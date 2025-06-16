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寵物食品也有專屬研發中心　西莎揭密每一口濕糧背後的關鍵

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

毛茸茸的身影奔跑、玩耍，尾巴搖得飛快，眼神裡全是期待與信任，西莎位於亞洲的寵物食品研發中心不只是牠玩耍、吃飯的地方，更是每天有人陪伴、被細心照顧的幸福基地。對許多現代寵物家長而言，毛孩早已不只是寵物，更是家人，對牠們的飲食也越來越講究，從過去只求吃飽，到現在要吃得好、吃得安心，市面上寵物食品百百種，不只看價格，更重視成分、營養、甚至製程，而在西莎（Cesar）位於亞洲的寵物食品研發中心裡，一群專業團隊透過日常陪伴與觀察，了解牠們的偏好與需求，從食材挑選、營養設計到製程把關，每一個環節都不能馬虎，這次我們走進西莎（Cesar）位於亞洲的研發與製造重地，帶你一探美味濕糧背後的高規格秘密！

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／取自影片）

▲西莎位於亞洲的寵物食品研發中心，是毛孩被細心照顧的幸福基地。

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／取自影片）

▲瑪氏全亞洲最大的寵物食品研發中心。

瑪氏亞洲最大寵物食品研發中心結合大數據與觀察，打造毛孩專屬營養學。西莎的產品不只讓毛孩吃得開心，更蘊藏科學與用心，品牌所屬的瑪氏公司（Mars）在亞洲打造了全亞洲最大的寵物食品研發中心，這裡除了有先進的實驗設備，更是許多貓狗的「幸福工作地」，在這裡，獸醫與研究團隊每天觀察寵物的進食行為、體重變化與消化狀況，再結合大數據分析，調配出兼顧營養與適口性的食譜配方。

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／取自影片）

▲瑪氏亞洲市場寵物營養研發總監Nopparat Dejnarongsak說明遵循全球食品安全標準。

「從產品設計、配方研發到測試過程，我們皆遵循全球食品安全標準，確保每一款產品都值得信賴。」瑪氏亞洲市場寵物營養研發總監Nopparat Dejnarongsak表示，正是這樣的堅持，讓西莎深受全球寵物家長信賴。

在台灣這樣寸土寸金的城市生活裡，許多家庭選擇飼養體型嬌小、個性溫馴的小型犬，不僅方便陪伴，也更適合有限的居住空間，不過，養毛孩的日常其實一點也不輕鬆，寵物家長經常忙於工作，沒時間精心為狗狗備餐，即使想自製鮮食，卻缺乏營養知識與時間調配，更別說遇到毛孩不愛喝水、挑嘴、或咀嚼力退化等情況時，光是讓牠願意好好吃飯就很讓人頭痛。

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／取自影片）

▲西莎的產品不只讓毛孩吃得開心，更蘊藏科學與用心。

西莎深知小型犬的體型與胃口與大型犬不同，特別設計出營養密度更高的濕糧配方，讓每一口都能攝取足夠營養，便利的單份包裝設計，讓忙碌的寵物家長能夠快速餵食、輕鬆清理，也能避免浪費，此外，西莎濕糧還有一大優勢，就是能幫助毛孩補充水分，柔軟好入口，特別適合牙口較弱、食慾不振的毛孩，無論是蒸鮮包、餐盒、鮮肉主食碗還是寵物點心，西莎提供多樣化選擇，讓每一位寵物家長都能輕鬆找到最適合毛孩的寵愛餐點。

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／取自影片）

▲西莎美味的秘密，不只來自配方，更來自對品質的把關。

現代寵物家長越來越重視毛孩吃進肚子的每一口，不只看成分，更在意「來源是否安心」、「製程有沒有嚴格把關」。毛孩無法開口表達，唯有寵物家長先替牠們把好第一道關。因此，許多寵物家長除了品牌，也在意食材來源、品質控管，希望找到讓人信賴且安心的寵物食品。

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／取自影片）

▲新鮮食材是美味的關鍵，每樣成分都有嚴格標準。

西莎美味的秘密，不只來自配方，更來自對品質的把關，位於泰國Pak Chong的瑪氏工廠，是西莎蒸鮮包等主力產品的生產基地，每一道程序都遵循嚴格標準，「新鮮食材是美味的關鍵，每樣成分都有嚴格標準，包括儲存溫度、濕度與保存期限。」瑪氏亞洲市場Pak Chong廠廠長Teeradej Kasisareewong指出，進入工廠的食材會先經過檢驗，再以高溫蒸煮殺菌，讓寵物能安心享用。

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／西莎提供）

▲瑪氏亞洲市場Pak Chong廠廠長Teeradej Kasisareewong說明新鮮度。

工廠也全面導入自動化系統與高科技把關設備，包含X光與金屬探測器等技術，排除異物、確保產品純淨，每批產品都會留下樣本，並保留至保存期限兩倍的時間，方便追蹤與分析潛在風險，生產線上的品質團隊更會每日抽查過去24小時內製作的產品，從氣味、色澤到有效期限印刷是否清晰，環環相扣，滴水不漏，值得一提的是，工廠的品質管理已內化為企業文化，主管每日巡視產線，鼓勵員工主動通報異常，將任何風險都降到最低。

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／取自影片）

▲工廠也全面導入自動化系統與高科技把關設備。

你以為寵物食品只是簡單包裝而已？其實，從研發、製程到品控，每一份西莎產品背後，都凝聚了獸醫師、工廠同仁與研發團隊的心血，也正是這份「從頭到尾都為毛孩設想」的精神，讓西莎不只是食品品牌，更成為許多家庭與毛孩共同成長的幸福夥伴，西莎始終堅持用心守護每一位毛孩的飲食安全，為牠們打造安心健康的日常。

▲▼西莎,寵物食品研發中心,瑪氏公司。（圖／取自影片）

▲西莎始終堅持用心守護每一位毛孩的飲食安全。

關鍵字： 西莎寵物食品研發中心瑪氏公司

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