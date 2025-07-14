ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

愛犬走失一週！他凌晨見「這身影」淚崩：牠苦苦等我

飼主找到走失一週的狗。（圖／翻攝微博）

▲飼主找到走失一週的狗狗，讓他忍不住爆哭。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

有時寵物不只是寵物，是陪伴我們的家人！大陸江蘇一名晏同學表示，愛犬走失一週，他跟媽媽四處找都一無所獲，凌晨下班突然遇到一隻狗，低頭一看是愛犬，距離家裡2公里處，讓他爆哭「像在做夢一樣！」網友說，「下次一定把狗狗看好了，不是每次都這麼幸運。」

據《荔枝新聞》報導，晏同學表示，家中的狗意外走失一週，他跟媽媽四處找，貼了尋狗啟示也沒消息，在心灰意冷之際，近日有天他凌晨3點半打工下班，一隻狗跑到腳邊，本以為是流浪狗，結果就是他家的狗，這處距離家已有2公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晏同學說，這像做夢一樣，而狗趴在他腿上也讓他哭了出來，「狗狗牠就在我下班必經之路，苦苦等我，面對人來人往，牠肯定望眼欲穿我的出現。」

此文一出，不少網友紛紛留言「人生最美好的事：虛驚一場」、「外出一定要牽繩」、「想想都覺得好感動，做夢一樣的失而復得」、「下次一定把狗狗看好了，不是每次都這麼幸運」、「牠可能是這幾天一直在聞味道找家，終於在你上下班的路上聞到了熟悉的味道，就一直在那等著你的出現」。也有人分享，「我也是找了我家狗6天，找到以後抱上車就開始不自覺地哭。」

延伸閱讀
她不懂有錢人出國「這1點」　一票人反挺：輕鬆旅遊就好
9歲女兒曾把弟弟推下鞦韆、拿球棒打姊姊　媽媽：我不得不把她趕出這個家
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男屋主急Call捕蛇專家嚇：好像恐龍

超派白貓給摸但「見狗就兇」　主人指小奶汪立刻猛哈氣

貼心貓「天天叼樹葉回家」送女主人　百萬網羨慕：我只有老鼠

小一女童畫「黑色海豚」被老師退件！母親力挺...曝驚人想像力

紐西蘭「11kg信天翁幼鳥」量體重　保育員吃力抬起刷新最胖紀錄

分離焦慮汪沒人不行　飼主自製「假室友」牠安心趴大腿

曾救出9條人命　英雄嗅探犬誤食「塞滿釘子香腸」遭報復殺害

愛犬走失一週！他凌晨見「這身影」淚崩：牠苦苦等我

12歲黃狗綁機車曝曬狂喘　飼主趕回已休克送醫急救無效

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

萌汪被媽親「齜牙咧嘴」嫌棄臉　眼神哀怨對爸爸就差別待遇

小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

【超暖狗勾】媽假裝打小主人！護主米克斯急得衝上來搶棍子

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

萌汪被媽親「齜牙咧嘴」嫌棄臉　眼神哀怨對爸爸就差別待遇

【超會演】阿金嘴藏紙團還假裝握手裝傻XD

【吉度美送】媽比手指愛心送吉娃娃　牠不爽直接開咬XD

爸教嬰兒擊掌ing　阿金姐姐「狂搶鏡」認真揮毛掌：偶也可以

農作物被啃光！　農民疑惑找犯人見50公斤麝香豬遊大街

愛犬走失一週！他凌晨見「這身影」淚崩：牠苦苦等我

漁夫去捕魚竟撈到「虛脫美洲豹寶寶」　牠驚恐死命抓漁網

小一女童畫「黑色海豚」被老師退件！母親力挺...曝驚人想像力

分離焦慮汪沒人不行　飼主自製「假室友」牠安心趴大腿

小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

愛美黑汪出門必打扮　自動「拿衣服、叼帽子」裝備齊全才走

快訊／小哥哥艾理涉賣假壯陽藥　首度發聲切割「我也是受害者」

《聯盟戰棋》「閃電狼啟哥」勇奪世界亞軍　生死局僅差兩滴奪冠

汶萊王子妃驚人愛馬仕收藏再+1　拎鱷魚皮凱莉包賞溫布頓決賽

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多髒事」！　遭炎上發4聲明道歉了

經濟部未提供光電浮台2關鍵資料　黃國昌：淪不肖廠商細漢仔

GD離開台灣了！　「親切揮手掰掰」民眾聚登機口搶拍

北市休旅車迴轉自撞卡路中　25歲女駕駛：沒看到分隔島

言承旭微露胸肌秀Tiffany珠寶　F4合體吳建豪日系不對稱服裝帥炸

黃仁勳3訪大陸「北京合照雷軍」　將參加中國供應鏈促進博覽會

鄭欣宜再戰《歌手2025》有變數！「台灣歌后」 低調飛廣州疑接替

寵物動物熱門新聞

黑貓偏愛紙箱　奴才嘆不要浪費錢

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

超派白貓見狗就兇　對奶汪也照兇

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

小一女童畫「黑色海豚」被老師退件！母親力挺

信天翁幼鳥量體重　11kg刷新紀錄

汪汪分離焦慮　飼主用假室友哄狗

英雄嗅探犬誤食「釘子香腸」　遭報復殺害

愛犬走失一週！他凌晨見「這身影」淚崩

黃狗綁機車曝曬　飼主趕回已休克

愛美汪出門必打扮　拿衣穿好才走

漁夫去捕魚　竟撈到美洲豹寶寶

爸教嬰兒擊掌　阿金姐姐也想炫技

飼主翻身看鳥寶　被軟爛睡姿嚇翻

讀者迴響

熱門新聞

黑貓偏愛紙箱　奴才嘆不要浪費錢

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

超派白貓見狗就兇　對奶汪也照兇

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

小一女童畫「黑色海豚」被老師退件！母親力挺

信天翁幼鳥量體重　11kg刷新紀錄

汪汪分離焦慮　飼主用假室友哄狗

英雄嗅探犬誤食「釘子香腸」　遭報復殺害

愛犬走失一週！他凌晨見「這身影」淚崩

黃狗綁機車曝曬　飼主趕回已休克

愛美汪出門必打扮　拿衣穿好才走

漁夫去捕魚　竟撈到美洲豹寶寶

爸教嬰兒擊掌　阿金姐姐也想炫技

飼主翻身看鳥寶　被軟爛睡姿嚇翻

臘腸遇見假蜘蛛　雙方瞬間開戰

熱門寵物影片

更多
客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

萌汪被媽親「齜牙咧嘴」嫌棄臉　眼神哀怨對爸爸就差別待遇

萌汪被媽親「齜牙咧嘴」嫌棄臉　眼神哀怨對爸爸就差別待遇

小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

【超暖狗勾】媽假裝打小主人！護主米克斯急得衝上來搶棍子

【超暖狗勾】媽假裝打小主人！護主米克斯急得衝上來搶棍子

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面