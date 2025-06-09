擔心臘腸犬分離焦慮　琳賽阿姨養貓相伴不寂寞

▲熊爸（右）接到王瞳的閨密琳賽阿姨（左）求救，希望熊爸來家裡了解13歲愛犬MOMO的行為及情緒問題。

圖文／鏡週刊

女星王瞳的閨密琳賽阿姨，是KOL也是一位企業家，她從小家裡養狗，8年前領養一隻臘腸犬MOMO，多年來都帶著牠上下班。近年琳賽阿姨經常出差，常讓狗狗獨自在家，卻發現牠疑似出現分離焦慮，因此特別請熊爸來家裡看看MOMO，了解有什麼改善方法。

琳賽阿姨透露，8年前MOMO被棄養在醫院，當時MOMO生病了，前主人卻沒去醫院領回，後來醫生打電話問她可否領養？她二話不說就去醫院把MOMO帶回家。

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▲身為琳賽阿姨好閨密的王瞳，拍攝這天特別來探班，還跟MOMO玩遊戲。

養八年 胖若兩犬

「MOMO當時5歲，因為罹患癲癇的關係，醫療費很驚人，但是我們很愛撿東西回家，貓狗撿不少，加上我們家都養臘腸犬，所以沒想太多就把牠帶回家。」琳賽阿姨說。當年MOMO的狀況不太好，除了癲癇，皮膚也很差，手腳都沒有毛，為了把牠治療好，醫療費花了不少；但八年過去，牠已被養得胖胖的，熊爸因此點名MOMO要減肥了。

▲王瞳（右）去年找上熊爸（中）到家解決愛犬的問題，這回好友琳賽阿姨（左）也求助熊爸，3人工作之餘不忘來張大合照。

實際看到MOMO後，熊爸認為牠除了身材胖了一些外，面相很乾淨，表面看來是沒有分離焦慮。不過熊爸非常不認同貓、狗的飼料一起放在地上，這樣自助式的餵食，貓、狗都很容易吃胖；而且貓飼料的肉類含量比較多，狗狗會覺得好吃，好吃就會多吃，所以建議貓飼料放高處，讓狗狗吃不到。琳賽阿姨對此建議非常認同，表示會改善。

▲琳賽阿姨家中除了13歲老犬MOMO外，也有2隻不到1歲的貓，貓咪的個性很像狗，非常親人。

常搭車 散步為佳

琳賽阿姨擔心的分離焦慮問題，熊爸細心分析：「目前MOMO的問題看來不大，當然牠不是完全沒問題的，就好像剛去散步時，很明顯牠喜歡散步，但卻表現得很緊張、害怕，因為牠從小就是坐車或被抱著，社會化不太足夠，因此對外出才會又愛又怕。」

▲臘腸犬MOMO個性活潑、愛跟人互動，拍攝時主動拿著玩具找人陪玩。

應該如何幫助MOMO？熊爸說當然就是增加散步時間，也不要讓MOMO一直坐車，要讓牠落地探索，牠就會慢慢增加自信；另外散步也能幫助減壓，主人擔心的分離焦慮就不會發生。

琳賽阿姨去年經常出差，不能帶著MOMO同行，發現MOMO常在大門等她回家，也開始啃手腳，因此她安裝監視器，不時透過監視器跟MOMO講話；後來更領養兩隻貓陪伴MOMO，而貓的陪伴，的確對MOMO的情況有所幫助。熊爸從現場所見，也發現兩隻貓咪的行為很像狗狗，願意給人摸、會翻肚子，超級親人，而貓咪的陪伴也讓MOMO不再感到寂寞。

▲琳賽阿姨（左）是企業家，也開設牛肉麵店，近年積極拍片介紹美食。右為姚黛瑋。 （圖／翻攝自琳賽阿姨臉書）

熊爸 犬類行為專家王昱智，人稱「熊爸」，是因為他的第一隻狗狗叫熊熊。熊爸訓練狗狗超過20年經驗，提倡不打、不罵、不處罰的人道訓練方式，曾赴美、日研習，並取得日本DINGO國際訓犬講師認證，著作有《熊爸教你了解狗狗心事》《狗狗和我一樣幸福》等，近年更成為許多明星的狗狗訓練師。



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