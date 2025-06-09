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綠蠵龜墾丁上岸產卵！約百隻小海龜孵化　奮力爬向大海畫面曝

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

墾丁國家公園日前有綠蠵龜上岸產卵，約有100隻孵化的小海龜在沙灘上爬行入海。墾管處表示，是當地業者在6月7日早上9點多拍到小海龜爬向海洋的影片，有孵化的都回到大海，通常此現象會於5到10月間看到，今年已經不是第一次發現到海龜上岸產卵。

▲▼綠蠵龜 。（圖／民眾提供）

▲墾丁國家公園有約百隻小海龜奔向大海。（圖／民眾提供，下同）

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影片中，小海龜們奮力地用四肢在沙灘上划動，留下細細的痕跡朝著海水前進，速度雖慢卻不曾停下，隨後小海龜陸續入海，漸漸消失在波濤間，彷彿象徵著新生命的啟航。

▲▼綠蠵龜 。（圖／民眾提供）

墾丁國家公園指出，海龜能上岸產卵及成功孵化實屬不易，近年園區海域海龜偶有上岸產卵，每筆記錄都無比珍貴，未來希望透過環境教育及保育宣導，大家共同守護這片美麗的海洋環境，期待下次與小海龜的再相見。

海洋保育署指出，台灣海洋資源豐富，在周邊海域常出現的5種海龜，包括綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜，都是我國海洋保育類野生名錄所公告的保育類野生動物，依據野生動物保育法第18條規定，不得任意騷擾、虐待，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

▲▼綠蠵龜 。（圖／民眾提供）

海洋保育署呼籲，開心親海遊憩同時也記得友善賞龜5不原則:不觸碰、不打擾、不餵食、不追逐、不傷害，並記得減少使用塑膠製品，隨手帶走身邊垃圾，守護自然生態。另外，如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，請提供相關照片及影片向地方政府主管單位、海保署或撥打海巡署「118」專線進行檢舉，共同守護台灣珍貴的海洋野生動物。

關鍵字： 海龜墾丁保育生態環境

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