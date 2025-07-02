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東森寵物7月消費滿額抽iPhone16　辦金萌卡再抽Switch2

東森寵物7月優惠。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物消費滿額享有抽獎資格。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

東森寵物7月推出三大回饋活動，使用信用卡或行動支付消費滿額可以抽iPhone 16、訂閱金萌卡會員額外再抽Switch2。此外，APP限時金蛋遊戲也熱烈登場，天天100%中獎，回饋總價值上看百萬元！

活動一：刷卡／行動支付滿千抽 iPhone！

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即日起至7/31，凡至東森寵物門市或慈愛動物醫院消費滿千元，使用信用卡或行動支付結帳，即可獲得一次抽獎機會，有機會把「iPhone 16 128G」帶回家！次數可累積，刷越多中獎機會越多！

活動二：訂閱金萌卡 抽 Switch2 瑪利歐組合包！

活動期間前訂閱東森寵物「金萌卡」會員（年費$3000元），即可參加 Switch2 瑪利歐賽車世界組合包抽獎，總價值$15,580元，共送出5組。續訂會員還可再加碼一次抽獎機會！

金萌卡會員再享獨家好禮：

天天回饋單筆最高20%寵點

來店禮總值$1,200

慈愛動物醫院獨家健檢與折價好康$2,600

7月限定來店禮「毛膚酸保健品（價值$1,200）」免費送

東森寵物7月優惠。（圖／東森寵物提供）

活動三：APP金蛋遊戲 天天100%中獎！

7月1日至7月20日止，下載並登入東森寵物APP，即可免費參加「敲金蛋」遊戲，每日可玩2次，中獎率100%，領獎券即可至門市兌換！

立即下載APP抽金蛋，有機會天天中獎 → https://lihi.cc/MmyDc

超值獎品包含：

$200元毛毛保健品折價券

日日好極細豆腐砂兌換券

益菌の革命口腔慕斯兌換券

$300人用品現折券、沃野犬漢堡排等

全部APP券使用期限至2025/7/31止，快來抽起來！

活動詳情與參加方式請洽官網或門市人員。

關鍵字： 東森寵物抽獎活動東森寵物APP

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