港女狂養23隻寵物！返鄉竟棄養8貓1犬　動保處開罰55萬、列黑名單

▲ 新北市政府動保處5月19日晚間接獲通報，在永和區仁愛公園有多隻狗貓連同籠具疑似遭棄置。（圖／新北市動保處提供。下同）

圖文／CTWANT

新北市政府動保處5月19日晚間接獲通報，在永和區仁愛公園有多隻狗貓連同籠具疑似遭棄置，隨即和永和分局共同派員前往稽查，發現飼主在現場辦理送養會。經查飼主賴小姐是香港人，20日要返鄉，所飼寵物無法帶回國，故將18隻貓、5隻狗共23隻寵物，帶到公園找人認養，並現場簽署轉讓單予愛心民眾。由於最後仍有8貓1犬無人認養，為免於寵物置放街頭過夜，動保處帶回安置，但飼主隔日未依約領回寵物，認定為棄養，且該批寵物未施打狂犬病疫苗及絕育，依法裁罰共計55萬元罰緩並列為黑名單，終身不得飼養犬貓。

動保處表示，19日晚間11時永和仁愛公園被置放23隻犬貓與籠具，由於動物數量驚人，引來人潮圍觀聚集。經查飼主為香港籍人士，因家庭因素須返港，無法帶走所飼養23隻寵物，原租屋房東也不願飼養，故將所有寵物帶至公園供民眾認養。現場7位愛心民眾認養10貓4犬，因動保法並無禁止飼主自行轉讓寵物，動保處現場留存轉讓單，追蹤該批寵物後續狀況。

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眼見已凌晨，仍有8貓1犬無人問津，飼主仍不願提供安置處，為免於該批動物流放街頭，動保處當下帶回安置，並要求飼主須隔日領回。不料，該飼主次日未依約現身，還將電話轉為語音拒絕接聽，經詢問移民署才知當日上午已出境。

動保處表示，賴女行為已違反動物保護法第5條第3項規定，飼養之動物，除得交送動物收容處所或主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養，違者依同法第29條第1項第1款暨新北市政府處理違反動物保護法事件裁罰基準，飼主棄養8貓1犬裁罰最高新臺幣15萬元罰鍰，另依同法第32條規定，得逕行沒入飼主之動物，及同法第33-1條第1項第1款規定，將其列入飼養黑名單中，不得再飼養寵物。

另外，該批寵物多數未絕育依同法第22條第3項規定，並依同法第27條第8款暨新北市政府處理違反動物保護法事件裁罰基準規定處最高25萬元罰鍰。寵物未施打狂犬病疫苗依據動物傳染病防治條例第13條第2項，飼主應為寵物每年注射狂犬病疫苗，不為動物防治措施，主管機關將逕依動物傳染病防治條例第45條第2款規定處最高15萬元罰鍰，以上合併裁罰55萬元罰鍰。賴女雖然出境，動保處仍會依法進行裁罰及送行政執行，往後一旦入境，移民署會通報行政執行署，啟動後續追繳程序。

動保處強調，外籍人士在台因故無法繼續飼養寵物時，也應盡早安排安置場所，或依照動保法通報所在地轄管動物保護機關單位協助處置，勿隨意帶至戶外棄養或放生。飼養寵物是給予牠一輩子的承諾，請善待寵物、陪伴終生，即使不擬續養也應主動向地方主管機關申辦，不可隨意棄養。飼養寵物前應事前評估自己的飼養能力，認養不棄養，愛牠就給牠一輩子溫暖的家。

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