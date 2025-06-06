就想看你上廁所！4招破解「貓咪瘋狂喵門症候群」分離焦慮不能只是抱緊處理

▲你家也有分離焦慮的黏人貓嗎？（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

家裡的貓咪太黏人嗎？不管是洗澡上廁所或是夜晚分房睡，天天都會守在門邊喵喵叫，一旦看不到人類就「敲門抗議」，已成許多毛拔麻的日常困擾！對此，現居加拿大的實驗心理學家Jenna Cheal，近日就在《Modern Cat》與讀者分享實用建議，引導毛拔麻如何以科學方式處理貓咪喵叫行為，幫助毛家庭建立更和諧的生活節奏。

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Cheal博士表示，貓咪會在門邊大聲喵叫，最常見的原因是出於表達需求。與其他貓不同，成年貓幾乎只會向人類喵喵叫，是一種「人貓對話」的溝通方式。當貓咪面對關閉的門時，可能是因為好奇心、無聊、想要互動，或單純只是想知道門後發生什麼事。

雖然許多毛拔麻面對如此「黏人」的行為常常心軟融化，覺得被愛包圍，但長期下來也可能造成生活困擾，有時甚至還會演變成分離焦慮，影響貓咪的情緒穩定與家庭作息。因此，適當引導並建立安全感與獨立性，對飼主與毛小孩雙方都是必要的學習過程。

四個步驟，幫助貓咪戒除喵門習慣

針對這類狀況，Cheal博士提出四個簡單卻實用的行為調整策略：

1. 避免負面反應

貓咪不斷喵叫時，切勿用吼叫、拍手驚嚇、或強行拉開牠等方式處理。這類反應不僅無法解決問題，還可能破壞人與貓之間的信任關係。Cheal博士指出，這些負面行為容易讓貓產生恐懼，卻學不到任何有效的行為轉換。

2. 提前轉移注意力

建議毛拔麻觀察貓咪行為，當貓咪有意圖接近門口時，即時以玩具吸引其注意力。尤其像是逗貓棒類型的產品，能有效激發貓咪狩獵本能，對於精力旺盛的幼貓族群，可透過足夠互動消耗體力，進而減少喵叫需求。

3. 建構安全觀察空間

在住宅條件允許下，可設置「貓陽台（catio）」，透過鐵絲網或安全圍欄打造室外觀察區。此空間可配備貓跳台、流水飲水器與貓草盆等，讓貓咪在安全範圍內探索自然環境，緩解因無法接觸戶外而產生的焦躁情緒。

4. 最後手段：感應式氣體罐

對於極難轉移注意力的個體，國外讀者有些人會考慮使用感應式氣體罐。該裝置會在偵測到（貓咪）移動時，釋放短暫無害氣流，使貓咪學會迴避該區域。不過，Cheal博士強調，此方式屬於負面制約，不建議作為首選，應與其他正向行為調整搭配使用。

建立「關門不焦慮」的生活環境

除了處理喵叫問題外，如何讓貓咪逐步適應「門關起來」的狀態，也是一大課題。專家建議可從以下三方面著手：

1. 正向強化與漸進適應

在關門之前使用玩具或零食轉移貓咪注意力，並從短時間開始關門，觀察貓咪保持冷靜時給予獎勵，逐步延長時間。也可透過「關門—給零食—開門」等練習，建立關門的正向聯想。

2. 提供豐富環境與安全感

居家空間中應配置貓跳台、舒適臥床、抓板與多樣化玩具，並定期更換以避免貓咪感到無趣。此外，若環境允許，也可設置貓門，讓貓咪自由移動，減少對門的依賴。

3. 接受貓咪特質並耐心調整

Cheal博士提醒，貓咪本質上為領域性動物，對空間限制或環境變化十分敏感。建立新行為模式需要時間與耐心，切勿急於求成。若行為異常明顯，建議諮詢獸醫或動物行為訓練師。

專家呼籲：持續喵叫勿輕忽，必要時應求助專業

如果貓咪長期出現喵叫不止、抓門、躁動等情形，且排除日常因素後仍未改善，建議飼主諮詢獸醫檢查是否有潛在健康問題。部分情況也可能與情緒壓力或環境刺激有關，需透過專業行為調整。