奶貓潮來臨！幼貓除蚤1次看懂　獸醫教你選對合適產品阻斷傳播鏈

▲面對奶貓潮，幼貓除蚤該怎麼做？（圖／Envato Elements、醫師提供，下同）

寵物中心／綜合報導

春夏交替是貓咪繁殖高峰期，也是「奶貓潮」來臨的時節。許多飼主在這段期間撿到剛出生的幼貓，卻常因不熟悉照護方式而手足無措。花蓮高橋動物醫院殷宏源院長提醒，從外面撿回家的貓咪，10隻有9隻都會有跳蚤問題，甚至可能處於傳染病潛伏期，因此至少要隔離觀察一週，避免與家中其他動物直接接觸，以及特別注意幼貓除蚤的時機與方法。

幼貓體質脆弱，跳蚤恐釀致命風險

初生貓免疫力低，一旦遭跳蚤寄生可能會導致多種疾病上身。「例如血巴東蟲症就會導致發燒、貧血、食慾不振甚至危及生命；而絛蟲等腸道寄生蟲，也常透過跳蚤傳播。」殷宏源院長表示，如果飼主不確定幼貓有沒有跳蚤，建議儘早送醫檢查、經獸醫師評估小貓週齡與健康狀況後，再選擇合適的除蚤產品與照護方式，才能協助小貓穩定成長、遠離危機。

撿到小貓怎麼辦？「週齡判斷」是照護第一步

憑藉著多年臨床經驗，殷宏源院長發現，「判斷貓咪年齡」對於一般民眾來說並不容易，因此建議一撿到貓就找獸醫師協助，進行週齡判斷與基本健康檢查。後續無論是驅蟲或用藥，在獸醫師指導下使用，也更能確保貓咪安全。

一般來說，網路上大家常講的「小奶貓」，泛指尚未斷奶的貓咪，約介於出生至4至6週齡間。等到斷奶後至滿1歲，則進入「幼貓」階段。這段期間小貓就像嬰兒一樣，需要細心觀察與照顧，從餵奶、大小便、離乳階段的飲食安排到疫苗接種，都是飼主不可忽視的重要環節！

▲幼貓除蚤別急！獸醫教你從週齡判斷到照顧奶貓全掌握。

獸醫手把手教你照顧奶貓！餵奶頻率、離乳時機與疫苗時程一次搞懂

殷宏源院長指出，如果撿到剛出生的小奶貓(出生3天至1週內)，需每1至2小時餵食一次（包括半夜）；到了第3週，可延長到每3至4小時一次，而第4週後則可調整為每5至6小時一次。餵奶後還需使用濕紙巾輕拍屁股，幫助牠們排便。

此外，如果撿到與貓媽媽分離的小奶貓，只能以市售貓咪專用奶粉餵食，但奶粉畢竟非貓咪母乳來 源，較容易出現腸胃不適、拉肚子、營養不足等情況，因此更需密切觀察飲食反應並及早諮詢獸醫師。當小貓約6至7週大時，就可以開始離乳，嘗試從液態奶轉換到固體食物，建議可從肉泥或泡軟的乾飼料少量開始，幫助牠們慢慢適應，避免引發腸胃不適。

至於疫苗預防接種方面，殷宏源院長依「世界小動物獸醫協會」的建議指出，貓咪6至8週齡就可開始接種疫苗。如果幼貓未飲用母奶、缺乏抗體保護，可提前於6週陸續施打四劑疫苗；有吸收母乳抗體者，則從8週起施打三劑即可。

幼貓有跳蚤怎麼辦？三步驟處理不驚慌

「跳蚤不僅可能叮咬飼主，還可能傳播如血巴東蟲、絛蟲等寄生蟲給貓咪。」殷宏源院長說明。他指出，發現跳蚤時，代表牠們可能早已散布在貓咪身上或環境中。建議應該採取以下3步驟應對：

1. 觀察症狀

貓咪身上是否出現搔癢、紅疹或黑褐色跳蚤糞便。

2. 貓除蚤前應諮詢獸醫

若小貓尚未滿8週，尤其約1個月左右的奶貓，若有除蚤上的需求，建議先帶至動物醫院評估合適的驅蟲方式。

3. 清潔環境

跳蚤卵經常也潛藏在貓窩、地墊、沙發縫隙等處，必須全面吸塵、消毒、清洗並曝曬這些用品，防止跳蚤孵化。

▲幼貓有跳蚤怎麼辦？觀察症狀、選對幼貓除蚤產品及環境清潔不可少。

小貓多大可以除蚤？多久要驅蟲？獸醫教你依不同週齡選對幼貓除蚤用品！

許多新手飼主常常會問：「小貓多大可以除蚤？多久需要驅蟲一次？」殷宏源院長表示，幼貓驅蟲應依照不同年齡選擇合適的產品與頻率。市面上的除蚤產品琳瑯滿目，但對於年齡較小、體質較弱的幼貓而言，使用上更需謹慎。對此，殷宏源院長特別整理幼貓除蚤原則與驅蟲頻率，確保小貓能健康成長。

