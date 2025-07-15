用汗水偷動物園6隻蝴蝶、豆娘　他稱「要給小孩看」依竊盜罪起訴

▲台北市立動物園昆蟲館內有許多種類的蝴蝶。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）



記者李依融／綜合報導

台北市一名盧姓男子在台北市立動物園昆蟲館「用汗水引蝶」，捕捉了2隻枯葉蝶、2隻大白斑蝶與1隻豆娘，當場遭工作人員發現報警，他宣稱是想帶給孩子見識見識。台北地檢署15日依竊盜罪起訴，而捕獲的蝴蝶當場已由園方帶回。

這起事件發生在6月1日下午2時許，當時盧姓男子獨自坐在昆蟲館的坐椅區域，而蝴蝶就在周圍紛飛，期間他以汗水吸引蝴蝶停在手上，抓走3隻枯葉蝶、2隻大白斑蝶與1隻白痣珈蟌（俗稱豆娘），並裝進自己摺的紙袋中。

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▲有時蝴蝶會停佇在人身上。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）



由於盧姓男子在館內行動怪異，工作人員隨即調閱監視器，便看到他做出偷蝴蝶的行為，遂報警處理。盧姓男子在動物園內被警察逮到，主動拿出紙袋承認有帶走蝴蝶，並表示其中一隻枯葉蝶飛走了，此外他說是因為想「帶給兒子看」才會抓走蝴蝶。台北地檢署15日以竊盜罪起訴盧姓男子，並聲請以簡易判決處刑。

▲男子抓走3隻枯葉蝶，其中一隻飛走了。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）



台北市立動物園曾分享，雄蝶的確會被汗水吸引，因為汗水中的鹽與礦物質能提升牠們的壽命與生殖力，這些額外的鹽與礦物質還能作為「聘禮」，在交配時透過精莢送給雌蝶，提高卵的存活率。除此之外，蝴蝶的日常飲食還包括花蜜、樹汁、果汁、動物體液等，而昆蟲館裡的蝴蝶則有「果汁精力湯」能享用。

▲台北市立動物園昆蟲館內能看到蝴蝶在身邊翩翩起舞的畫面。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）