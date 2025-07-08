ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

泰勒絲帶動Z世代養貓潮！英國貓奴逆襲　貓數即將超車狗狗

▲▼泰勒絲,養貓,英國。（圖／取自IG）

▲受到潮流偶像泰勒絲（Taylor Swift）等名人愛貓風格的影響，英國Z世代與男性族群興起一股「貓比狗更潮」的風潮。（圖／取自IG

記者楊智雯／綜合報導

「你是狗派還是貓派？」這個問題如今在英國似乎有了新的答案。根據《泰晤士報》與《The Standard》等外媒報導報導，目前英國約有36%的家庭飼養總計約350萬隻狗，而29%的家庭飼養的貓數量卻高達1,250萬隻，顯示出貓的飼養密度與數量正在急起直追，在英國擁有100多家門市，同時也是英國最大的寵物護理零售商之一的Jollyes也觀察到，其100家門市的貓用產品交易量比狗用產品交易量高出三分之一，照目前成長速度發展，未來兩年內英國的貓咪數量將正式超車狗狗。

報導中指出，有研究發現受到潮流偶像泰勒絲（Taylor Swift）等名人愛貓風格的影響，英國Z世代與男性族群興起一股「貓比狗更潮」的風潮，飼養貓咪的人數正在大幅上升，成為英國最受歡迎的寵物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了泰勒絲外，艾德希蘭（Ed Sheeran） 與凱蒂·佩芮（Katy Perry）等愛貓明星也在社群媒體上不吝曬出與貓咪的可愛互動，這些「明星愛貓照」常見於IG與TikTok，療癒又搞笑的畫面不僅吸引點閱，也讓貓咪形象與時尚、慵懶、可愛劃上等號，逐漸塑造出Z世代心中「理想室友」的形象，不少英國Z世代表示，貓不只個性獨立、可愛療癒，更重要的是「超好養」，適合忙碌的現代生活節奏。

事實上，越來越多年輕人對「養狗太麻煩」感到卻步，以往狗被視為最忠誠、最有互動感的家庭成員，但對於每日朝九晚六、回家只想躺平的上班族來說，遛狗成了一種壓力，而貓咪則完全不同，貓咪相較於狗狗，更能適應長時間的獨處、能自行解決大小便問題，也不需要每天出門活動，能減少在工作與照顧寵物之間的時間壓力。

此外，貓咪的日常照顧相對簡單，牠們會自行清理毛髮，並且不需要像狗狗那樣定期洗澡或修剪毛發，這有助於減少上班族在寵物護理上的時間投入，然而，這並不意味著養貓就完全沒有挑戰，例如，貓咪可能會在夜間活躍，影響主人的睡眠品質，此外，貓咪可能會在家中某些區域留下抓痕，對家具造成損害。

無論是狗派還是貓派，飼養寵物都不該只是衝動決定，而是長期且深思熟慮的承諾。汪喵星球提醒，擇養狗或養貓，應根據個人生活型態、經濟能力與照顧時間評估，不僅有固定且持續的花費，更需要將寵物納入未來10到20年的生活規劃之中，唯有如此，才能真正成為彼此的依靠與家人。

關鍵字： 泰勒絲養貓英國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓抓家具是壓力還是撒嬌？研究揭露原來是因為太安心了

