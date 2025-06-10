夏天別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

▲ 專家認為，狗狗的理想室溫是18至26度。（示意圖／FREEPIK）

圖文／CTWANT

最近高溫炎熱，家中有養狗的民眾注意了！日本專家提醒民眾，務必留意室內溫度，狗狗的舒適範圍大約在攝氏18度到26度之間，若家中沒人、獨留狗狗在家時，建議開冷氣或電風扇，防止毛孩中暑的風險。

在炎熱潮濕的環境中，狗狗無法有效降低體溫，容易中暑，還可能導致狗狗患有皮膚病或滋生細菌，因此在雨季和夏季時，定時除濕並保持環境通風非常重要；若是在冬季等乾燥的空氣和低濕度期間，狗可能會出現皮膚乾燥、呼吸系統乾燥狀況，因此需使用加濕器保持空氣在適當的濕度標準。

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根據日本寵物資訊網《Wanchan honpo》指出，狗狗感受最舒適的室溫一般落在攝氏18到26度之間，濕度維持在40%到60%最為理想，並使用窗簾或百葉窗遮擋直射陽光。冷氣團來襲時，應確保室溫不低於18度，而暖暖包或電毯可以幫助保暖，但務必留意狗狗的狀況，避免燙傷。

不過，這範圍只是參考值，應依照狗狗的品種、年齡、體型、健康狀況與毛量等狀況做調整。像是耐寒或毛量多的品種，在相對較低的溫度下會感覺舒適；小型犬、幼犬、老年犬和短毛犬通常喜歡稍高一點的溫度，因此飼主需根據觀察來調整溫度。

至於狗狗因溫差不適時可能會出現的徵兆，包含呼吸異常與發抖，像是狗狗呼吸得特別急促、呼吸困難，或是身體蜷縮、顫抖；活力下降、食慾變差；以及體溫異常與舌頭顏色變色，若舌頭變成紫色，可能是缺氧狀態。

《Wanchan honpo》提醒，狗狗的舒適度沒有絕對標準，最重要的是飼主是否有留意狗狗的行為與身體狀況，夏天只要室溫超過26度，應開冷氣幫毛孩降溫；冬天低於18度時，也別讓毛孩受寒。

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