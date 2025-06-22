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被無情棄養！毛孩「留原地苦等主人」　她心疼：看到計程車就追

大陸河北省承德市一條忠犬近日被主人無情拋棄，然而牠並未離開，始終待在原地等待飼主回來。（圖／翻攝自微博）

▲毛孩的主人在拋棄牠後，即坐上計程車離去，因此看到計程車就追過去。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸河北省承德市一條忠犬近日被主人無情拋棄，然而牠並未離開，始終待在原地等待飼主回來。一名女子看到後心疼不已，透露主人當時是坐計程車離開，所以每次有計程車路過，狗狗就會追上去看，「看著太可憐了！」據悉，女子正在幫狗狗尋找好的領養家庭，同時強調會嚴格把關。

綜合陸媒報導，影片中，小狗就坐在路邊，眼睛始終盯著路過的車輛，有時候看到車子停下還會追上去，但看到下車的人不認識，就會返回原處繼續等待，這一幕剛好被路過的女子看到。女子稱，小狗的主人應該是一個歲數不大的小女孩，當時是坐計程車走的，顯然是把小狗遺棄了，後來就看到小狗每天不停地追車，希望能幫牠找一個好的領養家庭。

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畫面曝光後，不少網友心疼留言「看小狗的尾巴一直耷拉著，牠一定很失落」、「看到這隻小狗執著地等主人，心裡特別不是滋味。牠可能到現在都不明白，為什麽主人上了那輛出租車就再也沒回來」、「每次出租車停下時牠衝過去的樣子，像極了我家狗狗聽到我回家鑰匙聲的興奮勁兒，只不過等待牠的永遠都是失望」。

另外，也有人感嘆「狗的世界太單純了，認定了主人就是一輩子。牠不懂什麽叫拋棄，只會覺得是不是自己哪裡做錯了，所以主人才不回來」、「牠明明可以跑，可以離開，但牠選擇留在原地等。這種毫無保留的信任，卻被輕易丟掉了。希望牠能遇到一個真正值得牠等待的人，一個永遠不會讓牠再在馬路邊盼著出租車停下的人」。

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