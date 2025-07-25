▲你家主子不愛喝水？獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

夏天高溫不斷飆升，不只人需要補水，毛孩也容易因為中暑與脫水出現健康警訊。獸醫師提醒，夏季補水對寵物來說至關重要，不僅要喝得夠，更要喝得對，才能守護牠們的泌尿與腎臟健康，國寶動物醫院總監楊靜宇醫師，針對貓咪「不愛喝水」的情況，分享了三大實用補水撇步，幫助飼主提高毛孩的飲水量。

▲夏天不只人需要補水，毛孩也需要補水。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

第一、多點放置水碗 : 貓咪天性喜歡探索環境，飼主不妨善用空間，在家中高處、角落或主子喜歡出沒的區域放置多個水碗，提升牠們喝水的頻率，第二、運用寵物飲水器 : 貓咪古代生活在野外，習慣飲用天然流動水，這種流動感能喚起牠們的本能與安全感。因此，飼主不妨考慮使用噴泉式或自動循環型飲水器，模擬流動水源，提升貓咪的喝水意願。第三、選擇純淨水源：貓咪的嗅覺極為敏銳，對於有氣味或雜質的水容易排斥不喝，選擇氣味低、無雜質的乾淨水源，像是經過RO逆滲透和高溫煮沸處理過的純水，對提升飲水量有很大幫助。

▲國寶動物醫院總監楊靜宇醫師，針對貓咪「不愛喝水」的情況，分享了三大實用補水撇步。

許多飼主以為毛孩只要「有水喝就好」，但事實上，水質的純淨度才是影響毛孩的健康關鍵，市售有品牌純水除了RO逆滲透過濾外，還特別經過105°C高溫煮沸過，可以有效去除雜質、重金屬以及細菌，這對氣味敏感的貓咪來說，可是一大救星。

▲楊醫師表示，腎衰竭是貓咪十大死因之首，而缺水正是最大的元兇。

「貓咪的嗅覺非常靈敏，水裡如果殘留雜質或氣味，牠們就會拒喝，進而導致水分攝取不足」楊醫師說明。臨床上，腎衰竭是貓咪十大死因之首，而缺水正是最大的元兇。

因此，飼主在選擇水源時，除了過濾雜質，更要注意是否經過高溫煮沸。楊醫師指出，並非所有市售純水都經過煮沸處理，建議飼主購買前詳閱標示，選擇經過高溫煮沸的純水，更能確保毛孩喝得乾淨、喝得安心。

▲楊醫師指出，並非所有市售純水都經過煮沸處理，建議飼主選擇經過高溫煮沸的純水。

至於毛孩一天該喝多少水？楊醫師提供了一套簡單換算公式：每公斤體重乘以24，再乘以1.3，即可估算一天所需的飲水量。以一隻5公斤的貓咪為例，換算下來每日至少需攝取約156cc的水分，才能維持正常的新陳代謝與尿液排出。

▲夏天高溫來勢洶洶，監測喝水量、確保水質純淨，是守護毛孩健康的第一步。

他補充說明，除了尿液排出，動物在呼吸與活動中也會流失水分，因此應每日監測水碗水位，觀察飲水習慣，必要時可搭配濕食、流動水器或諮詢獸醫調整補水策略，夏天高溫來勢洶洶，監測喝水量、確保水質純淨，補水已不只是「基本功」，更是守護毛孩健康的第一步。