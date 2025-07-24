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桃園動保處7/27公益演唱會　前機長王丰獻聲給毛孩

▲桃園動保處7/27公益演唱會，前機長王丰獻聲毛孩

▲桃園動保處公益演唱會，前機長王丰獻聲毛孩。（圖／動保處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動物保護處於7月27日在「動保教育展示中心」，首辦公益演唱會，邀請從事動保救援53年、曾經翱翔天際的機長王丰，化身為溫柔歌者，以音樂訴說他與毛小孩之間深刻真摯的生命故事。活動採免費入場，因場地空間有限，建議提前到場，以確保入場席次。

動保處長王得吉表示，動保處首度舉辦公益演唱會，特別找來長期從事流浪動物救援行動的前機長王丰獻唱，他專救收容所裡無人認養的老、病、殘毛孩，先醫療後再送養或自己認養，近年已陸續在新屋收容所成功送養30隻毛孩。

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▲桃園動保處7/27公益演唱會，前機長王丰獻聲毛孩

▲桃園動保處公益演唱會，前機長王丰獻聲毛孩。（圖／動保處提供）

王丰也自掏腰包自製唱片為流浪動物發聲，曾發行過3張專輯，近10年有超過100場演唱經驗，公益演唱會上半場將演唱STAY （Rihanna）、RIGHT HERE WAITING（Richard Marx）等多首經典英文名曲，下半場則演唱專輯-心痛的感覺，創作曲目都是王丰從事動保的心路歷程，希望藉由這樣的機會，讓更多人關心流浪動物問題，幫助更多流浪毛孩找到幸福的家。

動保處長王得吉補充，本次公益演唱會不僅是一場音樂饗宴，更是一場關於動物關懷與生命連結的深刻交流。桃園市動保處期盼透過此活動，喚起更多人對動物保護的共鳴與重視，本活動為免費公益性質，7月27日下午13時30分至15時30分於「動保教育展示中心」（桃園市桃園區向善街120-1號）登場。

關鍵字： 桃園動保處公益演唱會機長王丰

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