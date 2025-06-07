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日本老闆帶頭「趴地吸狗」超忘我　網羨慕：還缺員工嗎？

實習記者陳安榆／綜合報導

日本東京都狗飼料公司ココグルメ(Coco Gourmet)有員工在上班時顧著吸狗偷懶，埋著頭趴在地上超級忘我，後來被起底才發現，原來那位男子根本就是該公司的老闆！他甚至還專門設置了一處「犬吸區」，親自照顧員工們的狗狗，讓不少網友笑道「還缺員工嗎？」，在網路上爆紅。

▲日本老闆帶頭「吸狗」超忘我！　偷懶成性網笑：還缺員工嗎？。（圖／翻攝自X@CoCoGourmet_dog）

▲老闆直接帶頭在公司「偷懶」。（圖／翻攝自X@CoCoGourmet_dog）

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▲日本老闆帶頭「吸狗」超忘我！　偷懶成性網笑：還缺員工嗎？。（圖／翻攝自X@CoCoGourmet_dog）

▲目前公司的狗狗在上班時間時都是由老闆照顧。（圖／翻攝自X@CoCoGourmet_dog）

ココグルメCoco GourmetCEO岩橋幸太本身曾飼養過兩隻狗狗，分別是14歲與15歲，相繼離世後讓他不禁思考，他認為本來可以為愛犬做更多的事情，於是毅然決然開發寵物食品。

▲日本老闆帶頭「吸狗」超忘我！　偷懶成性網笑：還缺員工嗎？。（圖／翻攝自X@CoCoGourmet_dog）

▲員工們忙得不可開交，老闆沉浸在吸狗的喜悅當中。（圖／翻攝自X@CoCoGourmet_dog）

▲日本老闆帶頭「吸狗」超忘我！　偷懶成性網笑：還缺員工嗎？。（圖／翻攝自X@CoCoGourmet_dog）

▲不少網友羨慕笑道「還缺員工嗎？」。（圖／翻攝自X@CoCoGourmet_dog）

當公司員工聽見「吸狗聲」時，就知道老闆來上班了。岩橋幸太每天都會親手為公司狗狗們準備特製的狗餐，還會親自餵食、陪睡，一旁的員工們都在認真地打電腦，只有他一個人蹲在地上玩狗。目前貼文已經獲得至少2.4萬次的按讚數，許多人紛紛在留言表示「吸狗可以增加能量」、「狗員工看起來被吸得很累」、「我明白這種爽感」，邊上班邊吸狗讓不少人很羨慕。

關鍵字： 帶狗上班上班吸狗ココグルメCoco Gourmet

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