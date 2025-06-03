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癌末6歲病童...死前願望「想看彈跳豬」！動物園暖舉感動眾人

罹患癌症末期的小男孩「小奧拓」在生命最後時光中實現了他的最大心願，親眼見到他最喜愛的動物「彈跳豬」。（翻攝自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

▲癌末小男孩在生命最後時光，親眼見到他最喜愛的動物侏儒河馬「彈跳豬」。（翻攝自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

圖文／鏡週刊

一名年僅6歲、罹患癌症末期的泰國小男孩「小奧拓」（Auto），在生命最後時光中實現了他的最大心願，親眼見到他最喜愛的動物侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）。然而，這段溫馨而感人的故事也隨著小奧拓的不幸離世，讓許多人為之動容。

動物園的工作人員「彈跳豬與夥伴們（ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）」於社群媒體分享，去年底接到醫療團隊的聯繫，告知有位罹患末期癌症的小患者希望能夠親訪彈跳豬。動物園園長二話不說，允許小奧拓隨時入園。於是小奧拓在新年假期過後來到動物園，儘管當時彈跳豬的參觀排隊十分擁擠，工作人員仍特別協調，讓小奧拓能優先近距離觀賞。

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 罹患癌症末期的小男孩「小奧拓」在生命最後時光中實現了他的最大心願，親眼見到他最喜愛的動物「彈跳豬」。（翻攝自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

▲工作人員特別協調，讓小奧拓能優先近距離觀賞「彈跳豬」。（翻攝自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

令人感動的是，平時行程緊湊的彈跳豬當天異常安靜地停留在觀賞區，似乎能感受到這次相遇的非凡意義。參觀結束後，小奧拓竟然背叛「彈跳豬」開心地挑選了一隻水豚娃娃作為拍照紀念。

參觀結束後，小奧拓竟然背叛「彈跳豬」還開心地挑選了一隻水豚作為紀念品。（翻攝自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

▲▼參觀結束後，小奧拓竟然背叛「彈跳豬」開心地挑選了一隻水豚拍照紀念。（翻攝自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

參觀結束後，小奧拓竟然背叛「彈跳豬」還開心地挑選了一隻水豚作為紀念品。（翻攝自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

工作人員形容小奧拓是一個活潑開朗、溫柔親切的孩子，醫療團隊全程陪伴守護，讓他在這一刻沒有絲毫悲傷。可惜的是，動物園昨（2日）接獲醫療團隊通知，小奧拓不幸過世。

工作人員形容小奧拓是一個活潑開朗、溫柔親切的孩子。（翻攝自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

▲工作人員形容小奧拓是一個活潑開朗、溫柔親切的孩子。（翻攝自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง）

這段故事在網路上迅速流傳，許多人向小奧拓的家人獻上慰問與祝福，也感謝動物園的體貼與善心。小奧拓的離去提醒大家，善意與同理心能為生命的最後時刻帶來珍貴的溫暖。

動物園方面也在聲明中表達深切哀悼，並感謝所有支持與關心這個家庭的朋友。


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