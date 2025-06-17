專吃珊瑚蟲！「魔鬼海星」澎湖三代同堂大爆發　18日展開移除

▲「魔鬼海星」棘冠海星在澎湖爆發，可能會危害珊瑚生態。（圖／海洋志工陳盡川提供，下同）

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導

有「魔鬼海星」之稱的棘冠海星（Acanthaster planci）專吃珊瑚蟲，近日在澎湖海域數量爆發，海保署預定在明6月18日起展開第1波移除作業。

棘冠海星不僅入侵東沙環礁海域，在澎湖海域也被發現大量繁殖。由於棘冠海星以珊瑚蟲為食，棘冠海星的數量增加，可能打破生態平衡，導致珊瑚礁生態岌岌可危。而澎湖海域的棘冠海星數量，目前雖還沒有官方統計或評估，但2010年時，澎湖也曾遇過棘冠海星爆發，當時多虧動員多個民間團體一起下水清除，順利壓制棘冠海星生長數量。

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潛水教練葉昇宏表示，他在七美海域以100公尺為長度、5公尺為寬度的範圍進行觀察，就可以看到近百隻的棘冠海星，他覺得這數量算多了，「不清除肯定對珊瑚礁是非常大的傷害」，棘冠海星會將珊瑚孔內的珊瑚蟲吸出，而且吃得非常乾淨，導致珊瑚迅速白化。

另有民間團體發起抓一隻給300塊的獎勵，對此，葉昇宏表示能認同，畢竟一趟船出去，加上設備，就要破萬的成本，都是潛水人員下水清除，沒抓個破百隻是會賠錢的，以出船而言這價位並不高，用這方式鼓勵大家多抓也好，像東沙的棘冠海星這3年來花費上千萬還抓不完，希望澎湖能在氾濫前就解決。

海洋志工葉生弘則指出，若東沙群島是最嚴重的5級，澎湖差不多在2級左右，有時同個區域也才10幾隻，過兩天再去調查，卻看到上百隻，海星會移動，只看一個區域不準。

至於是否該以外力介入移除，葉生弘表示「絕對要」，因為現在於不大的區域內，棘冠海星就有相當數量，已達爆發等級，另外也已經老、中、青三代同堂了，顯示繁殖能量充足，可能會一發不可收拾，應及早控制。

不過，葉生弘不建議開放給民間去捕捉，因為抓考量技術性，自由潛水捕抓是緩不濟急，必須使用水肺潛水，不過法令上除非有申請，否則水肺潛水不得有採集行為，若開放給民間，怕有人趁機去做違法採捕，還是委託給特定團體執行比較好。