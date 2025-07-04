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災害來怎帶毛孩逃？　「洗衣袋打包法」讓貓咪安全被移動

記者李依融／綜合報導

近日「災難預言」讓防災避難意識受到重視，萬一有災害來襲，該怎麼帶著毛孩一起逃生也受到關注，許多日本貓奴推薦「洗衣袋裝貓法」，讓貓咪們能待在洗衣袋裡安全移動。台灣的獸醫師就曾在粉專「麻雀醫師の日常」分享洗衣袋的妙用，平時帶貓咪就醫師也能幫上大忙。

2015年時日本宮城縣受到艾陶颱風侵襲，救難隊員從淹水的房屋內抱出2隻「洗衣袋貓咪」的畫面，讓「洗衣袋逃難法」在貓奴界引起話題。當時由於風災許多房屋淹水，屋主逃難時僅帶走院子裡的狗，心想貓咪能跳到高處較為安全，由於事出緊急，一直掛念貓咪的安危，所幸救難隊員在已被破壞的房屋中找到2隻貓咪。救難隊員熟練地用洗衣袋包裹住貓咪，再抱出房屋，順利地將貓咪送回主人身邊。

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粉專「麻雀醫師の日常」就曾分享，用洗衣袋裝貓是個移動貓咪平時的好方法，由於經常被緊張的貓病人「請吃爪子」，因此分享平時就能訓練貓咪熟悉洗衣袋，需要時貓咪便願意進去，透氣侷限的空間，能有效保護貓咪的安全，除此之外在投藥、打針、清耳朵、皮下輸液等狀況，貓咪在洗衣袋內也能更順利安全地完成治療。

貓咪洗衣袋。（圖／粉專麻雀醫師の日常提供）

▲洗衣袋打包法能讓貓咪安全被移動。（圖／粉專麻雀醫師の日常提供）

日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》被指曾預言日本311大地震，許多人便對其中提到的2025年7月5日4時18分可能發生「毀滅性地震」感到警戒。不過龍樹諒已澄清災難預言只是出版社編輯整理的訪談內容，希望不要過度解讀，而日本氣象廳也一再提醒此謠言並無科學根據。然而平時就對災害有所準備，在有避難需求時，就更有緊急應變的能力。

關鍵字： 洗衣袋打包末日龍樹諒貓洗衣袋麻雀醫師の日常

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