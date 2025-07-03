ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

收養「浪浪」政府最高補貼寵物險 3,000元！全台寵物保險補助懶人包一次看

圖、文／國泰產險提供

您是收養流浪動物的愛心飼主嗎？為提升流浪犬貓的認養率，並鼓勵飼主重視毛孩健康照護，2025年全台多個縣市推出「寵物保險補助計畫」，凡至指定動物之家完成認養手續，並親自向保險公司辦理寵物保險者，皆可申請最高新台幣3,000元補助，讓飼主們安心面對未來的醫療與意外風險。您的縣市有列入補助嗎？本文將整理全台補助縣市名單與申請方式，讓每一份愛心都有力延續！
 

▲▼寵物,保險,補助,認養,流浪,浪貓,浪浪,國泰產險,寵物險,愛心。（圖／Shutterstock）
▲各縣市「寵物保險補助計畫」上路，鼓勵民眾認養流浪犬貓，並透過寵物險為毛孩提供更完善的健康保障。（圖／Shutterstock）

獸醫診療設備與技術漸趨進步，寵物的醫療費用也越來越高，但毛孩沒有健保，一旦罹患重大疾病或發生嚴重意外，飼主往往需面對數萬至數十萬元不等的醫療開銷。台灣經濟研究院指出，「寵物醫療支出已成為飼主除了寵物食品外的第二大花費來源，每年平均約落在 4,000 至 5,000 元間，且逐年呈現 M 型化趨勢。」當毛孩遭遇重大傷病時，醫療費用暴增將對家庭財務造成沉重壓力。因此，面對不可預期的醫療費，為毛孩選擇一張實用性高的保單顯得更為關鍵。

各縣市寵物保險補助一覽
寵物險主要用於補助毛孩在生病或發生意外時所需的各項醫療與相關費用，保障範圍相當廣泛。以國泰產險寵物險為例，保障項目涵蓋：寵物醫療費用、侵權費用(寵物咬傷人或破壞他人物品)、住院寄宿費用、協尋廣告費用……等等。
2025 年截至目前已公佈寵物保險補助的縣市包含臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市等五個縣市，各縣市的申請條件與辦法一覽如下：

臺北市： 即日起至 114 年 12 月 20日止，飼主於臺北市動物之家認養犬貓，完成絕育及狂犬病預防注射，且寵物保險尚在有效期間內，即可依實際投保金額每隻補助最高3,000 元。

桃園市：即日起至 114 年 12 月 31 日止，飼主於桃園市動物保護教育園區（含南昌動物保護教育園區及本處合約衛星認養站）認養犬貓，且逾 30 日退回期限、已自行投保含醫療或喪葬保障的保險，並完成寵物絕育及狂犬病疫苗注射等三項條件，即可申請費用補助。每隻犬 / 貓依實際投保金額最高補助 3,000 元，經費用罄即提前截止。

新竹縣：即日起至 114 年 11 月 30 日止，飼主於新竹縣動物保護教育園區認養犬貓，若未向其他機關申領同隻犬／貓之保險、健康檢查、醫療補助，即可申請。補助項目包括寵物醫療、保險與健康檢查，每隻犬貓最高補助 3,000 元。

苗栗縣：即日起至 114 年 12 月 15 日止，認養苗栗縣動物保護教育園區之犬貓，並完成晶片植入寵物登記、攜帶該貓犬至縣內合約動物醫院健康檢查，及完成關懷追蹤回報的飼主，可請領最高 3,000 元補助。每人每年限一隻犬與一隻貓額度。

臺中市：即日起至 114 年 11 月 10 日止，完成認養臺中市動物之家不易送養犬隻（20 公斤以上大型犬）及 2 歲齡以上犬貓之飼主，即可依照寵物險費用實支實付最高申請 3,000 元補助。公職人員及其關係人需事前揭露與事後公開。

▲▼寵物,保險,補助,認養,流浪,浪貓,浪浪,國泰產險,寵物險,愛心。（圖／Shutterstock）

▲認養毛孩的新手爸媽，每年數千元保費即享有意外與手術等實用保障；搭配政府最高 3,000 元補助，保費大幅降低。（圖／Shutterstock）

投保寵物險重點：是否指定動物醫院及產險公司信譽度
至於該如何挑選適合的寵物保險呢？國泰產險建議飼主優先考慮保障實用、理賠方便、且不限指定醫院的寵物保險，當毛孩突然生病時能就近看診、找平常熟悉的獸醫，不必受指定院所限制，更加安心便利。國泰寵物險理賠程序簡便、品牌信譽佳、市占率高，是打造毛孩健康防護網的理想選擇！

