ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

大貓熊圓寶5歲生日派對！　首選「球棒」秀氣啃蛋糕

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園重新開園，恰逢大貓熊「圓寶」的5歲生日，一早許多粉絲就湧入貓熊館，一睹圓寶品嘗生日冰蛋糕的可愛模樣，而圓寶今年宛如小時候「柔柔」的綽號，很秀氣地享用蛋糕，直到40多分鐘後才上演「推倒蛋糕」的大場面。

台北市立動物園每年都會因修繕環境休園10天，28日重新開園正巧是圓寶的5歲生日，保育員送上以「圓寶FUN暑假打球趣」為主題，送上有好多球類運動的大蛋糕，用窩窩頭、竹枝、竹桿、甘蔗、紅蘿蔔、葡萄等，製作出棒球、球棒、籃球、籃框等造型，還有5支生日蠟燭。

貓熊圓寶5歲慶生。（圖／台北市立動物園提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圓寶享用5歲生日蛋糕，首先挑了棒球的球棒。（圖／台北市立動物園提供）

圓寶一進場原本背對遊客，但聰明的牠很快就選擇了棒球的球棒，側坐享用讓大家拍照拍個夠，接著牠秀氣地啃著蛋糕基座旁的水果，就這麼啃了一圈蛋糕依然「超完整」，這可是貓熊們的生日會中罕見的情況，慢慢地蛋糕上頭的裝飾都吃得差不多了，過了40多分鐘圓寶才推倒蛋糕重現「經典畫面」，遊客們也隨之歡呼。

貓熊圓寶5歲慶生。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓寶對冰蛋糕非常滿意。（圖／台北市立動物園提供）

圓寶2020年6月28日出生，是大家盼望了7年的小寶貝，當時牠遲遲沒有喝到初乳，媽媽叼仔時又不慎在牠背上留下傷口，因而立刻轉由人工照養，而第一餐是7年前姊姊圓仔出生時的「冷凍貓熊奶」。當時動物組組長解釋，因為初乳對初生寶寶的抵抗力非常重要，當年保育員冷凍了圓仔沒喝完的初乳，恰巧成為妹妹的「歡迎禮物」。而在人工照養25天後，圓寶就回到媽媽的懷抱，直到2歲半才獨立生活。

大貓熊二寶妹柔柔卷舌。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓寶剛出生時由人工照養，保育員暱稱牠為「柔柔」。（圖／台北市立動物園提供）

大貓熊圓圓與大貓熊二寶妹柔柔母女重逢。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓寶人工照養25天後回到媽媽懷抱。（圖／台北市立動物園提供）

如今圓寶已經成長成亭亭玉立的健康女孩，台北市立動物園也預告，姐姐圓仔7月6日生日、媽媽圓圓8月30日生日，也都會舉辦慶生會，屆時歡迎粉絲們來幫貓熊們慶生。

關鍵字： 台北市立動物園圓寶貓熊生日貓熊圓寶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

暴躁浪貓首見家中原住民　虎斑貓1舉動讓牠秒變天使：被治癒了

超怕看醫生！膽小狗狗發現「獸醫是最愛姊姊」　錯亂反應爆紅

警犬退休前「最後一次搜索」　天降「網球雨」讓牠們玩個夠

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

動物界山繆傑克森！限制級髒話鸚鵡爆紅　未成年養需家長陪同

「白斑症」賓士貓身上佈滿星空　毛髮有如銀河：世上超罕見

橘貓磨蹭臨幸奴才　下秒「抱手狂啃」鏟屎官痛到哀嚎

「深灰→全白」貓媽一胎生出5漸層小貓　網笑：好像墨水用完了

貓抓家具是壓力還是撒嬌？研究揭露原來是因為太安心了

災害來時無法帶毛小孩撤離？參考歐美做法「一張貼紙」就能救牠們一命

台中2警犬迎「最後一場任務」　結束瞬間天降球雨光榮退役 !

