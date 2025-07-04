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浩劫！獨角仙復育基地遭濫捕　苗栗市公所：愛牠就不要抓

▲苗栗市獨角仙復育基地驚傳遭民眾濫捕，市公所呼籲愛牠不要捉牠，留給下一代正面的生態教育。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市獨角仙復育基地驚傳遭民眾濫捕，市公所呼籲愛牠不要捉牠，留給下一代正面的生態教育。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市公所打造多年的獨角仙復育基地驚傳遭隨意捕捉事件。市民投書指控有大人帶著小孩，大剌剌趁傍晚獨角仙活動高峰期濫捕，成為最壞示範；市公所強調，獨角仙未列保育範圍，縱使裝設監視器捉到人，也沒有開罰的法源依據，只能道德勸說：愛牠就不要捉牠，讓牠留在自然環境中，留給下一代正面的生態教育。

每年6~8月是獨角仙繁殖熱季，立委邱鎮軍2016年擔任縣議員時，在苗銅（苗栗-銅鑼）自行車道5.4公里處，發現路旁一排光蠟樹上有許多獨角仙棲息，發動生態保育行動，在他當苗栗市長時期，2021年爭取觀光局補助以及市公所配合款，打造獨角仙生態觀察休閒區，設置「獨角仙的一生」、「獨角仙的生活史」解說牌，至今成為夏日親子遊憩的好去處。

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▲苗栗市獨角仙復育基地驚傳遭民眾濫捕，市公所呼籲愛牠不要捉牠，留給下一代正面的生態教育。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗市獨角仙復育基地驚傳遭民眾濫捕，市公所呼籲愛牠不要捉牠，留給下一代正面的生態教育。（圖／記者楊永盛攝）

不過，近日有市民投書市公所，指控目擊一堆沒有素質民眾任意捕捉，基地快要滅絕了！希望市公所加強宣導，公所人員證實，尤其傍晚獨角仙活動的高峰期，甚至大人帶著小孩濫捕，成了最壞的示範。

公所指出，獨角仙是一般野生動物，捕捉並沒有罰則，公所在功維敘南口大草原種植光蠟，也有獨角仙的蹤影，目前只能道德勸說愛牠不要捉牠，留牠在自然環境，觀察不騷擾牠，才是正面生態教育，如果要飼養，專賣店有人工繁殖獨角仙供選擇。

▲苗栗市獨角仙復育基地驚傳遭民眾濫捕，市公所呼籲愛牠不要捉牠，留給下一代正面的生態教育。（圖／記者楊永盛攝）

市公所表示，由於獨角仙不在動保範圍，就算裝了監視器抓到人也沒有法源依據開罰，未來會請公園所以及警方加強宣導和巡邏。公所也強調，現在已經有專門繁殖獨角仙的場地，野生的獨角仙就算抓來也賣不出去，抓回去當寵物反而會害了牠。

關鍵字： 獨角仙苗栗市濫捕光臘樹

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