對於剛認養毛孩的新手爸媽而言，每年僅需投入數千元保費，即可享有醫療與意外保障；若同時符合政府「寵物保險補助」資格，最高可再補助 3,000元保費， CP 值極高！此外，國泰產險提供線上投保服務，流程簡便還可參加抽獎活動，讓保障更便利、體驗無負擔。即日起至12/31，揪2位毛爸媽朋友來組隊投保寵物險，還有機會抽寵物公園500元即享券！

無論你家毛孩是剛認養的浪浪，還是從小陪伴長大的寶貝，都值得擁有一份完整的健康保障。趁著各縣市補助資源仍在推動中，記得上網查詢、把握申請機會，一起當個聰明的毛孩家長！

關鍵字： 寵物保險補助認養流浪浪貓浪浪國泰產險寵物險愛心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

國泰世華深耕越南20年累積資助台幣近1,500萬　「大樹計畫」助2.2萬學子完成學業

收留可憐小貓躲雨　女屋主想收編發現「養了會出事」立即報案

黑色拉拉托兒所交到「撞臉麻吉」　主人好奇查身世嚇：是親姊妹

畢業啦！鳳頭雙寶「金華、火腿」平安長大　母校特製證書獻祝福

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站一臉不服氣

鸚鵡養室外遭「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文「下輩子別亂吃」引撻伐

晴天樹在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」　他驚奇嚐了一口

37度高溫「134隻虛弱貓塞貨車」28隻已死亡　警逮捕69歲女子

早上6點「賓士鬧鐘｣準時響起　大聲喵喵奴才還關不掉

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

給猴子沾滿榴槤味的枇杷　牠反覆聞氣到怒丟！

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

神巧手自製「噪音版」紙箱滾輪　黃金鼠超捧場！網笑：CP值更高

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

八哥模仿媽說話喊「幹嘛」　講完自己開心竊笑超逗趣

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

收養「浪浪」政府最高補貼寵物險 3,000元！全台寵物保險補助懶人包一次看

37度高溫「134隻虛弱貓塞貨車」28隻已死亡　警逮捕69歲女子

晴天樹在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」　他驚奇嚐了一口

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站一臉不服氣

收留可憐小貓躲雨　女屋主想收編發現「養了會出事」立即報案

東森寵物7月消費滿額抽iPhone16　辦金萌卡再抽Switch2

起飛前艙內「發現綠色活蛇」　急Call捕蛇專家救援：差點要拆飛機

遇到奶狗奶貓先別撿！　動物之家收15隻：媽媽可能會回來

海中鯊魚突然「空中飛撲」直衝撞頭　衝浪男嚇：牠張嘴我就完了

快訊／車模界林志玲打牛奶針慘死　辣模閨蜜PO文挨告現身警局

天降「飛機襟翼」砸在民宅車道上　機組人員落地才發現出事

吐噶喇列島13天震1000次！震度越來越大「首達6弱」　師生急避難

7月5日末日倒數？　資深地震專家1句話打臉

全球韻律體操排行「台灣最後一名」　瑞莎槓上體協哽咽曝幕後黑箱

泰山買街口法院判無效但找不到36億返價金　胡亦嘉回應了

東園國小、中山國中同日奪冠　台灣再挺進LLB世界賽！

最後身影！豐原軍用品店老闆周一晚收拾打烊　3天後5口陳屍住處

目送亡妻移靈靜思園！彭振聲哀戚現身畫面曝　慈濟助念他頻拭淚

「軍人搭機升商務艙」有望9/3推出　交長：已有航空公司規劃中

寵物動物熱門新聞

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

曼斥肯欺負妹　被媽唸委屈罰站

黑眉錦蛇吞鸚鵡　他剖腹PO網引撻伐

晴天在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」

37度高溫　134隻貓被塞在貨車

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

181公斤熊逃出動物園圍欄　闖儲藏室狂嗑蜂蜜

遇到奶狗奶貓先別撿　媽媽可能回來

奴才自製紙箱滾輪　黃金鼠超捧場

首見家中原住民　虎斑貓1舉動治癒暴躁浪貓

以為愛犬被輾斃　女4年後發現「狗其實沒死」

讀者迴響

熱門新聞

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

曼斥肯欺負妹　被媽唸委屈罰站

黑眉錦蛇吞鸚鵡　他剖腹PO網引撻伐

晴天在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」

37度高溫　134隻貓被塞在貨車

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

181公斤熊逃出動物園圍欄　闖儲藏室狂嗑蜂蜜

遇到奶狗奶貓先別撿　媽媽可能回來

奴才自製紙箱滾輪　黃金鼠超捧場

首見家中原住民　虎斑貓1舉動治癒暴躁浪貓

以為愛犬被輾斃　女4年後發現「狗其實沒死」

全台寵物保險補助懶人包一次看

熱門寵物影片

更多
鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

給猴子沾滿榴槤味的枇杷　牠反覆聞氣到怒丟！

給猴子沾滿榴槤味的枇杷　牠反覆聞氣到怒丟！

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面