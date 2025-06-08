極罕見海洋奇觀！科學家：80%深海生物具備「1神奇能力」

▲深海「生物發光」現象至今尚未被科學完全解釋。（圖／翻攝自YouTube／OceanX）

圖文／CTWANT

受到迪士尼+平台OceanX全新電視系列《海洋探險家》（Ocean Explorers）啟發，網路名人哈瑞爾（Jacob Harrell）決定前往深海尋找並記錄1種稱為「閃光現象」（flashback）的奇觀。這種深海「生物發光」（bioluminescence）現象至今尚未被科學完全解釋，甚至能拍攝到影像紀錄都極為罕見，但哈瑞爾做到了。

據英國網媒UNILAD的報導，哈瑞爾的任務是捕捉這個「困擾科學家多年」的神秘現象。登上1艘配備尖端科技與科研設備的探勘船時，他表示閃光現象「極少被記錄，更難以用影像捕捉」，但對於在為期數週的任務期間成功拍攝仍抱持高度期待。這項任務需配合印度洋（Indian Ocean）日常海洋調查工作，在科研間隙進行閃光現象的拍攝探索，同時還需「製作生物多樣性報告」以協助印尼政府推動保育工作。

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OceanXplorer科學計畫總監瑪蒂（Mattie）說明：「當我們談論閃光現象時，本質上是在討論生物發光，也就是生物體自行產生光源的能力。」哈瑞爾補充道：「生物透過化學反應發光的現象在陸地上很罕見，但在海洋中，生活在200至1000公尺深海的動物有80%具備生物發光能力。」這些光芒依物種不同可能呈現藍色、紅色、綠色或紫色。

儘管科學家已知海洋生物會運用這種光源，但其確切目的仍是未解之謎。瑪蒂解釋：「某種生物可能用來吸引獵物，另一種或許用於逃脫或製造干擾，還有些可能作為溝通方式。由於生物發光現象發生的深海區域難以抵達，我們實在無法得知確切原因。」

根據《海洋探險家》的說明，生物發光最常見於魚類、魷魚，以及我們稱為「膠狀浮游動物」（gelatinous zooplankton）的生物，包括水母、管水母、櫛水母等主要由水構成的生物。這些物種利用酶與基質之間的反應產生光源，但過程中可能使用不同的化學物質。

雖然哈瑞爾最終成功在海洋中捕捉到「微弱」的閃光現象，但據悉觀察過程極為困難，必須先開啟強光刺激生物體產生閃光反應，此舉卻可能導致生物群體遠離該區域，強光束也可能傷害對光敏感的海洋生物。

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