收養「浪浪」政府最高補貼寵物險 3,000元！全台寵物保險補助懶人包一次看

圖、文／國泰產險提供

您是收養流浪動物的愛心飼主嗎？為提升流浪犬貓的認養率，並鼓勵飼主重視毛孩健康照護，2025年全台多個縣市推出「寵物保險補助計畫」，凡至指定動物之家完成認養手續，並親自向保險公司辦理寵物保險者，皆可申請最高新台幣3,000元補助，讓飼主們安心面對未來的醫療與意外風險。您的縣市有列入補助嗎？本文將整理全台補助縣市名單與申請方式，讓每一份愛心都有力延續！





▲各縣市「寵物保險補助計畫」上路，鼓勵民眾認養流浪犬貓，並透過寵物險為毛孩提供更完善的健康保障。（圖／Shutterstock）

獸醫診療設備與技術漸趨進步，寵物的醫療費用也越來越高，但毛孩沒有健保，一旦罹患重大疾病或發生嚴重意外，飼主往往需面對數萬至數十萬元不等的醫療開銷。台灣經濟研究院指出，「寵物醫療支出已成為飼主除了寵物食品外的第二大花費來源，每年平均約落在 4,000 至 5,000 元間，且逐年呈現 M 型化趨勢。」當毛孩遭遇重大傷病時，醫療費用暴增將對家庭財務造成沉重壓力。因此，面對不可預期的醫療費，為毛孩選擇一張實用性高的保單顯得更為關鍵。

各縣市寵物保險補助一覽

寵物險主要用於補助毛孩在生病或發生意外時所需的各項醫療與相關費用，保障範圍相當廣泛。以國泰產險寵物險為例，保障項目涵蓋：寵物醫療費用、侵權費用(寵物咬傷人或破壞他人物品)、住院寄宿費用、協尋廣告費用……等等。

2025 年截至目前已公佈寵物保險補助的縣市包含臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市等五個縣市，各縣市的申請條件與辦法一覽如下：

臺北市： 即日起至 114 年 12 月 20日止，飼主於臺北市動物之家認養犬貓，完成絕育及狂犬病預防注射，且寵物保險尚在有效期間內，即可依實際投保金額每隻補助最高3,000 元。

桃園市：即日起至 114 年 12 月 31 日止，飼主於桃園市動物保護教育園區（含南昌動物保護教育園區及本處合約衛星認養站）認養犬貓，且逾 30 日退回期限、已自行投保含醫療或喪葬保障的保險，並完成寵物絕育及狂犬病疫苗注射等三項條件，即可申請費用補助。每隻犬 / 貓依實際投保金額最高補助 3,000 元，經費用罄即提前截止。

新竹縣：即日起至 114 年 11 月 30 日止，飼主於新竹縣動物保護教育園區認養犬貓，若未向其他機關申領同隻犬／貓之保險、健康檢查、醫療補助，即可申請。補助項目包括寵物醫療、保險與健康檢查，每隻犬貓最高補助 3,000 元。

苗栗縣：即日起至 114 年 12 月 15 日止，認養苗栗縣動物保護教育園區之犬貓，並完成晶片植入寵物登記、攜帶該貓犬至縣內合約動物醫院健康檢查，及完成關懷追蹤回報的飼主，可請領最高 3,000 元補助。每人每年限一隻犬與一隻貓額度。

臺中市：即日起至 114 年 11 月 10 日止，完成認養臺中市動物之家不易送養犬隻（20 公斤以上大型犬）及 2 歲齡以上犬貓之飼主，即可依照寵物險費用實支實付最高申請 3,000 元補助。公職人員及其關係人需事前揭露與事後公開。

▲認養毛孩的新手爸媽，每年數千元保費即享有意外與手術等實用保障；搭配政府最高 3,000 元補助，保費大幅降低。（圖／Shutterstock）

投保寵物險重點：是否指定動物醫院及產險公司信譽度

至於該如何挑選適合的寵物保險呢？國泰產險建議飼主優先考慮保障實用、理賠方便、且不限指定醫院的寵物保險，當毛孩突然生病時能就近看診、找平常熟悉的獸醫，不必受指定院所限制，更加安心便利。國泰寵物險理賠程序簡便、品牌信譽佳、市占率高，是打造毛孩健康防護網的理想選擇！

對於剛認養毛孩的新手爸媽而言，每年僅需投入數千元保費，即可享有醫療與意外保障；若同時符合政府「寵物保險補助」資格，最高可再補助 3,000元保費， CP 值極高！此外，國泰產險提供線上投保服務，流程簡便還可參加抽獎活動，讓保障更便利、體驗無負擔。即日起至12/31，揪2位毛爸媽朋友來組隊投保寵物險，還有機會抽寵物公園500元即享券！

無論你家毛孩是剛認養的浪浪，還是從小陪伴長大的寶貝，都值得擁有一份完整的健康保障。趁著各縣市補助資源仍在推動中，記得上網查詢、把握申請機會，一起當個聰明的毛孩家長！