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惡犬見人就暴躁狂吠　他們冒被咬風險帶回家見「驚人變化」

@asoc.cadelinos Rescate de boris #animalrescue #rescateanimal #rescatesdeanimales #adoptanocompres #adopta #noalmaltratoanimal #perroenadopción ♬ Reverse (rewind) (reverse playback)(1134471) - Roadroller Sound Studio

記者李依融／綜合報導

西班牙一隻叫做伯里斯(Boris)的狗狗超級兇，牠長期住在糟糕的環境中，遭遇飼主不當對待，好不容易有得救的機會，牠卻對救援志工齜牙發怒，志工必須鼓起勇氣才將牠帶回。沒想到當伯里斯感覺到安全後，牠的個性有了180度的轉變，不僅喜歡摸摸也喜歡跟人相處，這個反差讓大家都很驚訝。

齜牙狗變小乖乖。（圖／翻攝自Tiktok@asoc.cadelinos）

▲伯里斯脾氣非常暴躁，一見到志工靠近就齜牙示威。（圖／翻攝自Tiktok@asoc.cadelinos）

伯里斯幾乎一生都被鎖在簡陋的籠舍裡，像是被監禁一般，飼主疏於照顧甚至虐待，讓牠變得恐懼不再相信人，生存壓力讓牠表現出攻擊性，無論誰靠近，牠都會齜牙毫不客氣。伯里斯的遭遇獲得了關注，當局下令將牠從飼主手中帶走，並委託動物救援協會Asociación de Rescate Animal Cadeliños協助，志工到現場時伯里斯露出尖牙，生氣地咆哮著，志工只能鼓起勇氣，冒著被咬的風險將牠帶走。

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齜牙狗變小乖乖。（圖／翻攝自Tiktok@asoc.cadelinos）

▲伯里斯一上車竟然變成愛摸摸的小可愛。（圖／翻攝自Tiktok@asoc.cadelinos）

伯里斯被帶上車之後，竟然願意給人摸摸，還露出很享受的模樣，甚至自己把臉貼在人手上，彷彿已經期待溫柔的撫摸很久了。伯里斯到了收容中心之後，牠展現出快樂、親人、愛玩的一面，收容所之後，性格竟然出現了大轉變，事實上牠是一隻親人、喜歡摸摸的小狗，志工也表示，「牠的處境讓牠需要時刻保持警惕，現在已經不用了」。

伯里斯被領養到巴塞隆納的新家庭，現在牠已經不是那隻落難壓抑的小狗，而是盡情享受關愛與幸福。

齜牙狗變小乖乖。（圖／翻攝自Tiktok@asoc.cadelinos）

▲伯里斯與第一眼見面時截然不同了。（圖／翻攝自Tiktok@asoc.cadelinos）

@asoc.cadelinos Los perros, cuando se sienten seguros, ya no sienten que tienen que defenderse de nada #animalrescue #rescateanimal #adoptanocompres #noalmaltratoanimal #adopta #perroenadopción ♬ NOTHING - Westover

關鍵字： 救援狗狗感動領養轉變

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