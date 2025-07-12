12歲黃狗綁機車曝曬狂喘　飼主趕回已休克送醫急救無效

▲民眾看到黃狗在機車踏板喘氣，趕緊通報動保處協助。（圖／新北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

新北市輔大校園停車場有隻12歲米克斯被綁在機車上，在30度高溫下曝曬，待飼主回來狗狗已經休克死亡。飼主解釋，自己只是去附近醫院找親人探病一下子，很快就回來，沒想到會發生這樣的事。新北市動保處依法開罰新台幣15000元，並要求飼主參加3小時動物保護講習。

這件事發生在6月一個炎熱的午後，當時氣溫高達30度左右，有民眾在輔大校園停車場看到大黃狗被綁在機車上，呼吸急促、舌頭外吐，趕緊通報動保單位協助。動保員到場時，狗狗已經出現休克症狀，隨即也等到飼主返回，立刻送往動物醫院救治，但最終仍因熱衰竭無力回天。

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▲飼主趕回機車旁，但狗狗已經休克，送醫急救也難以挽回生命。（圖／新北市動保處提供）



動保處說明，這隻狗已經12歲屬於高齡，且體態稍顯肥胖，短時間暴露在高溫的環境中，才造成熱衰竭的悲劇。動保處提到，飼主對於愛犬離世也非常難過，並解釋只是去附近醫院探望親人一下子，然而因為妥善照顧導致動物死亡，仍依《動保法》開罰新台幣15000元，並要求參加3小時動物保護講習課程。

熱衰竭是犬隻常見的致命危機，尤其是短吻犬如法國鬥牛犬、巴哥犬等，因為牠們鼻道狹窄天生不易散熱，此外長毛犬種在高溫中如穿著大衣，而肥胖及高齡犬因代謝較差，散熱功能也比較不好。另外患有心臟病或呼吸系統疾病的犬隻，也屬於熱衰竭的高危險群。

動保處提醒，應為寵物提供足夠的飲水、遮蔽與通風的環境，炎熱天氣中避免讓寵物至於高溫下曝曬，若室內溫度過高也應該開冷氣或電扇幫助降溫。根據《動保法》，飼主若未妥善照顧，導致動物受傷甚至死亡可處以新臺幣15000元至75000元罰鍰。

▲動保處與台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作推廣寵物急救術，提供免費名額參加「大人、小孩與毛寶貝之基本救命術課程」。（圖／新北市動保處提供）