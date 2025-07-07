颱風正搖滾柴犬堅持上廁所　爸媽撐傘狂被吹翻：養的時候沒想到！

記者李依融／綜合報導

高雄黑柴MiLu不願意在家上廁所，飼主在丹娜絲颱風來襲之際，儘管外面風強雨驟，還是不得不帶著愛犬出門解放，他笑說「養柴柴前我真的沒想過，有一天必須在颱風天衝鋒陷陣。」

▲MiLu喜歡戶外活動，每天都堅持外出上廁所風雨無阻。（圖／Threads網友@chen.12.30提供）



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3歲多的MiLu是堅持的「戶外如廁派」，每天爸爸媽媽都會在固定時間帶牠出門上廁所，若是遲遲等不到，牠就會一邊抓門一邊哀號，示意奴才「我憋不住了！」。因此中颱丹娜絲橫掃台灣中南部之際，奴才還是不得不帶牠出門上廁所3次，每次都幫柴柴穿上雨衣、拿著功能不大的雨傘，陪著MiLu「乘風破浪」。

▲MiLu堅持外出上廁所，爸媽也只好陪著乘風破浪。（圖／Threads網友@chen.12.30提供）



▲爸爸笑說，一開始根本沒想到會在颱風中乘風破浪。（圖／Threads網友@chen.12.30提供）

爸爸提到，一開始養柴犬時只想到「不要讓牠在家裡大小便」，便讓毛孩養成在戶外上廁所的習慣，沒想到第一次遇到颱風的時候遇上未曾想過的難題，「因為牠會憋到底，嘗試過尿墊再加上也沒用，牠就一直抓門哭哭，就只好帶牠在暴風雨中狼狽。」不過爸爸強調，雖然MiLu有上廁所需求，他們仍會注意安全抓緊風雨變小的時刻出門，只不過風雨一陣一陣來得太快。

網友看到MiLu的堅持與爸爸媽媽的情義相挺，忍不住讚嘆佩服「是說雨傘跟雨衣很搭耶」、「柴柴的主角光環需要暴風雨襯托」、「柴：我就是要大便！」、「這傘有跟沒有一樣」。

▲爸爸幫MiLu製作的第一件手工雨衣，後來MiLu變胖了才升級成現在的雨衣。（圖／Threads網友@chen.12.30提供）