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

【邊牧內建功能】 媽突放掉牽繩 邊牧秒察覺乖乖叼回來！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

八哥模仿媽說話喊「幹嘛」　講完自己開心竊笑超逗趣

媽遛邊牧測試鬆開牽繩　牠秒撿起叼回：要拿好

【記得開聲音】八哥學媽說話講完自己開心竊笑XD

黑柴擎天崗散步聞到牛糞　下秒歪頭銷魂滾屎媽傻眼

大貓熊圓寶5歲生日派對！　首選「球棒」秀氣啃蛋糕

台北動物園28日重新開園迎「圓寶慶生會」　夜間動物園暑假展開　

暴躁浪貓首見家中原住民　虎斑貓1舉動讓牠秒變天使：被治癒了

飼主秀出兔子大耳朵　後方鸚鵡「震驚臉」嚇到嘴巴變O字型

過海關查出行李藏45公斤違禁品　惡男把「米格魯檢疫犬」踹飛

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

墾丁水豚夫妻遭農藥、工業強鹼毒殺　園區緝凶：追究到底

柯基散步積水擋路　變身「拒否犬」原地不動拒絕弄濕腳

蔡英文二度缺席民進黨全代會　朱立倫：賴清德在清除所有非賴人士

2025台南天文嘉年華登場！　南瀛仲夏摘星趣親子嗨翻夏天

YTR小象飛烏克蘭拍片！「當地爆衝突」遭網轟蹭流量　堅定信念原因曝光

國內政局最大挑戰在立法院　賴清德轟：在野影響政府運作國家發展

為營運做準備！桃園捷運綠線6/30擴大招募73個職缺

力挺賴士葆「反惡罷」！　馬英九：不能罷掉文山區的守護神

海風中的鼓聲與祈願　走讀口湖牽水車藏的百年祭儀記憶

「大地震預言」引恐慌　氣象署公布保命4招

池上員警烈日下協助排除拋錨車　即時疏導車流

金門大橋首例火燒車！疑爆胎「撞路緣石」起火　燒到剩骨架畫面曝

寵物動物熱門新聞

首見家中原住民　虎斑貓1舉動治癒暴躁浪貓

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

警犬退休儀式　天降網球雨送祝福

臘腸叼零食結帳　偷超車插隊媽咪

限制級髒話鸚鵡爆紅　未成年養需家長陪同

白斑症賓士貓　毛髮如銀河星空

橘貓對奴才撒嬌　下秒咬手她痛爆

5漸層小貓「深灰→全白」　網笑：墨水用完了

貓抓家具是壓力還是撒嬌

災難來不及撤？貼「這句話」讓毛小孩獲救

貓熊圓寶5歲生日　628派對共歡

小狗困高溫車上喘氣　女開門救狗被警察刁難

巴哥散步拒回家　假裝植物被拆穿

收容所狗突然停在陌生男旁　1動作救他性命

讀者迴響

熱門新聞

首見家中原住民　虎斑貓1舉動治癒暴躁浪貓

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

警犬退休儀式　天降網球雨送祝福

臘腸叼零食結帳　偷超車插隊媽咪

限制級髒話鸚鵡爆紅　未成年養需家長陪同

白斑症賓士貓　毛髮如銀河星空

橘貓對奴才撒嬌　下秒咬手她痛爆

5漸層小貓「深灰→全白」　網笑：墨水用完了

貓抓家具是壓力還是撒嬌

災難來不及撤？貼「這句話」讓毛小孩獲救

貓熊圓寶5歲生日　628派對共歡

小狗困高溫車上喘氣　女開門救狗被警察刁難

巴哥散步拒回家　假裝植物被拆穿

收容所狗突然停在陌生男旁　1動作救他性命

過海關查出違禁品 男把米格魯檢疫犬踹飛

熱門寵物影片

更多
台中2警犬迎「最後一場任務」　結束瞬間天降球雨光榮退役 !

台中2警犬迎「最後一場任務」　結束瞬間天降球雨光榮退役 !

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

【邊牧內建功能】 媽突放掉牽繩 邊牧秒察覺乖乖叼回來！

【邊牧內建功能】 媽突放掉牽繩 邊牧秒察覺乖乖叼回來！

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面