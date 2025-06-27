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台北動物園28日重新開園迎「圓寶慶生會」　夜間動物園暑假展開　

動物園重新開放。（圖／台北市立動物園提供）

▲今年夜間動物園新增開放沙漠澳洲動物區。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園經過10天休園，將在28日重新開放，此外暑假期間周六延長開放至晚間9點，讓民眾能一窺「晚上的動物園」，今年還特別開放「沙漠澳洲動物區」，讓大家野餐賞星空。

動物園重新開放。（圖／台北市立動物園提供）

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▲休園期間，馬來貘舒服地在水池涼快泡澡。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園為了修繕維護園內空間，於18日到27日休園，工作人員們為此忙碌不已，反倒是動物們相對悠閒，還有整理後的植栽能「加菜」。老齡棕熊「小熊」日前因腫瘤手術，狀況讓許多人擔憂，不過在照養團隊的細心照顧下，增加海水魚、魚油、犬科肉條等蛋白質與脂肪來源，並補充維他命E強化免疫力，小喬已經能到戶外活動，還自在地睡午覺、挖洞、玩水，活力滿滿的樣子也讓大家感到欣慰。

每到暑假也有許多民眾期待「夜間動物園」活動，今年從7月5日到8月23日每周六晚上，台北市立動物園延長開放到晚上9點，星光票均一價60元從下午4點30分售票至晚上8點。今年特別開放澳洲沙漠動物區，讓民眾可以野餐賞星空，有新的晚間參訪動物園樂趣。

動物園重新開放。（圖／台北市立動物園提供）

▲動物保母講古活動，分享照顧動物時的小故事。（圖／台北市立動物園提供）
炎熱的夏天，動物園也會在大門廣場定期噴泉降溫，今年加碼在非洲動物區的斑馬活動場步道，增加定時「Fun雨林」活動，想消暑的遊客也可以多帶套衣服，一起體驗非洲「天降甘霖」的感覺。周六傍晚還有家鵝遊行、動物行為學院、主題動物保母講古、親子動物體操帶動跳、拍貼機體驗等活動。

動物園重新開放。（圖／台北市立動物園提供）

▲棕熊小喬在專業照顧下逐漸恢復活力。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園28日睽違10天開幕，同時也是大貓熊「圓寶」的5歲生日，園方準備了「生日派對」，上午9點10分起開放入場，欣賞圓寶享用專屬蛋糕的可愛模樣。

動物園重新開放。（圖／台北市立動物園提供）

▲開園日恰逢圓寶的慶生會！（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園棕熊小喬圓寶生日夜間動物園

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