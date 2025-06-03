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下班目睹白鼻心路殺瞬間　玉管處小編慟籲：開山路時減速慢行

▲玉管處小編目睹白鼻心路殺瞬間　慟籲：開山路時減速慢行。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

▲玉管處小編目睹白鼻心路殺瞬間，久久無法忘懷。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

實習記者陳安榆／綜合報導

玉山國家公園是不少遊客慕名前往的自然景觀景點之一，日前玉管處粉絲專頁的小編在回家途中，目睹一隻白鼻心被車高速撞擊的畫面，當下白鼻心並沒有直接死亡，而是掙扎著爬向路緣後才斷氣。對此玉管處再次呼籲，用路人適時地減速慢行，除了可以提升行車安全外，也可以避免輾壓或撞傷正在通過道路的野生動物。

▲玉管處小編目睹白鼻心路殺瞬間　慟籲：開山路時減速慢行。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

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▲塔塔加地區常常見到黃喉貂穿梭馬路兩側。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

山林和國家公園也是許多野生動物的家，塔塔加地區常見到的黃喉貂，除了穿越道路外，有時也會把護欄當作田徑場在使用，黑長尾雉則是喜歡在晨昏有霧的時候出來覓食。玉管處表示，山區多霧路段減速慢行，除了確保所有用路人的安全外，時時注意路面狀況也能減少路殺事件的發生。

▲玉管處小編目睹白鼻心路殺瞬間　慟籲：開山路時減速慢行。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

▲黑長尾雉，喜歡在晨昏有霧的時候出來覓食。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

玉管處小編提到，「有時也可能真的反應不過來，但也許更細心地注意前方狀況、適時地減速慢行就能避免一條小生命的逝去」，同時他們提醒民眾，如果發現道路上有路死動物，在行有餘力、並確保在安全的狀態下，可以拍照記錄並上傳至生物多樣性研究所的臺灣動物路死觀察網，為公民科學盡一份心力。

▲玉管處小編目睹白鼻心路殺瞬間　慟籲：開山路時減速慢行。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

▲阿里山公路上，被路殺屍體吸引而來的黃鼠狼又遭到車輛撞擊形成二次路殺。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

若在野外遇到食肉目(如鼬獾、白鼻心、食蟹獴、麝香貓、石虎、黃喉貂、黃鼠狼)、猛禽及穿山甲的屍體，而且腐化情形輕微，請協助寄送至生物多樣性研究所野生動物急救站。臺灣有四通八達、密密麻麻的道路網，讓我們能輕易地親近山林，同時民眾也應做好保護生態的行為。

關鍵字： 玉山國家公園路殺白鼻心減速慢行

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