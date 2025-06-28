大貓熊圓寶5歲生日派對！　首選「球棒」秀氣啃蛋糕

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園重新開園，恰逢大貓熊「圓寶」的5歲生日，一早許多粉絲就湧入貓熊館，一睹圓寶品嘗生日冰蛋糕的可愛模樣，而圓寶今年宛如小時候「柔柔」的綽號，很秀氣地享用蛋糕，直到40多分鐘後才上演「推倒蛋糕」的大場面。

台北市立動物園每年都會因修繕環境休園10天，28日重新開園正巧是圓寶的5歲生日，保育員送上以「圓寶FUN暑假打球趣」為主題，送上有好多球類運動的大蛋糕，用窩窩頭、竹枝、竹桿、甘蔗、紅蘿蔔、葡萄等，製作出棒球、球棒、籃球、籃框等造型，還有5支生日蠟燭。

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▲圓寶享用5歲生日蛋糕，首先挑了棒球的球棒。（圖／台北市立動物園提供）



圓寶一進場原本背對遊客，但聰明的牠很快就選擇了棒球的球棒，側坐享用讓大家拍照拍個夠，接著牠秀氣地啃著蛋糕基座旁的水果，就這麼啃了一圈蛋糕依然「超完整」，這可是貓熊們的生日會中罕見的情況，慢慢地蛋糕上頭的裝飾都吃得差不多了，過了40多分鐘圓寶才推倒蛋糕重現「經典畫面」，遊客們也隨之歡呼。

▲圓寶對冰蛋糕非常滿意。（圖／台北市立動物園提供）



圓寶2020年6月28日出生，是大家盼望了7年的小寶貝，當時牠遲遲沒有喝到初乳，媽媽叼仔時又不慎在牠背上留下傷口，因而立刻轉由人工照養，而第一餐是7年前姊姊圓仔出生時的「冷凍貓熊奶」。當時動物組組長解釋，因為初乳對初生寶寶的抵抗力非常重要，當年保育員冷凍了圓仔沒喝完的初乳，恰巧成為妹妹的「歡迎禮物」。而在人工照養25天後，圓寶就回到媽媽的懷抱，直到2歲半才獨立生活。

▲圓寶剛出生時由人工照養，保育員暱稱牠為「柔柔」。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓寶人工照養25天後回到媽媽懷抱。（圖／台北市立動物園提供）



如今圓寶已經成長成亭亭玉立的健康女孩，台北市立動物園也預告，姐姐圓仔7月6日生日、媽媽圓圓8月30日生日，也都會舉辦慶生會，屆時歡迎粉絲們來幫貓熊們慶生。