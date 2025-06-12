以為是繩子！台中大坑步道驚見「2米蛇脫皮」　網驚喊：嚇史我了..

▲山友目擊一條尾巨蛇在蛻皮。（圖／擷取自Facebook／大坑登山步道）

圖文／CTWANT

每年的5、6月是蛇類的繁殖期，前往郊區或進行山間活動時需特別留意腳下，以免遭「蛇吻」。近日就有登山客在台中知名大坑步道攀爬時，意外驚見一條「2公尺長巨蛇」在蛻皮，畫面曝光驚呆網友。

一名男網友在臉書社團「大坑登山步道」PO出驚悚蛇皮照，發文直呼「天氣越來越熱，也代表小龍會常常碰到，今天約莫11點時在三號步道，一條大龍在脫皮，目測應該有2公尺長」，並呼籲山友隨時注意腳邊情況。

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照片曝光後，引起網友留言熱議，「嚇史我了⋯⋯」、「還以為是雞腳」、「哇，超大」、「這我會軟腳」、「不太敢去爬了。」另外，也有山友提醒，隨著夏天到來，不只蛇類活動頻繁，蜂群也會開始築巢。

對此，消防局建議，要減少蛇類出沒入侵，必須保持住家周邊環境整潔，避免堆積雜物，減少老鼠等蛇類食物來源，若發現蛇類時應保持冷靜，切勿驚擾或嘗試自行捕捉，並立即撥打119請求專業協助，從事登山、郊遊時應穿著包鞋和長褲，避免直接翻動石塊或草叢。

消防局也提醒，多數蛇類不會主動攻擊人類，民眾無需過度恐慌，若不慎遭蛇咬傷，應牢記「3要原則」，包括盡可能記下蛇的外觀、顏色等特徵；保持冷靜，減少活動以降低毒液擴散；立即送醫。

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