● 2日齡以上奶貓：經獸醫評估後可考慮選擇溫和的噴劑類產品，例如：蚤不到噴劑，進行初步防護。

● 滿一個月幼貓驅蟲：建議先由獸醫評估是否適合進行第一次完整驅蟲，依個體健康狀況決定產品選擇與後續驅蟲間隔。

● 8週齡以上：可改為使用滴劑型產品(如：蚤不到全效滴劑等)，提供較長效的防護效果。

貓咪驅蟲多久可以洗澡？抓準「這時間點」最安全！

很多飼主也常問：「貓咪驅蟲後多久可以洗澡？」或是誤以為幫貓咪洗澡就能驅除跳蚤，但實際上效果有限，因為寄生蟲對水和清潔劑並不敏感，就算洗掉看得到的跳蚤，蟲卵仍可能潛藏在毛髮或環境中等待孵化，用抓的也抓不完。殷宏源院長說明，最有效的驅蟲方式仍是經獸醫師指導下使用噴劑或滴劑，才能從源頭中斷跳蚤的繁殖循環，真正保障貓咪健康。

一般來說，滴劑驅蟲建議1個月做一次，噴劑則約3至4週。由於滴劑多設計為單貓使用，多貓家庭如果有預算考量，噴劑也會是不錯的選擇。無論選擇滴劑或噴劑，投藥「前後48小時內」都應避免洗澡。如果想幫貓咪洗澡，建議可等投藥2天後再洗澡。

別讓跳蚤反覆循環！打造「行走的驅蟲劑」，全面阻斷寄生蟲防護鏈

想要真正阻絕跳蚤再度孵化，除了處理貓咪身上的成蟲，環境也要同步驅蟲才能雙管齊下！

● 貓窩與地墊：需定期清洗、曝曬或更換。

● 沙發與地板縫隙：定期吸塵處理。

● 母貓與同住貓咪：同步使用安全驅蟲的產品，避免交叉感染。

▲幼貓除蚤其中一個關鍵，從環境打掃做起。

殷宏源院長也補充，經常有飼主認為室內貓不需驅蟲、打疫苗，但其實人類外出帶回的飛沫、糞便、寄生蟲等都可能導致間接傳播疾病。國外研究也顯示，定期有驅蟲、打疫苗的貓咪，平均壽命是比較高的！施打疫苗也是給醫生檢查貓咪健康的好時機，有異常狀況也能及早發現。

殷宏源院長特別提醒，最近有網友在社群上分享影片，提到許多市售的環境清潔劑或除蟲噴劑，雖然標榜動物友善，實際上卻含有對貓咪毒性極高的「除蟲菊」成份，貓咪容易因舔毛的習慣，不慎誤食沾染在身上的清潔劑而中毒。因此飼主在選擇環境用藥時，務必要留意成份標示，避免貓咪暴露於潛在風險中。

「其實定期使用驅蟲藥的貓咪，本身就具備防護效果。牠們經過的地方，若有跳蚤或其他外寄生蟲想跳上來吃毛屑、吸血，就會接觸到藥性而死亡。」因此，有規律驅蟲習慣的貓咪可被視為「行走的驅蟲劑」，不僅自身受保護，也能有效中斷跳蚤在環境中的傳播鏈。殷宏源院長強調，這樣的良性循環需持續規律用藥一段時間才能發揮最大效果，但長期下來，整個家庭空間幾乎可以不再受寄生蟲干擾。

驅蟲從第一天開始，守護貓咪健康每一天

無論是幼貓或是成貓，一旦遇到跳蚤問題未即時處理，不僅危害健康，更可能波及整個居家環境。殷宏源院長也再次提醒，驅蟲不該等到發現跳蚤才開始，應該從飼養第一天就落實！唯有從週齡判斷、適合的產品選擇到環境清潔全面落實，做好防範於未然，才能真正守護貓咪與家庭的健康安全。