流浪貓媽叼小貓上門求救　女好心開門「冒出更多小貓」全收編

颱風正搖滾柴犬堅持上廁所　爸媽撐傘狂被吹翻：養的時候沒想到！

颱風天把烏龜拿進屋內　意外見小三花貓「入迷看整晚」

女意外拍到黃石公園野牛墜「89度高溫泉」　鏡頭前活活煮死

寵物店員颱風天「鏟貓砂突迎客」　小孩問「哥哥吃屎」真相笑翻

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

豪雨炸鹿港大淹水　紅貴賓搭「塑膠箱」漂浮巡邏一臉厭世

萌柴逛寶雅遇「推車妖怪」　一路倒退跟媽咪眼神求救

海生館超仙飼育員神到了！與「夏綠蒂」互動吸120萬人觀看爆紅

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

小貓看烏龜2

乘風破浪的柴犬1

小貓看烏龜1

柴犬颱風天上廁所2

柴犬穿雨衣

小貓看烏龜看到打嗑睡3

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

萌柴逛寶雅遇「推車妖怪」　一路倒退跟媽咪眼神求救

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

藥局最可愛常客　大白熊犬每天找店員姐姐「乖乖排隊討點心」

豪雨炸鹿港大淹水　紅貴賓搭「塑膠箱」漂浮巡邏一臉厭世

泰勒絲帶動Z世代養貓潮！英國貓奴逆襲　貓數即將超車狗狗

逛寵物展聽到慘叫聲　貴賓狗「腳卡手扶梯縫隙」指甲斷裂

主人在洪災中罹難　志工從「廢墟中救出孤獨狗」破百寵物獲安置

海生館超仙飼育員神到了！與「夏綠蒂」互動吸120萬人觀看爆紅

寵物店員颱風天「鏟貓砂突迎客」　小孩問「哥哥吃屎」真相笑翻

男冰川健行困8公尺深裂縫　最萌「四足英雄」吉娃娃救他一命

颱風咻咻咻狂吹！　哈士奇轉圈邀媽「我們出去玩」被拒絕臉秒垮

流浪貓媽叼小貓上門求救　女好心開門「冒出更多小貓」全收編

日牌graniph麥當勞聯名太可愛！紙袋包、薯條牛仔褲　大麥克時髦穿上身

3家金控上半年EPS達1元　兆豐金暫居領先地位

快訊／為救人翻船！新店廣興橋搶救溺水男　37歲勇消宣告不治

林智勝「跑到快抽筋」暫休兵　葉總解密使用說明書

融合新北中信特攻籃球隊元素　中信新莊特色分行盛大開幕

丁恩迪有望啟動歸化程序　親自表態願為中華男籃效力

《願望》王樂妍結婚了！生日穿爆乳白紗登記　牽手新郎合照曝光

廠區火警+化學洩漏模擬！　南消出動機器人、高階防護操演實境演練

超狂崩壞暗黑照曝光！　徐凱希狠減6K辣秀腰身長腿雪恥

蔣少宏阻殺破5成居冠歸功團隊！上周日開轟被虧：風吹的

寵物動物熱門新聞

貓媽叼小貓求救　女好心開門「冒出更多貓」

颱風柴犬堅持出門　爸媽傘狂被吹翻

烏龜進屋躲颱風　小貓看整晚入迷

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

寵物店員鏟屎突迎客　小孩發問笑翻

鸚鵡賣萌變耍寶　掉桌底還偷挫屎

鹿港大淹水　紅貴賓搭塑膠箱漂浮

萌柴逛寶雅遇推車　超怕一路倒退

海生館超仙飼育員神到了！5萬人按讚搶當「海豹」

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

領養浪貓「每天折手手」超可愛！竟是先天性疾病

颱風咻咻吹　哈士奇轉圈想出去玩

科學家發現貓咪喜歡「左躺睡覺」　

讀者迴響

熱門新聞

貓媽叼小貓求救　女好心開門「冒出更多貓」

颱風柴犬堅持出門　爸媽傘狂被吹翻

烏龜進屋躲颱風　小貓看整晚入迷

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

寵物店員鏟屎突迎客　小孩發問笑翻

鸚鵡賣萌變耍寶　掉桌底還偷挫屎

鹿港大淹水　紅貴賓搭塑膠箱漂浮

萌柴逛寶雅遇推車　超怕一路倒退

海生館超仙飼育員神到了！5萬人按讚搶當「海豹」

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

領養浪貓「每天折手手」超可愛！竟是先天性疾病

颱風咻咻吹　哈士奇轉圈想出去玩

科學家發現貓咪喜歡「左躺睡覺」　

想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

熱門寵物影片

更多
鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

小貓看烏龜2

小貓看烏龜2

乘風破浪的柴犬1

乘風破浪的柴犬1

小貓看烏龜1

小貓看烏龜1

柴犬颱風天上廁所2

柴犬颱風天上廁所2

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面