘遭不明女子踹踢棍打！動物園證實：是工作人員

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

美洲獅大膽闖入民宅　男意外與「野獸四目相交」先衝去救愛犬

極樂寺、淨宗學會捐百萬助台南重建　黃偉哲感謝慈悲化為溫暖

酸陳聖文帶核廢料水「主動送頭」　柳采葳：國民黨殺到不好意思

長榮與潮牌推全新過夜包　紐約線10月起吃得到A5肋眼牛排

Steam引入「語言專屬評分」　避免文化差異引發評論轟炸

妹子買套套製造情趣　選大黑馬Size！男友「一戴就滑落」瞬間臉垮

年輕人夯投資！　數位理財30歲以下投資人成長5成

「燒成火海」畫面曝！阿富汗嚴重車禍79死　巴士無人生還

韓男手術斷根痛爆！泌尿醫師「100%切斷海綿體」　術後不舉怒提告

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

屈中恆赴北京被當面嗆劣跡藝人　「國光學姐」影后楊麗音震驚發聲

寵物動物熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

棕熊小喬今離世　同仁含淚放手

懷孕浪貓出現在門口　女餵養獲得驚喜包

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

奶貓初次自己尿尿　認真抖尾超萌

讀者迴響

熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

棕熊小喬今離世　同仁含淚放手

懷孕浪貓出現在門口　女餵養獲得驚喜包

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

奶貓初次自己尿尿　認真抖尾超萌

孩童被浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」救人

熱門寵物影片

更多
【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面