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飼主哭喊「我才是狗媽」！英律師曝寵物判歸屬全靠「幾張紙」

▲▼離婚,寵物,監護權,法律,家庭,毛小孩 。（圖／Pexels）

▲毛小孩已成為家庭不可或缺的一份子，但「離婚時誰帶走毛小孩」也成為許多毛拔麻痛苦的問題。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著毛小孩逐漸成為家庭不可或缺的一份子，離婚時「誰帶走毛小孩？」這個問題也變成熱門關鍵字。根據《富比士》最新統計，截至2024年，美國已有66%的家庭（約8690萬戶）擁有寵物，遠高於1988年的56%。尤其「DINKWAD」（雙薪家庭、無小孩、但有寵物）這個在網路上火紅的新族群，更讓毛孩在家庭中的地位直線上升。

那麼，一旦婚姻破裂，誰才是寵物的「合法監護人」？這問題不再只是情感糾結，更涉及法律判定的實際爭議。

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毛孩不是你的家人？律師：法律上是「財產」！
英國知名離婚律師事務所Simpson Millar的家庭法合夥人Lorraine Harvey表示：「離婚時爭奪寵物的情況越來越常見。很多人視毛孩如家人，但法律上牠仍被視為個人財產（動產）。」她強調，根據現行法律，誰購買了寵物，誰就擁有其所有權。目前在台灣，法律也是將毛小孩歸類於動產中。

那麼，該如何確保未來若走到離婚這一步，可以順利爭取到毛小孩的監護權？英國律師的建議對於台灣的毛拔麻來說，或許也能借鏡。Lorraine Harvey建議，想爭取毛孩監護權，首先就必須提出購買證明，或寵物登記在你名下的紀錄，甚至是支付飼養開銷（如醫療費用）的證據。

不過，Harvey 也補充：「若能證明這隻寵物是對方送給你的，那麼法院也會考慮贈與這一點作為判定依據。」

▲▼離婚,寵物,監護權,法律,家庭,毛小孩 。（圖／Pexels）

關鍵字熱搜翻倍！「離婚+寵物」搜尋暴增150%
Simpson Millar分析關鍵字搜尋趨勢後發現，「離婚與寵物」相關的搜尋量自2023年6月起暴增了150%。這顯示越來越多夫妻在分手或離婚時，會將寵物的歸屬問題視為重點協商項目之一。

而且，隨著社會觀念演變，不少地方的法院開始在判定時，加入更多人性化考量。除了寵物所有權外，也會評估飼主照顧能力、飼主與寵物之間的情感連結，甚至是否有虐待動物的可能等。

寵物也能「共同監護」？答案是YES！
目前在國外，面對爭不下來的情況，其實也發展出折衷辦法。Harvey 表示：「共享飼養是完全可行的。」律師可以協助擬定雙方都同意的「共享協議」，詳細規範彼此的探視安排、照顧時間與費用分擔。

她強調：「雖然協議內容可能很溫馨，但這仍是一份具有法律效力的文件，因為法院視寵物為財產，所以協議條文會依財產協議來處理。」

▲▼離婚,寵物,監護權,法律,家庭,毛小孩 。（圖／Pexels）

想和平共養毛孩？這五點務必筆記
若雙方決定共享飼養，Harvey也提出了五點重要建議，讓毛孩適應雙重生活沒煩惱：

1. 更新晶片資訊：請確認晶片登記人與聯絡方式同步更新，最好雙方都列入備用聯絡人。

2. 雙方都要有獸醫：寵物若需看病，兩邊都該有掛號獸醫，建議選擇連鎖動物醫院較為便利。

3. 拉長互動時間：無論是貓還是狗，都建議在彼此家中有較長時間的停留，幫助毛孩認定「這裡也是家」。

4. 帶著熟悉物品：出門帶上最愛的玩具、毯子、睡墊，讓牠減少分離焦慮。

5. 維持一致作息：毛孩喜歡有規律的生活，若有既定照顧時段，請務必遵守。

從「家人」到「財產」，從「你和我都愛牠」到「法院說了算」，毛孩的命運在離婚法庭裡也成了一場拉鋸戰。如果正面臨這樣的情況，不妨先找位信任的家庭法律師諮詢。畢竟，愛毛小孩的人都希望牠能快樂生活，而不是成為離婚戰爭中的犧牲品。

▲▼離婚,寵物,監護權,法律,家庭,毛小孩 。（圖／Pexels）

關鍵字： 離婚寵物監護權法律家庭毛小孩

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