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喵星人長骨刺跳不起來　再生醫療幫牠重拾活力「抓貓抓板、撒嬌」

貓咪園寶骨刺。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲園寶是一隻蘇格蘭摺耳貓，較易有骨刺等狀況，造成活動不適。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者李依融／綜合報導

台中蘇格蘭摺耳貓「園寶」曾是家裡的「小跳躍王」，卻在這半年變得幾乎不願移動、不喜歡被抱，甚至走路時步伐也顯得小心翼翼。經獸醫檢查後，才發現牠的脊椎多處長出了骨刺。在獸醫師的建議下，飼主讓牠嘗試外泌體再生療法，沒想到又能看到園寶邊抓貓抓板、邊呼嚕的可愛模樣。

貓咪園寶骨刺。（圖／慈愛動物醫院提供）

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▲園寶X光顯示有骨刺的情況。（圖／慈愛動物醫院提供）

園寶原本是身手靈活的喵星人，卻突然顯得不愛動、悶悶不樂，常常只是窩著看起來沒什麼精神。飼主擔心之下帶園寶求醫，得知新興的外泌體再生療法，抱著嘗試的心情讓園寶接受治療，幾周後園寶的活動力明顯進步。飼主表示，「看到牠重新站起來、伸爪抓板，真的有一種『回家了』的感覺。」那些再平凡不過的小動作，卻是毛孩身體與心情都在變好的證明。

貓咪園寶骨刺。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲園寶開心地抓貓抓板。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院獸醫師表示，很多飼主誤以為貓不動是「懶」或「老了」，其實可能是關節、骨骼問題，尤其摺耳貓這類品種機率較高，「骨刺雖然小，卻會造成摩擦壓迫，讓毛孩不自覺出現慢性疼痛」。

對園寶的家人來說，選擇再生醫學療法，不是為了什麼神奇的治癒，「只是想讓牠舒服一點，這樣就夠了。」看到園寶能自己走一走、回到小窩曬太陽、伸個懶腰、抓一下貓抓板，這些都讓貓奴心裡大滿足。

貓咪園寶骨刺。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲園寶躺下跟奴才撒嬌。（圖／慈愛動物醫院提供）

獸醫師分享，幹細胞、外泌體等再生醫學療法，雖然不能保證完全治癒，但在許多關節退化、骨刺、神經壓迫等疾病中，已經幫助不少毛孩改善生活品質。比起只能長期吃藥或無奈看著毛孩活動力下降，再生醫學是一個「好好活著，不只活下去」的新選擇。

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貓咪園寶骨刺。（圖／慈愛動物醫院提供）

關鍵字： 喵星人摺耳貓蘇格蘭摺耳貓慈愛動物醫院

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