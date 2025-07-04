災害來怎帶毛孩逃？　「洗衣袋打包法」讓貓咪安全被移動

記者李依融／綜合報導
近日「災難預言」讓防災避難意識受到重視，萬一有災害來襲，該怎麼帶著毛孩一起逃生也受到關注，許多日本貓奴推薦「洗衣袋裝貓法」，讓貓咪們能待在洗衣袋裡安全移動。台灣的獸醫師就曾在粉專「麻雀醫師の日常」分享洗衣袋的妙用，平時帶貓咪就醫師也能幫上大忙。
『猫は二階にも逃げられるから安心して庭の犬だけはなんとか連れてきた』という飼主さん避難所に多かったです。— ISSY-RIDER (@ISSYRIDER) September 11, 2015
おウチに帰ってニャンコがいなくても絶望しないで下さい。
水難救助隊員さんが助けてくれてるかも。
てかカゴと洗濯ネット……神だ…pic.twitter.com/WrmjkUvqju
2015年時日本宮城縣受到艾陶颱風侵襲，救難隊員從淹水的房屋內抱出2隻「洗衣袋貓咪」的畫面，讓「洗衣袋逃難法」在貓奴界引起話題。當時由於風災許多房屋淹水，屋主逃難時僅帶走院子裡的狗，心想貓咪能跳到高處較為安全，由於事出緊急，一直掛念貓咪的安危，所幸救難隊員在已被破壞的房屋中找到2隻貓咪。救難隊員熟練地用洗衣袋包裹住貓咪，再抱出房屋，順利地將貓咪送回主人身邊。
粉專「麻雀醫師の日常」就曾分享，用洗衣袋裝貓是個移動貓咪平時的好方法，由於經常被緊張的貓病人「請吃爪子」，因此分享平時就能訓練貓咪熟悉洗衣袋，需要時貓咪便願意進去，透氣侷限的空間，能有效保護貓咪的安全，除此之外在投藥、打針、清耳朵、皮下輸液等狀況，貓咪在洗衣袋內也能更順利安全地完成治療。
▲洗衣袋打包法能讓貓咪安全被移動。（圖／粉專麻雀醫師の日常提供）
日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》被指曾預言日本311大地震，許多人便對其中提到的2025年7月5日4時18分可能發生「毀滅性地震」感到警戒。不過龍樹諒已澄清災難預言只是出版社編輯整理的訪談內容，希望不要過度解讀，而日本氣象廳也一再提醒此謠言並無科學根據。然而平時就對災害有所準備，在有避難需求時，就更有緊急應變的能力。
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