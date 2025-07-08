泰勒絲帶動Z世代養貓潮！英國貓奴逆襲　貓數即將超車狗狗

▲受到潮流偶像泰勒絲（Taylor Swift）等名人愛貓風格的影響，英國Z世代與男性族群興起一股「貓比狗更潮」的風潮。（圖／取自IG）

記者楊智雯／綜合報導

「你是狗派還是貓派？」這個問題如今在英國似乎有了新的答案。根據《泰晤士報》與《The Standard》等外媒報導報導，目前英國約有36%的家庭飼養總計約350萬隻狗，而29%的家庭飼養的貓數量卻高達1,250萬隻，顯示出貓的飼養密度與數量正在急起直追，在英國擁有100多家門市，同時也是英國最大的寵物護理零售商之一的Jollyes也觀察到，其100家門市的貓用產品交易量比狗用產品交易量高出三分之一，照目前成長速度發展，未來兩年內英國的貓咪數量將正式超車狗狗。

報導中指出，有研究發現受到潮流偶像泰勒絲（Taylor Swift）等名人愛貓風格的影響，英國Z世代與男性族群興起一股「貓比狗更潮」的風潮，飼養貓咪的人數正在大幅上升，成為英國最受歡迎的寵物。

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除了泰勒絲外，艾德希蘭（Ed Sheeran） 與凱蒂·佩芮（Katy Perry）等愛貓明星也在社群媒體上不吝曬出與貓咪的可愛互動，這些「明星愛貓照」常見於IG與TikTok，療癒又搞笑的畫面不僅吸引點閱，也讓貓咪形象與時尚、慵懶、可愛劃上等號，逐漸塑造出Z世代心中「理想室友」的形象，不少英國Z世代表示，貓不只個性獨立、可愛療癒，更重要的是「超好養」，適合忙碌的現代生活節奏。

事實上，越來越多年輕人對「養狗太麻煩」感到卻步，以往狗被視為最忠誠、最有互動感的家庭成員，但對於每日朝九晚六、回家只想躺平的上班族來說，遛狗成了一種壓力，而貓咪則完全不同，貓咪相較於狗狗，更能適應長時間的獨處、能自行解決大小便問題，也不需要每天出門活動，能減少在工作與照顧寵物之間的時間壓力。

此外，貓咪的日常照顧相對簡單，牠們會自行清理毛髮，並且不需要像狗狗那樣定期洗澡或修剪毛發，這有助於減少上班族在寵物護理上的時間投入，然而，這並不意味著養貓就完全沒有挑戰，例如，貓咪可能會在夜間活躍，影響主人的睡眠品質，此外，貓咪可能會在家中某些區域留下抓痕，對家具造成損害。

無論是狗派還是貓派，飼養寵物都不該只是衝動決定，而是長期且深思熟慮的承諾。汪喵星球提醒，擇養狗或養貓，應根據個人生活型態、經濟能力與照顧時間評估，不僅有固定且持續的花費，更需要將寵物納入未來10到20年的生活規劃之中，唯有如此，才能真正成為彼此的依靠與家人。