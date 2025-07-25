ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

你家主子不愛喝水？獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康

▲你家主子不愛喝水？獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

夏天高溫不斷飆升，不只人需要補水，毛孩也容易因為中暑與脫水出現健康警訊。獸醫師提醒，夏季補水對寵物來說至關重要，不僅要喝得夠，更要喝得對，才能守護牠們的泌尿與腎臟健康，國寶動物醫院總監楊靜宇醫師，針對貓咪「不愛喝水」的情況，分享了三大實用補水撇步，幫助飼主提高毛孩的飲水量。

▲獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康。（圖／記者黃稜涵攝）

▲夏天不只人需要補水，毛孩也需要補水。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

第一、多點放置水碗 : 貓咪天性喜歡探索環境，飼主不妨善用空間，在家中高處、角落或主子喜歡出沒的區域放置多個水碗，提升牠們喝水的頻率，第二、運用寵物飲水器 : 貓咪古代生活在野外，習慣飲用天然流動水，這種流動感能喚起牠們的本能與安全感。因此，飼主不妨考慮使用噴泉式或自動循環型飲水器，模擬流動水源，提升貓咪的喝水意願。第三、選擇純淨水源：貓咪的嗅覺極為敏銳，對於有氣味或雜質的水容易排斥不喝，選擇氣味低、無雜質的乾淨水源，像是經過RO逆滲透和高溫煮沸處理過的純水，對提升飲水量有很大幫助。

▲獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康。（圖／記者黃稜涵攝）

▲國寶動物醫院總監楊靜宇醫師，針對貓咪「不愛喝水」的情況，分享了三大實用補水撇步。

許多飼主以為毛孩只要「有水喝就好」，但事實上，水質的純淨度才是影響毛孩的健康關鍵，市售有品牌純水除了RO逆滲透過濾外，還特別經過105°C高溫煮沸過，可以有效去除雜質、重金屬以及細菌，這對氣味敏感的貓咪來說，可是一大救星。

▲獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康。（圖／記者黃稜涵攝）

▲楊醫師表示，腎衰竭是貓咪十大死因之首，而缺水正是最大的元兇。

「貓咪的嗅覺非常靈敏，水裡如果殘留雜質或氣味，牠們就會拒喝，進而導致水分攝取不足」楊醫師說明。臨床上，腎衰竭是貓咪十大死因之首，而缺水正是最大的元兇。

因此，飼主在選擇水源時，除了過濾雜質，更要注意是否經過高溫煮沸。楊醫師指出，並非所有市售純水都經過煮沸處理，建議飼主購買前詳閱標示，選擇經過高溫煮沸的純水，更能確保毛孩喝得乾淨、喝得安心。

▲獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康。（圖／記者黃稜涵攝）

▲楊醫師指出，並非所有市售純水都經過煮沸處理，建議飼主選擇經過高溫煮沸的純水。

至於毛孩一天該喝多少水？楊醫師提供了一套簡單換算公式：每公斤體重乘以24，再乘以1.3，即可估算一天所需的飲水量。以一隻5公斤的貓咪為例，換算下來每日至少需攝取約156cc的水分，才能維持正常的新陳代謝與尿液排出。

▲獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康。（圖／記者黃稜涵攝）

▲夏天高溫來勢洶洶，監測喝水量、確保水質純淨，是守護毛孩健康的第一步。

他補充說明，除了尿液排出，動物在呼吸與活動中也會流失水分，因此應每日監測水碗水位，觀察飲水習慣，必要時可搭配濕食、流動水器或諮詢獸醫調整補水策略，夏天高溫來勢洶洶，監測喝水量、確保水質純淨，補水已不只是「基本功」，更是守護毛孩健康的第一步。

關鍵字： 貓咪補水夏季健康護理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【飛機面對面】桃機驚見「班機頭對頭」！　民航局：要求管制員給予正確指令

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

關狹小陽台風吹日曬3個月　受虐柯基犬「忘記怎麼當狗」找到新家

養貓新神器！國外飼主瘋搶「50元混凝土板」送貓　爆紅原因曝

「紙箱黑老鼠」養6個月變金毛狗　家人見對比照驚：怎麼不一樣？

迪化街貓歷史「喵喵」曾差點被抱走　貓派攝影大賽外國人也參加

拉布拉多吃飯「每吞一口」必抬頭　發現媽還在就開心搖尾

浪貓出現在家門口求救　女好心餵食幾天後「再帶3隻寶寶蹭飯」

飼主飯吃一半走人　兩汪「舔嘴齜牙」轉頭努力抵抗誘惑

原本只想養1隻　夫妻帶浪貓回家「天天掛念牠兄弟」：3隻全收編

出國9天回來躲路口測試　比熊遠遠就聞到媽咪：每天都在等妳

垃圾車來了！黑汪聽音樂「陶醉跟唱」　被爸發現超害羞開飛機

媽出國9天回來測試愛犬　路過時被牠狂盯反覆確認

歐告跟著垃圾車音樂高聲歌唱　突被爸打擾！害羞臉馬上跑掉

大陸遊客挑釁餵牛肉乾　惹怒牛群後遭踩踏攻擊

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡嬤記性越來越差　唯獨不忘把「貓孫抱懷裡哄」網：影片有洋蔥

