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貓抓家具是壓力還是撒嬌？研究揭露原來是因為太安心了

▲▼貓咪,抓沙發,研究。（圖／取自photoAC）

▲貓咪越愛抓，代表越放鬆！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

當你在家裡看到貓咪突然對著沙發、牆角、床邊開始抓個不停，是不是腦中瞬間閃過幾個驚悚關鍵字，跳蚤？壓力大？皮膚病？抓破家具？許多貓奴在面對毛孩「抓」的行為時，往往會第一時間進入警戒狀態，懷疑是不是環境出問題了、生活出現壓力源，甚至開始懷疑自己是不是當了「不及格的鏟屎官」，畢竟網路上、獸醫診間常說，抓的行為有可能是貓咪在表達焦慮或標記地盤，讓飼主們不敢掉以輕心。

尤其當貓咪抓的地點是在客廳沙發、臥室床邊，甚至是主人的電腦椅上，這些家中「高流量」的區域，更容易讓人懷疑牠是不是心情不佳、有壓力、或正在用氣味留記號，不少飼主開始思考要不要更換貓砂、檢查跳蚤、甚至尋求行為訓練師的建議，深怕錯過了毛孩發出的求救訊號。不過，抓的行為真的等同壓力或情緒警報嗎？

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近期一篇刊登於國際期刊的研究顛覆了多數飼主的直覺認知。這項針對1797位全球貓咪飼主的大型問卷調查，由研究團隊蒐集家貓在不同家居空間中抓的頻率與行為背景，並嘗試釐清抓的行為與壓力、情緒、標記等行為之間的實際關聯，結果令人意外，貓咪最常抓的位置，並不是什麼有地盤象徵意義的地方，反而是休息區、客廳、臥室等與放鬆、睡眠、以及和飼主互動密切的空間。

更有趣的是，這些抓的行為發生時間點，也多數是在「貓咪剛睡醒、剛和主人互動完、剛進入某個空間」之後，並未與焦慮來源、如家庭改變、與其他動物衝突等情境明顯相關。甚至連過去常被當成原因的「尿液標記行為」也無法有效預測這些抓行為出現的頻率與地點，研究團隊進一步指出，貓咪的抓可能並非因壓力或標記地盤，而是一種帶有正面情緒的自然行為，就像人類在伸懶腰、舒展筋骨一般，是放鬆、自在的表現。

研究者認為，與其說抓是「宣示主權」，不如說牠們是在「享受當下」，因為這些動作往往出現在貓咪感到安全、熟悉、愉悅的情境中，與壓力無關，反而是壓力太大時，這類行為還可能減少，此外，有些貓咪還會在抓時發出咕嚕聲、轉頭看向主人，彷彿是在展現一種撒嬌般的行為。

下次當你看到家裡的貓咪「呼嚕呼嚕」在客廳沙發上施展牠的貓爪功，不用太過緊張，也許那代表的是牠正在享受一個屬於自己的放鬆時刻，飼主可以把這些動作視為貓咪與環境建立情感聯繫的一部分，不妨放下焦慮，拍拍牠的頭說：「你今天也過得很舒服嘛！」

關鍵字： 貓咪抓沙發研究

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