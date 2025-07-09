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阿里曼．西肯最後的機會！台灣黑熊2度野放　再侵擾將永久安置

▲▼台灣黑熊阿里曼．西肯在族人的祝福下，二度野放。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲台灣黑熊阿里曼．西肯在族人的祝福下，二度野放。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署9日清晨攜手野灣野生動物醫院、野聲環境生態有限公司及卓溪在地族人，共同將二度入侵養雞場被捕的黑熊阿里曼．西肯再次野放，除了透過衛星密切追蹤其行蹤也在卓溪石平地區的養雞場試辦AI黑熊辨識預警系統與防熊電圍籬，希望藉由科技預警降低再度入侵風險，花蓮分署表示。若阿里曼．西肯重返侵擾，將立即捕捉長期安置。
 
阿里曼．西肯是在去年10月首度入侵花蓮卓溪石平地區多處養雞場大啖雞隻，經林業保育署花蓮分署捕捉野放，卻又在今年3月中旬返回原地區入侵養雞場掠食雞隻；花蓮分署多日驅趕無效正展開捕捉行動時，牠剛好受困附近民眾所設陷阱，因而送野灣動物醫院短暫安置。
 
由於阿里曼．西肯是年輕力壯的公熊，花蓮分署諮詢專家意見，多傾向可再次給予機會回歸野外族群。至於卓溪社區居民的意見，花蓮分署除了與在地意見領袖與雞農深入訪談溝通，也召開諮商說明會並由分署長黃群策親自主持，說明黑熊野放後的追蹤與資訊公開，釐清部分居民的疑慮與不安，終於取得部落居民共識，同意再次野放。但花蓮分署也畫下紅線，向居民承諾，若阿里曼．西肯重返侵擾，將會立即捕捉並不再野放。

▲▼台灣黑熊阿里曼．西肯在族人的祝福下，二度野放。（圖／花蓮分署提供，下同）

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▲野放前由在地部落田清興頭目舉行祈福儀式。

為了降低阿里曼．西肯重返侵擾的風險，花蓮分署也邀集野灣及野聲團隊合作，首次參考日本、美國等國經驗，於野放前即密集針對阿里曼．西肯進行負面制約訓練，包括以電牧器施加電擊、驅離槍造成疼痛與聲響等刺激，希望讓阿里曼．西肯對雞隻與人類活動產生負面聯結，降低其日後接近養雞場或人類聚落的念頭。
 
今日的野放地點遠離聚落與養雞場，座落生態良好，食物資源豐富且未受此次颱風影響的山域。野放前由在地部落田清興頭目舉行祈福儀式，田清興表示，期待阿里曼．西肯與這裡的動物和平相處，不會迷失方向並且找到很好的對象，順利繁衍後代，子孫越來越多；他也非常肯定相關單位對黑熊的保育作為。

▲▼台灣黑熊阿里曼．西肯在族人的祝福下，二度野放。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲野放地點遠離聚落與養雞場，生態良好食物資源豐富且未受颱風影響的山域。

野放行動由花蓮分署、野灣團隊、野聲環境生態公司及部落族人共同參與，花蓮分署將「阿里曼．西肯」載運到野放平台，籠門開啓後，阿里曼．西肯即快步邁向森林之中。
 
花蓮分署說明，阿里曼．西肯已配戴GPS衛星定位項圈，可即時追蹤動向，並結合紅外線自動相機與社區巡守系統，及時預警。此外，花蓮分署也首度在石平地區試辦AI黑熊辨識預警系統與防熊電圍籬，作為當地養雞場防範措施，積極降低人熊衝突風險，作為未來擴大應用的參考。
 
花蓮分署呼籲卓溪地區居民應妥善管理戶外垃圾與廚餘，避免吸引野生動物靠近；如發現黑熊出沒或受困，請立即通報林業保育署24小時免費專線（0800-000930您您您救山林或0800-057930）。也請部落族人與農民免費申領改良式獵具，降低誤捕黑熊風險。
 

關鍵字： 阿里曼．西肯最後機會台灣黑熊2度野放侵擾永久安置

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