黑汪頭上「每日一頂」各種物品　眼神超堅定網敲碗求更新：太療癒

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

豬隊友！阿金「反鎖」玻璃大門　奴才站門外對看：幫倒忙還敢傻笑

鏟屎官翻出阿金磁鐵　發現家有「同款放大版」連睡姿都神還原

路上撞見野豹「誤會是大貓」　流浪狗追進巷內秒後悔嚇逃

2米長紅尾蚺疑遭棄養滿身傷　康復後招領無人領回將媒合新家

你家主子不愛喝水？獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康

養貓新神器！國外飼主瘋搶「50元混凝土板」送貓　爆紅原因曝

迪化街貓歷史「喵喵」曾差點被抱走　貓派攝影大賽外國人也參加

最喜歡高級內褲　內衣大盜小貓「9個月內狂偷150件衣物」爆紅

關狹小陽台風吹日曬3個月　受虐柯基犬「忘記怎麼當狗」找到新家

鏟屎官翻出阿金磁鐵　發現家有「同款放大版」連睡姿都神還原

阿金偷吃被媽罵　牆角冒出「一顆狗頭」偷看她氣消了沒

擊潰中國！台大學霸丁彥宸闖世大運羽球金牌戰　台灣有望添3金

美國大學宿舍爆槍擊1死1傷　校方警告：槍手可能還在校內

他吃媽媽煮的菜「發燒又肚痛」差點敗血症　醫生曝原因

孫生抓過又有！西門町一番賞爆藏籤　店家見警才掏6大獎：忘了放

英特爾Q2血虧「恐中止14A製程」　投下震撼彈股價暴跌

雷諾5號電動小車「變身傳奇拉力賽車」！限量25輛只有荷蘭買得到

土耳其航空乘客空中猝死！　遺體竟「神秘失蹤」至今下落成謎

123年老牌國立醫學院「宣布改名」！8月正式上路　國防部曝原因

體育老師上課一半「下身大出血」！確診大腸癌　竟是這習慣害的

解救乾荒毛躁！AVEDA推出極清爽髮油、ORIBE晚安修護髮膜超省時

寵物動物熱門新聞

關陽台風吹日曬3個月　受虐柯基犬獲收養

養貓新神器　國外飼主瘋搶50元混凝土板

紙箱黑老鼠養6個月　變金毛萌狗

迪化街貓歷史　喵喵曾差點被抱走

拉拉每吃一口飯　見媽還在就開心

浪貓出現在女家門口求救　幾天後帶3寶見她

飼主吃飯暫離　兩汪齜牙對抗誘惑

原本只想養1隻　夫妻最後3隻貓兄弟全收編

媽回國埋伏路口　比熊遠遠就聞到

黑汪陶醉高歌　被發現秒害羞開飛機

撞見野豹「誤會是大貓」　狗追進巷內後悔

很像飼料！毛孩誤食有機肥料易致死

高齡嬤記性變差　每天不忘抱貓孫

拉拉聽不懂指令　媽示範一看就會

讀者迴響

熱門新聞

關陽台風吹日曬3個月　受虐柯基犬獲收養

養貓新神器　國外飼主瘋搶50元混凝土板

紙箱黑老鼠養6個月　變金毛萌狗

迪化街貓歷史　喵喵曾差點被抱走

拉拉每吃一口飯　見媽還在就開心

浪貓出現在女家門口求救　幾天後帶3寶見她

飼主吃飯暫離　兩汪齜牙對抗誘惑

原本只想養1隻　夫妻最後3隻貓兄弟全收編

媽回國埋伏路口　比熊遠遠就聞到

黑汪陶醉高歌　被發現秒害羞開飛機

撞見野豹「誤會是大貓」　狗追進巷內後悔

很像飼料！毛孩誤食有機肥料易致死

高齡嬤記性變差　每天不忘抱貓孫

拉拉聽不懂指令　媽示範一看就會

澎毛貴賓散步　被狂風吹成三角形

熱門寵物影片

更多
媽出國9天回來測試愛犬　路過時被牠狂盯反覆確認

媽出國9天回來測試愛犬　路過時被牠狂盯反覆確認

歐告跟著垃圾車音樂高聲歌唱　突被爸打擾！害羞臉馬上跑掉

歐告跟著垃圾車音樂高聲歌唱　突被爸打擾！害羞臉馬上跑掉

大陸遊客挑釁餵牛肉乾　惹怒牛群後遭踩踏攻擊

大陸遊客挑釁餵牛肉乾　惹怒牛群後遭踩踏攻擊

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

高齡嬤記性越來越差　唯獨不忘把「貓孫抱懷裡哄」網：影片有洋蔥

高齡嬤記性越來越差　唯獨不忘把「貓孫抱懷裡哄」網：影片有洋蔥

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面