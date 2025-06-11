實測養貓人熱推的超值貓砂「Scoop Away紫包貓砂」　小編直呼封神！

▲「Scoop Away紫包貓砂」究竟是不是真如網友說的這麼神？（圖／擷取自即新聞影片，下同）

消費中心／綜合報導

無論是單貓或是多貓家庭，貓砂的選擇一直都是鏟屎官最頭痛的難題。ETtoday小編為了幫助大家解決痛點，決定一起在鏡頭前來場貓砂殘酷大對決，實測看看在大賣場熱銷的Scoop Away紫包貓砂這款產品是不是真的像網友說的這麼神？

ET小編出動 熱銷貓砂開箱鏟屎大對決

長年在大賣場熱銷的「Scoop Away紫包貓砂」，因主打超凝結更省砂、增量活性碳更除臭等特色，引起鏟屎界熱烈關注。為了讓眾貓奴看清楚這款貓砂的真正實力，設計了4大實驗，全程以公平條件操作。

實驗1：同重量容量更大 一包能用更久！

第1項實驗是「容量對比」。ET小編分別準備各2,500克的Scoop Away紫包貓砂與知名他牌貓砂，倒入等容量透明容器中。實測結果Scoop Away紫包貓砂比他牌貓砂裝得還多，代表同樣重量的貓砂，Scoop Away使用次數更多。對鏟屎官來說，能減少補砂次數，拉長使用週期，對於追求CP值的毛拔麻而言，節省時間與預算雙雙達陣！

實驗2：吸水快又集中 貓爪不踩雷！

第2項實驗是「吸水力比拼」。兩邊各自準備50ml模擬尿液，同步倒入各自的貓砂中。結果顯示Scoop Away紫包貓砂迅速將尿液集中吸收，表面也沒有明顯擴散。而他牌知名貓砂，則出現吸收慢、範圍擴散的情況。

如果尿液擴散面積較大，貓咪在撥砂時，尿液結塊就很容易沾黏在牠們爪子上，對於貓咪和毛拔麻來說，清洗都會變得更加困難。吸收速度快且集中，能有效防止貓咪將尿液污染範圍擴大，是維持居家清潔與衛生的關鍵。因此此項評比，Scoop Away再次拔得頭籌。

實驗3：超凝結不碎裂 鏟屎一次完成！

在模擬完貓砂吸水力後，第3項實驗即針對「凝結力與鏟砂便利度」進行觀察，透過模擬排尿後的鏟砂行為，比較兩邊的結團是否完整、是否容易碎裂，以及殘留狀況。

實測過後發現 Scoop Away紫包貓砂比較好一次鏟起來，一鏟成型之餘，也沒有碎掉的砂粒，鏟起來非常順手。

反觀鏟他牌知名貓砂時，不時出現砂塊碎裂、底部還有濕砂殘留的情況，實測結果顯示，鏟屎效率高下立判，凝結力強的Scoop Away紫包貓砂，方便讓鏟屎官一次鏟淨，良好的凝結效果不只可以有感減少鏟屎的次數，更直接提升飼主的生活品質與空氣品質，是養貓家庭不可忽視的指標之一。

實驗4：省砂效果出色 用量竟能多2成！

最後一項實驗是所有貓奴最關心的「結團耗砂量比較」。ET小編將吸收相同50ml模擬尿液後的結塊拿去秤重，結果顯示，Scoop Away紫包貓砂的結團重量遠低於他牌，整體節省砂量約12%，代表每一次如廁使用的砂量，其實可以用得更少，

換算下來，一包Scoop Away紫包貓砂相較他牌貓砂能多用2成！，這個實測結果對於養貓家庭，尤其是多貓家庭來說，荷包相當友善，更代表可以減少頻繁補砂與清潔的壓力，讓貓奴輕鬆面對日常的鏟屎任務。

實力看得見 Scoop Away幫鏟屎官把戰場變五星級衛浴

具備超凝結更省砂、增量活性碳更除臭等優勢的Scoop Away紫包貓砂，在包裝上也以貼心的「四袋獨立小包裝」設計，搬運不費力、換砂更方便，無論大小朋友都能輕鬆完成換砂的獨立作業，讓居家清潔更有效率！

Scoop Away不只超值好鏟砂 更用行動守護每一隻毛孩的幸福

除了產品實測表現亮眼，Scoop Away在台灣也長年投入公益活動，自2019年起已協助506隻浪貓順利找到新家，並穩定提供紫包貓砂給認養機構，讓每一位照護志工和愛心貓媽貓爸，都能在資源有限的情況下持續維持良好清潔與除臭品質。Scoop Away也堅持在滿足鏟屎官實際需求的同時，持續為社會貢獻一份關於「陪伴」與「責任」的心意。

面對鏟屎戰場，貓奴們不妨重新審視手中貓砂的實用性與經濟性，選擇一款高效且兼具公益理念的貓砂，讓鏟砂變成一種愛心，為貓咪打造舒適生活。