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從耳朵到尾巴都在「說話」！狗狗的快樂就藏在「16種徵兆」裡

▲▼狗狗,毛小孩,快樂,訓練,獸醫,尾巴,徵兆。（圖／Pexels）

▲狗狗從耳朵到尾巴都能看得出牠們的情緒！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你家的狗狗快樂嗎？雖然牠們不會說話，但其實「全身上下」都在對你表達情緒！包括從耳朵、眼神到尾巴的搖擺方式，處處藏有牠們的心情密碼！獸醫師與專業訓練師就提醒，觀察狗狗的幸福感，不只能促進人寵關係，還能及早發現牠們身心健康的警訊！

「狗狗不能說話，但會用身體語言、聲音和行為來與人溝通。」獸醫Dr. Liza Cahn表示，快樂的狗通常展現放鬆的身體語言、穩定的食慾，也會熱情參與家人間的互動。狗狗訓練師兼行為顧問Kate LaSala補充，「狗狗放鬆時，嘴角會微微張開、耳朵自然下垂、眼神柔和、站姿平衡且全身鬆軟。不過別只看尾巴，還是必須觀察整體肢體語言！」

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接下來，就來看看《Modern Dog》與專家們整理出來的「狗狗快樂16種徵兆」，你家毛孩中了幾項？

1. 搖尾巴也有眉角
尾巴搖了就等於開心？錯！如果尾巴僵硬、豎直、搖動急促，那是在警告你牠可能緊張或生氣了。快樂的尾巴是輕鬆、擺動幅度大的，有時還會搖到全身一起動！

▲▼狗狗,毛小孩,快樂,訓練,獸醫,尾巴,徵兆。（圖／Pexels）

更有趣的是，義大利研究發現，狗狗看到喜歡的東西，就會往「右」搖尾巴；遇到不喜歡的事物則會往「左」搖！這表示尾巴搖動不是「尾巴決定」，而是左右腦在掌控！

2. 耳朵自然放鬆＝開心沒煩惱
無論是垂耳還是立耳，當狗狗耳朵處於自然位置、無明顯緊繃時，就代表牠們的情緒穩定。往前豎起是好奇，往後貼緊則可能有些不安與壓力喔！

▲▼狗狗,毛小孩,快樂,訓練,獸醫,尾巴,徵兆。（圖／Pexels）

3. 狗狗也會笑？是真的！
當你看到狗狗嘴角微開、舌頭自然伸出、眼神柔和，恭喜你，這就是牠的「開心臉」！這時的舌頭也會自然伸出（非喘氣），口部鬆弛，不會緊繃或露出敵意的牙齒。

▲▼狗狗,毛小孩,快樂,訓練,獸醫,尾巴,徵兆。（圖／Pexels）

4. 快樂全身舞蹈秀
快樂的狗狗會全身放鬆，有時還會出現全身擺動的「快樂舞」。教練Sally Grottini表示，狗狗可能會一邊跳、一邊左右搖晃，這是牠們開心的表現！

▲▼狗狗,毛小孩,快樂,訓練,獸醫,尾巴,徵兆。（圖／Pexels）

5. 玩耍式鞠躬
狗狗前肢貼地、屁股翹高的「玩耍式鞠躬」，代表牠想玩，也表示友善。密西根大學的研究發現，狗狗通常會在遊戲暫停時做出這個動作，表示牠想繼續玩下去。

6. 翻肚躺平，我信任你
肚子是狗狗最脆弱的部位，若牠願意翻肚讓你摸，不只是討摸，還代表牠覺得這樣好放心、好安全。教練Sally Grottini補充，「放鬆的狗常會躺平、四腳朝天，就是開心的證據。」

▲▼狗狗,毛小孩,快樂,訓練,獸醫,尾巴,徵兆。（圖／Pexels）

7. 沒有亂搞破壞＝內心安穩
狗狗如果亂咬家具、抓地板，極大原因是焦慮作祟。獸醫Dr. Liza Cahn提醒，快樂的狗狗通常行為穩定、日常表現良好，如果行為突然改變應儘快看獸醫，確認是生理問題或是心理問題。

8. 出門狂聞，快樂爆表！
快樂的狗狗會在散步時有節奏地跳躍、輕快前進，也會不時停下來聞東西。昆士蘭大學的研究指出，愛聞味道的狗，心情上其實更平靜，也更容易放鬆。所以下次散步時別催促，讓牠們慢慢聞個夠！

9. 主動黏你不放＝我愛你
狗狗是群居動物，因此牠會主動尋求愛與關注，包括靠著你、黏著你、討摸摸。獸醫Dr. Liza Cahn說，「這些親密行為顯示你們之間的連結良好，而良好的連結對狗狗的幸福感至關重要。」

10. 食慾穩定
快樂的狗狗通常食慾良好，因此如果狗狗突然不愛吃東西？小心！那可能不是口味問題，而是牠感到壓力、不舒服，或是健康出問題的徵兆。

11. 睡得好才是真幸福
健康的成年狗一天睡12～14小時。如果牠能睡得安穩、呼吸平穩，就是最直接的「安心睡＋好心情」的證明！

12. 身體鬆、姿勢柔＝超Chill
獸醫Dr. Liza Cahn表示，開心的狗狗姿態是鬆弛的，若是緊繃、站得僵硬，要注意牠們是不是感到焦慮。

▲▼狗狗,毛小孩,快樂,訓練,獸醫,尾巴,徵兆。（圖／Pexels）

13. 開心爆走（Zoomies）
俗稱「瘋狂奔跑」的 Zoomies 很常見於狗狗快樂、興奮時，但狗狗訓練師兼行為顧問Kate LaSala也提醒，有時狗狗這麼做，是為了釋放壓力，反而需要毛拔麻特別注意牠們的心情變化，需要觀察整體行為再下判斷，

▲▼狗狗,毛小孩,快樂,訓練,獸醫,尾巴,徵兆。（圖／Pexels）

14. 柔和的小眼神
快樂狗狗的眼神是柔軟、無敵意的。如果你看到牠眼睛半瞇、嘴角自然，基本上就是在對你說，「我很開心！」

15. 毛髮閃耀出光澤
狗狗的毛髮其實也能反映出內在狀況，快樂又健康的狗狗，毛髮會呈現亮晶晶的狀態，摸起來也滑順，如果開始出現異常掉毛，毛拔麻也要多注意！

16. 聲音會說話！
狗狗開心時的叫聲通常短促、音頻高，還可能出現哼歌、小嗚叫，甚至會在躺下後，來一聲滿足的「哈～」，這些都表示牠超享受當下的安全感！

最後提醒，獸醫Dr. Liza Cahn說得很清楚，「每隻狗都是獨特的，有自己的開心方式。觀察是否有異常行為，判斷是否有壓力或生病的信號。是你最能了解牠們的方式。」

看完這16項指標，有幾項跟你家狗狗吻合？記得時時觀察、陪伴、互動，讓毛孩永遠活得快樂、幸福又健康！

關鍵字： 狗狗毛小孩快樂訓練獸醫尾巴徵兆

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