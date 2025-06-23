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公私協力守護國家汪汪隊！執勤犬專屬保單正式上路

▲▼ 執勤犬,保險,農業部,政府,動物。（圖／農業部提供）

▲「守護國家汪汪隊，執勤犬啟動全面納保」記者會來賓大合照。（圖／農業部提供，下同）

生活中心／綜合報導

農業部今（23）日舉行「守護國家汪汪隊 執勤犬啟動全面納保」記者會，宣布為守護國家的好夥伴執勤犬啟動全面納保工作。農業部部長陳駿季表示，執勤犬投入邊境檢疫、毒品緝查、災難搜救、治安維護等高風險工作，扮演維護公共安全的重要角色，為完善政府部門執勤犬照護體系與醫療風險管理，農業部推出農業ESG媒合方案及增訂執勤犬強制納保規定，以公私協力模式促成南山產物保險股份有限公司為執勤犬量身打造專屬保險保單，並於日前已開辦，正式啟動政府部門執勤犬納保制度新里程。

陳駿季表示，過去沒有保險制度來強化執勤犬的動物福利，也沒有保險可以供執勤犬投保，因此本次商請南山產物保險公司協助開發保單，並由農業部全數支應執勤犬保險費，現保單已開發完成，今年9月將開始啟動執勤犬投保，明年元旦所有執勤犬都必須完成保險。

▲▼ 執勤犬,保險,農業部,政府,動物。（圖／農業部提供）

▲農業部陳駿季部長致詞。

▲▼ 執勤犬,保險,農業部,政府,動物。（圖／農業部提供）

▲農業部部長陳駿季頒發感謝狀予南山產險保險股份有限公司林宜孝總經理。

政府攜手民間首創專屬保單，提供執勤犬保障
農業部表示，執勤犬包括經訓練或測驗合格之檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬及偵搜犬，執勤犬。查截至114年3月底止政府部門現役執勤犬計292隻，為保障這群政府部門工作夥伴的健康與福祉，農業部首度結合民間資源，媒合南山產物保險股份有限公司開發執勤犬專屬保單，提供包含醫療及喪葬費用等保障，除因疾病或傷害衍生之門診、住院及手術費用之外，亦針對喪葬費用給付保險金，提供執勤犬保險保障。

農業部表示，此保單特色包含保障執勤犬服役期間獲得醫療保障，包含門診、住院及手術費用，並將戰爭及天災等情況自共同不保事項排除，以貼合執勤犬勤務性質需求。此外，目前寵物保險商用保單，各項醫療賠付均有自負額規定，本保單專為執勤犬開發，賠付無自負額，可提供執勤犬更全面保障，此保單保費將由政府全面負擔。

▲▼ 執勤犬,保險,農業部,政府,動物。（圖／農業部提供）

▲財政部關務署緝毒犬代表上台參與執勤犬全面納保啟動儀式。

▲▼ 執勤犬,保險,農業部,政府,動物。（圖／農業部提供）

▲國防部憲兵指揮部國防軍犬代表上台參與執勤犬全面納保啟動儀式。

增訂執勤犬強制納保規定，打造動物健康福利永續新典範
除了結合產險公司打造政府執勤犬專屬保單，農業部表示，為落實政策推動，該部修正「政府部門執勤犬照護管理規則」，增訂執勤犬強制納保規定；同時推出「政府部門執勤犬健康福利永續專案」，透過農業淨零資訊網ESG STORE媒合平台機制，鼓勵保險業者參與，促進公私協力模式永續推動。

▲▼ 執勤犬,保險,農業部,政府,動物。（圖／農業部提供）

▲▼執勤犬與領犬員互動。

▲▼ 執勤犬,保險,農業部,政府,動物。（圖／農業部提供）

政策創新結合社會溝通，展現政府守護動物福祉決心
農業部以政策創新回應實務需求，並透過強化社會溝通與政策可見度，讓大眾了解執勤犬的貢獻與保障的重要性。該部強調，藉由推動政府部門執勤犬強制納保，將帶動各界對動物福祉的重視，並奠立公私部門攜手合作的良好典範。

本日記者會內政部次長董建宏、財政部次長謝鈴媛、海委會海巡署副署長許靜芝、國防部憲兵指揮部上校組長洪世詮、吳沛憶立法委員、南山產物保險股份有限公司總經理林宜孝、台灣工作犬發展協會理事長關心羚等貴賓皆參與本次記者會，共同見證執勤犬全面納保工作啟動。

關鍵字： 執勤犬保險農業部政府動物國家汪汪隊南山產險

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