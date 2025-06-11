ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

實測養貓人熱推的超值貓砂「Scoop Away紫包貓砂」　小編直呼封神！

▲▼ 實測養貓人熱推的超值貓砂「Scoop Away紫包貓砂」　小編直呼封神！ 。（圖／翻攝自影片）

▲「Scoop Away紫包貓砂」究竟是不是真如網友說的這麼神？（圖／擷取自即新聞影片，下同）

消費中心／綜合報導

無論是單貓或是多貓家庭，貓砂的選擇一直都是鏟屎官最頭痛的難題。ETtoday小編為了幫助大家解決痛點，決定一起在鏡頭前來場貓砂殘酷大對決，實測看看在大賣場熱銷的Scoop Away紫包貓砂這款產品是不是真的像網友說的這麼神？

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

ET小編出動　熱銷貓砂開箱鏟屎大對決
長年在大賣場熱銷的「Scoop Away紫包貓砂」，因主打超凝結更省砂、增量活性碳更除臭等特色，引起鏟屎界熱烈關注。為了讓眾貓奴看清楚這款貓砂的真正實力，設計了4大實驗，全程以公平條件操作。

實驗1：同重量容量更大　一包能用更久！
第1項實驗是「容量對比」。ET小編分別準備各2,500克的Scoop Away紫包貓砂與知名他牌貓砂，倒入等容量透明容器中。實測結果Scoop Away紫包貓砂比他牌貓砂裝得還多，代表同樣重量的貓砂，Scoop Away使用次數更多。對鏟屎官來說，能減少補砂次數，拉長使用週期，對於追求CP值的毛拔麻而言，節省時間與預算雙雙達陣！

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

實驗2：吸水快又集中　貓爪不踩雷！
第2項實驗是「吸水力比拼」。兩邊各自準備50ml模擬尿液，同步倒入各自的貓砂中。結果顯示Scoop Away紫包貓砂迅速將尿液集中吸收，表面也沒有明顯擴散。而他牌知名貓砂，則出現吸收慢、範圍擴散的情況。

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

如果尿液擴散面積較大，貓咪在撥砂時，尿液結塊就很容易沾黏在牠們爪子上，對於貓咪和毛拔麻來說，清洗都會變得更加困難。吸收速度快且集中，能有效防止貓咪將尿液污染範圍擴大，是維持居家清潔與衛生的關鍵。因此此項評比，Scoop Away再次拔得頭籌。

實驗3：超凝結不碎裂　鏟屎一次完成！
在模擬完貓砂吸水力後，第3項實驗即針對「凝結力與鏟砂便利度」進行觀察，透過模擬排尿後的鏟砂行為，比較兩邊的結團是否完整、是否容易碎裂，以及殘留狀況。

實測過後發現 Scoop Away紫包貓砂比較好一次鏟起來，一鏟成型之餘，也沒有碎掉的砂粒，鏟起來非常順手。

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

反觀鏟他牌知名貓砂時，不時出現砂塊碎裂、底部還有濕砂殘留的情況，實測結果顯示，鏟屎效率高下立判，凝結力強的Scoop Away紫包貓砂，方便讓鏟屎官一次鏟淨，良好的凝結效果不只可以有感減少鏟屎的次數，更直接提升飼主的生活品質與空氣品質，是養貓家庭不可忽視的指標之一。

實驗4：省砂效果出色　用量竟能多2成！
最後一項實驗是所有貓奴最關心的「結團耗砂量比較」。ET小編將吸收相同50ml模擬尿液後的結塊拿去秤重，結果顯示，Scoop Away紫包貓砂的結團重量遠低於他牌，整體節省砂量約12%，代表每一次如廁使用的砂量，其實可以用得更少，

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

換算下來，一包Scoop Away紫包貓砂相較他牌貓砂能多用2成！，這個實測結果對於養貓家庭，尤其是多貓家庭來說，荷包相當友善，更代表可以減少頻繁補砂與清潔的壓力，讓貓奴輕鬆面對日常的鏟屎任務。

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

實力看得見　Scoop Away幫鏟屎官把戰場變五星級衛浴
具備超凝結更省砂、增量活性碳更除臭等優勢的Scoop Away紫包貓砂，在包裝上也以貼心的「四袋獨立小包裝」設計，搬運不費力、換砂更方便，無論大小朋友都能輕鬆完成換砂的獨立作業，讓居家清潔更有效率！

Scoop Away不只超值好鏟砂　更用行動守護每一隻毛孩的幸福
除了產品實測表現亮眼，Scoop Away在台灣也長年投入公益活動，自2019年起已協助506隻浪貓順利找到新家，並穩定提供紫包貓砂給認養機構，讓每一位照護志工和愛心貓媽貓爸，都能在資源有限的情況下持續維持良好清潔與除臭品質。Scoop Away也堅持在滿足鏟屎官實際需求的同時，持續為社會貢獻一份關於「陪伴」與「責任」的心意。

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

▲▼Scoop Away,紫包,貓砂,實測,鏟屎,貓奴,送養,貓咪,公益,療癒。（圖／即新聞）

面對鏟屎戰場，貓奴們不妨重新審視手中貓砂的實用性與經濟性，選擇一款高效且兼具公益理念的貓砂，讓鏟砂變成一種愛心，為貓咪打造舒適生活。

關鍵字： Scoop Away紫包貓砂實測鏟屎貓奴送養貓咪公益療癒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

