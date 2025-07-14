愛犬走失一週！他凌晨見「這身影」淚崩：牠苦苦等我

▲飼主找到走失一週的狗狗，讓他忍不住爆哭。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

有時寵物不只是寵物，是陪伴我們的家人！大陸江蘇一名晏同學表示，愛犬走失一週，他跟媽媽四處找都一無所獲，凌晨下班突然遇到一隻狗，低頭一看是愛犬，距離家裡2公里處，讓他爆哭「像在做夢一樣！」網友說，「下次一定把狗狗看好了，不是每次都這麼幸運。」

據《荔枝新聞》報導，晏同學表示，家中的狗意外走失一週，他跟媽媽四處找，貼了尋狗啟示也沒消息，在心灰意冷之際，近日有天他凌晨3點半打工下班，一隻狗跑到腳邊，本以為是流浪狗，結果就是他家的狗，這處距離家已有2公里。

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晏同學說，這像做夢一樣，而狗趴在他腿上也讓他哭了出來，「狗狗牠就在我下班必經之路，苦苦等我，面對人來人往，牠肯定望眼欲穿我的出現。」

此文一出，不少網友紛紛留言「人生最美好的事：虛驚一場」、「外出一定要牽繩」、「想想都覺得好感動，做夢一樣的失而復得」、「下次一定把狗狗看好了，不是每次都這麼幸運」、「牠可能是這幾天一直在聞味道找家，終於在你上下班的路上聞到了熟悉的味道，就一直在那等著你的出現」。也有人分享，「我也是找了我家狗6天，找到以後抱上車就開始不自覺地哭。」

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