一看狗狗照就冷靜！手機桌布這樣設開會火氣秒降　研究發現職場敵意話語少兩成

▲隨身放寵物狗照片，有助在工作中保持平靜。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

「一抬頭，看見桌上那張自家毛小孩吐舌微笑的照片，心就軟了。」許多上班族都懂，會議室硝煙瀰漫、電郵像雪球般砸來時，要在瞬間抽離情緒並不容易，根據《國際環境研究與公共衛生期刊》的工作場所中的寵物狗：益處與潛在挑戰綜述分析，給了大家一個在工作中保持平靜的方法，只要隨身放寵物狗照片，效果可能比你想像中還好。

研究團隊回顧多項實驗後發現，狗狗的作用遠不只是可愛陪伴，牠們在降低壓力上的幫助其實有科學根據，除了實際互動時能降低血壓與心率，更關鍵的是牠們提供了一種「非評價性社會支持」不批判、不施壓，單純陪伴，美國一項實驗中，科學家採用「安靜-交談-安靜」的觀察法，讓高血壓長者在有狗陪伴與沒有狗陪伴的情境下進行交談，結果發現有狗在場時，參與者的收縮壓與舒張壓平均下降了7 mmHg與2 mmHg，顯示毛孩能有效舒緩生理壓力。

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而在職場實測方面，研究也發現，帶狗上班的員工整天感受到的壓力顯著低於未帶狗的同事，甚至當這些員工隔天沒帶狗來，壓力指數就隨之上升，更有趣的是，員工與狗之間是否有長期互動關係，也會影響他們對「狗在場的正面效益」的感受，顯示毛孩與人的連結，早已超越表面，深入情緒層次。

在一項針對工作場合衝突的模擬實驗中，研究人員讓參與者先觀看自己寵物狗或寵物貓的照片，再進行可能引發爭執的討論，結果顯示，看過狗狗照片的組別在過程中出現敵意語句與負面肢體語言的比例，平均下降超過兩成；而看貓咪照片則無顯著差異，學者推測，狗長期作為人類伙伴的演化記憶，使我們對牠們的臉部表情與肢體訊號特別敏感，看到「熟悉的安全感」後，大腦就像按下暫停鍵，避免情緒升溫。

Google、亞馬遜等國際企業早已開放員工帶狗上班，台灣近年也有新創公司、寵物友善咖啡廳跟進，不過對多數辦公室來說，「讓狗進公司」仍受限於空間衛生、同事過敏等考量，相較之下，研究指出，只要將狗狗的照片設為手機桌布，或放在簡報首頁、辦公桌旁，就成了最容易實行的「情緒平替」版本，這類低成本、低干擾的方式，比起調薪、重整辦公空間等大工程，更容易落實，對於穩定團隊情緒、降低請假與離職率，也能帶來正面效益。