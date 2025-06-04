多摩動物公園無尾熊「厭世上班照」爆紅　網笑翻：我進公司也這樣

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多摩動物園無尾熊「厭世上班照」爆紅　網笑翻：我進公司也這樣

實習記者陳安榆／綜合報導

怎麼又是星期一！日本東京都規模最大的動物園「多摩動物公園」，占地約52.3公頃的園區飼育了不少動物。近期無尾熊「きららKirara」意外在網路上爆紅，原來是牠在「上班時」露出一張超級厭世臉，微張的眼睛看似半睡半醒，令網友們感到莫名熟悉，就像在演社畜的上班生活一樣，維妙維肖。

多摩動物公園在1984年時，成為全日本第一間展示無尾熊的景點，2024年更是無尾熊來園的40周年。日前X上一名網友都築英哲@tsuzukiani拍下園內無尾熊Kirara打瞌睡的瞬間，眼球向上就好比在翻白眼的模樣，一臉生無可戀，貼文至今已經高達99.9萬次的瀏覽數，引起許多人共鳴。

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事實上，由於無尾熊的食物是熱量低的桉樹（尤加利），因此無尾熊一天有四分之三的時間都在睡覺，所以才會經常覺得牠們不是在睡，就是在準備休息的狀態。不少網友在底下留言「原來是張著眼睛睡覺的類型」、「我吃飽後也是長這樣」、「和我進公司的狀態很像」，Kirara其實也不是第一次被拍下睡著的樣貌，只不過這次實在是過於傳神才會走紅。

關鍵字： 日本多摩動物公園無尾熊打瞌睡厭世

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