打臉科學家！　1影片破除「樹懶不放屁」迷思

▲科學家普遍認為樹懶是唯一不會放屁的哺乳動物。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

多年來，科學家普遍認為樹懶是唯一不會放屁的哺乳動物，根據2017年出版的科普書籍《牠會放屁嗎？》（Does it Fart?），樹懶會將腸道產生的甲烷吸收進血液，並透過呼吸排出。不過，這項說法近日被一段影片徹底打破了。

根據《Live Science》報導，英國動物學家庫克（Lucy Cooke）與野生動物獸醫安布勞提岡（Andrés Sáenz Bräutigam）15日分享了一段影片，畫面中一隻霍氏二趾樹懶（Hoffman’s two-toed sloth）寶寶在水裡排出了氣體泡泡。庫克在貼文中表示「是的，樹懶會放屁，我可能剛見證了第一起被記錄下來的案例」。

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▲英國動物學家庫克分享了一段樹懶「排氣」的影片。（圖／翻攝自IG／luckycooke）

事實上，布勞提岡獸醫長年在哥斯大黎加巨嘴鳥救援中心（Toucan Rescue Ranch）照顧樹懶，他表示「樹懶體內的氣體非常多，牠們甚至會在水中利用胃裡的氣體來漂浮」，並指出樹懶是大型發酵者，也是地球上最大的甲烷製造者之一，牠們腸道內的氣體非常多，甚至會影響X光與超音波檢查。

在野外，樹懶主要以樹葉為食，但在圈養環境中，牠們常被餵食易消化的蔬菜，更容易造成腸道細菌產生更多氣體。布勞提岡解釋，由於樹懶的食道結構特殊，無法打嗝或嘔吐，因此體內氣體必須從腸道排出，「我們注意到，把樹懶放入溫暖濕潤的浴缸中，有助於刺激牠們排便並釋放氣體」。至於樹懶放的屁聞起來怎麼樣？布勞提岡笑說「通常是無聲但致命」。

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