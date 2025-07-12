ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

12歲黃狗綁機車曝曬狂喘　飼主趕回已休克送醫急救無效

新北犬隻熱衰竭死亡。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾看到黃狗在機車踏板喘氣，趕緊通報動保處協助。（圖／新北市動保處提供）

記者李依融／綜合報導

新北市輔大校園停車場有隻12歲米克斯被綁在機車上，在30度高溫下曝曬，待飼主回來狗狗已經休克死亡。飼主解釋，自己只是去附近醫院找親人探病一下子，很快就回來，沒想到會發生這樣的事。新北市動保處依法開罰新台幣15000元，並要求飼主參加3小時動物保護講習。

這件事發生在6月一個炎熱的午後，當時氣溫高達30度左右，有民眾在輔大校園停車場看到大黃狗被綁在機車上，呼吸急促、舌頭外吐，趕緊通報動保單位協助。動保員到場時，狗狗已經出現休克症狀，隨即也等到飼主返回，立刻送往動物醫院救治，但最終仍因熱衰竭無力回天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北犬隻熱衰竭死亡。（圖／新北市動保處提供）

▲飼主趕回機車旁，但狗狗已經休克，送醫急救也難以挽回生命。（圖／新北市動保處提供）

動保處說明，這隻狗已經12歲屬於高齡，且體態稍顯肥胖，短時間暴露在高溫的環境中，才造成熱衰竭的悲劇。動保處提到，飼主對於愛犬離世也非常難過，並解釋只是去附近醫院探望親人一下子，然而因為妥善照顧導致動物死亡，仍依《動保法》開罰新台幣15000元，並要求參加3小時動物保護講習課程。

熱衰竭是犬隻常見的致命危機，尤其是短吻犬如法國鬥牛犬、巴哥犬等，因為牠們鼻道狹窄天生不易散熱，此外長毛犬種在高溫中如穿著大衣，而肥胖及高齡犬因代謝較差，散熱功能也比較不好。另外患有心臟病或呼吸系統疾病的犬隻，也屬於熱衰竭的高危險群。

動保處提醒，應為寵物提供足夠的飲水、遮蔽與通風的環境，炎熱天氣中避免讓寵物至於高溫下曝曬，若室內溫度過高也應該開冷氣或電扇幫助降溫。根據《動保法》，飼主若未妥善照顧，導致動物受傷甚至死亡可處以新臺幣15000元至75000元罰鍰。

新北犬隻熱衰竭死亡。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處與台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作推廣寵物急救術，提供免費名額參加「大人、小孩與毛寶貝之基本救命術課程」。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 狗狗熱衰竭新北市動保處狗熱衰竭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男屋主急Call捕蛇專家嚇：好像恐龍

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

12歲黃狗綁機車曝曬狂喘　飼主趕回已休克送醫急救無效

紐西蘭「11kg信天翁幼鳥」量體重　保育員吃力抬起刷新最胖紀錄

巨大流浪貓13.6公斤「胖到無法舔毛」　2年後靈活蹦跳

警犬水上救援「發現是熟人」傻眼：又是你　秒轉身離開放生他

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

貼心貓「天天叼樹葉回家」送女主人　百萬網羨慕：我只有老鼠

超派白貓給摸但「見狗就兇」　主人指小奶汪立刻猛哈氣

臘腸遇假蜘蛛「戰鬥模式啟動」　生氣狂罵一把推下床

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

【颱風天游泳的柴柴】跳進後院田裡悠哉狗爬式奴才喊半天 #凱米颱風

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

巴哥犬搭船

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

巴哥犬搭船2

貓亂尿床上被趕出房門　媽唸一句牠反駁超大聲

小貓看烏龜2

超派白貓給摸但「見狗就兇」　主人指小奶汪立刻猛哈氣

大雨驚見保育穿山甲　屏東潮州警聯手學生...守護送返山林

萌汪被媽親「齜牙咧嘴」嫌棄臉　眼神哀怨對爸爸就差別待遇

12歲黃狗綁機車曝曬狂喘　飼主趕回已休克送醫急救無效

加油站「白柴店長」軟爛迎客　躺地望門留下放鬆毛背影

警犬水上救援「發現是熟人」傻眼：又是你　秒轉身離開放生他

紐西蘭「11kg信天翁幼鳥」量體重　保育員吃力抬起刷新最胖紀錄

獲收養卻不願意離開　狗狗守在收容所外哭泣：想和妹妹一起走

巨大流浪貓13.6公斤「胖到無法舔毛」　2年後靈活蹦跳

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

警員遭撞昏迷！同事曝他「請假想聽五月天」　執勤卻遇劫

日本首相石破茂發文慰問台灣：得知颱風災情不輕，深感痛心

快訊／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

大元見「F4世紀合體五月天」哭了！　淚崩全被拍：我的青春回憶

大聖重返瓊斯盃　林秉聖回歸首秀砍14分6助攻4抄截

肯爺上海演唱會大遲到「全場氣炸」齊喊：退票！　主辦神隱不回應

韓笙笙產後火速復工！　見女兒健檢報告哭了：平安把妳帶到世上

做好「生理期保養」減緩不適　少吃辛辣刺激、避免情緒波動　

男星撞臉南京紅姐「9成像」　親曝對比照逼問網：說實話誰比較美？

快訊／台南民宅火警「全面燃燒」！婦人困屋內身亡

寵物動物熱門新聞

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

客人吃飯虎斑撒嬌　禮貌伸手討摸

黃狗綁機車曝曬　飼主趕回已休克

信天翁幼鳥量體重　11kg刷新紀錄

巨大流浪貓13.6KG　胖到無法舔毛

警犬水上救援發現是熟人　秒轉身離開

16樓出現陌生貓　看見屋主震驚臉

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

超派白貓見狗就兇　對奶汪也照兇

臘腸遇見假蜘蛛　雙方瞬間開戰

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

阿金咬瓶水流滿地　跑到哪灑到哪

白柴店長躺地迎客　背影超Chill

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

讀者迴響

熱門新聞

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

客人吃飯虎斑撒嬌　禮貌伸手討摸

黃狗綁機車曝曬　飼主趕回已休克

信天翁幼鳥量體重　11kg刷新紀錄

巨大流浪貓13.6KG　胖到無法舔毛

警犬水上救援發現是熟人　秒轉身離開

16樓出現陌生貓　看見屋主震驚臉

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

超派白貓見狗就兇　對奶汪也照兇

臘腸遇見假蜘蛛　雙方瞬間開戰

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

阿金咬瓶水流滿地　跑到哪灑到哪

白柴店長躺地迎客　背影超Chill

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

熱門寵物影片

更多
你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

【颱風天游泳的柴柴】跳進後院田裡悠哉狗爬式奴才喊半天 #凱米颱風

【颱風天游泳的柴柴】跳進後院田裡悠哉狗爬式奴才喊半天 #凱米颱風

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

巴哥犬搭船

巴哥犬搭船

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面