Scoop Away要當準鏟屎官最強神隊友！一次把「貓皇＋無塵貓砂」帶回家開啟幸福毛生活

柴犬拒點眼藥水　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

10歲虛弱狗狗超會演「被收養秒變活龍」　主人傻：連獸醫都騙過

拼命叫浪貓被無視！女意外「喚出十幾隻動物」　網笑：真白雪公主

4橘貓姊妹成為酒廠「最強貓保全」　工作畫面爆紅：商界女強人

奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

邊境牧羊犬玩衛生紙被罵「在幹麻！」　掃地機器人秒回話媽笑噴

路上發現「一團小毛球」竟是貓頭鷹寶寶　警多做1動作被讚爆

2年狂出國十次！男帶寵物貓環遊世界　搭機片爆紅：根本天使貓

曾收養7個月被退回！狗狗發現自己「又回到收容所」　表情超心碎

鏟屎官出國沒告訴貓　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持媽媽哭笑不得

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持但媽媽不同意

【小狗砲彈】傑克羅素第一次去游泳 竟意外被夥伴擊落XD

【吃醋要搶回馬麻的愛】存錢買Jellycat竟被柴柴咬爆QQ

灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

廚房出現「超大型菜蟲」　橘貓狂嗑空心菜超陶醉

毛孩走前不用只說再見！寵物「臨終陪伴師」讓告別也能暖到心坎裡

2年狂出國十次！男帶寵物貓環遊世界　搭機片爆紅：根本天使貓

盡忠守衛家人！德牧被鱷魚「咬頭拖入池中」　爆血奇蹟回到岸上

前任主人過世！狗狗被送收容所　獲「熟悉老友」暖心郵差收養

路上發現「一團小毛球」竟是貓頭鷹寶寶　警多做1動作被讚爆

臘腸狗空中病危！機長「緊急降落飛機」救命　網大讚：真英雄

實測養貓人熱推的超值貓砂「Scoop Away紫包貓砂」　小編直呼封神！

夏天別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

台東縣府提醒飼養貓須登記　室內飼養可免注射狂犬疫苗

拼命叫浪貓被無視！女意外「喚出十幾隻動物」　網笑：真白雪公主

快訊／趕上班出人命！49歲女開車與機車猛撞　22歲男騎士傷重亡

最頂啦啦隊「捲富商獵豔名單」　瑟七求放過：相信惡有惡報

台中工地驚傳熱衰竭猝死　男口吐白沫「打3支強心針」救不回

快訊／6.4強震發前「國家警報已大響」！一票人讚：這次提早很多

6.4地震打亂台鐵「7路段降速慢行」　高鐵正常行駛

館長赴中幫徐巧芯買Labubu　義烏山寨貨「一夜消失」！原因曝光

快訊／「海神宮瀑布」秘境爆溺水　3壯年男搶救無效全數死亡

國家地震警報「提前響」超有感！鄉民大讚：領先20秒

頭期款、房貸全她扛！陸女買房後被劈腿　未婚夫：房子我也有份

東部規模6.4地震「全台發國家警報」　氣象署初判為獨立事件

寵物動物熱門新聞

柴犬拒點眼藥水　獸醫誇誇就成功

10歲虛弱狗狗超會演　被收養後秒變活龍

女拼命叫浪貓被無視　意外喚出十幾隻動物

4橘貓成酒廠最強貓保全　工作畫面爆紅

奴才出國忘跟貓講　回家被黏緊緊

邊境搗蛋被媽質問　3C家具神回覆

路上發現「一團小毛球」　是可愛貓頭鷹寶寶

男帶寵物貓環遊世界　搭機片爆紅

被收養小狗 發現自己被送回收容所

布偶圍圈開會　龍貓混入表情認真

主人過世狗狗被送進收容所　獲熟悉郵差收養

別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

德牧守衛家人　被鱷魚咬頭拖入池中

臘腸狗空中病危　機長緊急降落飛機救命

讀者迴響

熱門新聞

柴犬拒點眼藥水　獸醫誇誇就成功

10歲虛弱狗狗超會演　被收養後秒變活龍

女拼命叫浪貓被無視　意外喚出十幾隻動物

4橘貓成酒廠最強貓保全　工作畫面爆紅

奴才出國忘跟貓講　回家被黏緊緊

邊境搗蛋被媽質問　3C家具神回覆

路上發現「一團小毛球」　是可愛貓頭鷹寶寶

男帶寵物貓環遊世界　搭機片爆紅

被收養小狗 發現自己被送回收容所

布偶圍圈開會　龍貓混入表情認真

主人過世狗狗被送進收容所　獲熟悉郵差收養

別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

德牧守衛家人　被鱷魚咬頭拖入池中

臘腸狗空中病危　機長緊急降落飛機救命

車子撞民宅　賓士貓神預知逃死劫

熱門寵物影片

更多
鏟屎官出國沒告訴貓　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

鏟屎官出國沒告訴貓　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持媽媽哭笑不得

禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持媽媽哭笑不得

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面