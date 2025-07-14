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小一女童畫「黑色海豚」被老師退件！母親力挺...曝驚人想像力

日本小一女童將海豚畫成黑色，被老師要求重畫。（圖／Threads／@ikefujinouen_c）

▲日本小一女童將海豚畫成黑色，被老師要求重畫。（圖／Threads／@ikefujinouen_c）

圖文／CTWANT

孩子充滿無限想像力，兒童專家曾建議，不該以自身想法侷限他們的創造空間。一位日本小學一年級女童在才藝教室課堂上，以黑色為主色畫出兩隻海豚，卻因畫風與傳統認知不同，遭美術老師退件要求重畫。不過，女童的母親選擇支持孩子的創意表現，將畫作帶回家並分享到社群平台Threads上，引發熱烈討論與上千網友讚賞。

這位母親在Threads上發文指出，當時女兒畫出兩隻黑色海豚，並肩在水面附近優游，畫面生動且極具個人風格。不料老師認為海豚「不應該是黑色的」，要求她重畫，但女童堅持不改。

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母親表示，自己一向尊重孩子的創作自由，於是婉拒老師要求，將畫作帶回家。回家後她詢問原因，女兒淡淡回答：「從海底看上去，海豚不是就是黑色的嗎？」母親聽後直呼：「有孩子的生活真有趣」，也深感女兒的觀察與想像力令人驚喜。

也有網友好奇詢問細節，原PO補充，老師當時質疑海豚「不是黑色的吧？」但女兒並未當場解釋畫面視角。直到母親問她是否討厭粉紅或藍色海豚時，女兒才說出自己的創作邏輯：「從海底看上去，海豚當然是黑色的啊！」

這幅作品在網路上引來大量正面回響，不少網友稱讚女童，「真正從海底仰望海豚的視角」、「孩子的想像力令人驚嘆」 、「妳的觀察和表達能力太棒了」 、「一個年級可以畫出這麼棒的圖，真是太神奇了」 、「妳不需要重畫，很棒的照片！」

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關鍵字： 海豚Threads周刊王

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