6隻比熊曬太陽變「烤棉花糖」　全部融化超萌複製貼上

▲棉花糖掉一地。（圖／粉專吉仔 & 栗子提供）



記者李依融／採訪報導

6隻比熊犬在花園裡曬太陽，彷彿棉花糖烤到融化啦！媽媽說，狗狗們都很愛曬太陽，這天洗完花園地板都還沒乾，狗狗們就迫不及待去享受陽光了。

香港的比熊犬爸爸吉仔、媽媽栗子與4個孩子們威士忌、毛毛、糖糖與牢騷非常喜歡曬太陽，而家裡正好有花園，這天她才剛洗好花園地板，毛孩們就急著跑去曬太陽，一隻一隻都曬到趴地，看起來就像6坨曬到融化的棉花糖，模樣非常可愛吸引3600多人按讚。媽媽表示，因為前陣子連日下雨，狗狗們期待放晴很久了，「香港現在33度到37度，其實很高溫，我也怕牠們中暑，太熱就會叫他們趕緊進屋。」

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▲比熊犬家族每天都想去花園曬一曬。（圖／粉專吉仔 & 栗子提供）



▲有時還會有狗狗舒服到拒絕進屋。（圖／粉專吉仔 & 栗子提供）



媽媽介紹，吉仔今年8歲，栗子7歲，寶寶們今年5歲，當時其實生了6隻，最大和最小的寶寶送養給朋友，現在就是一家六口「棉花糖之家」，出門時都是6隻狗狗大陣仗，也經常引起路人關注。

網友們看到棉花糖融化一地的模樣，瞬間心也融化了，「誰把棉花糖丟地上呀！你看都融化了！」、「這天氣適合曬棉花」、「小心曬黑了啦！」、「牠們看起來好享受」、「6隻動作一模一樣」、「下雨下久真的會心情不好，曬一曬就開心啦！」。

▲比熊犬大家族每天都賣萌融化奴才。（圖／粉專吉仔 & 栗子提供）