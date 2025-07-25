2米長紅尾蚺疑遭棄養滿身傷　康復後招領無人領回將媒合新家

▲遭棄養的紅尾蚺口腔化膿長蛆。（圖／翻攝自新北市動物保護防疫處官網）

記者葉品辰／新北報導

日前新北市政府動保處接獲民眾通報，於樹林區一間工廠門口發現一條體型碩大的蛇類蜷縮路邊，行動遲緩且精神不濟，經專業判定後發現該蛇為外來種大型蛇類紅尾蚺，頭部受傷且健康狀況不佳，帶回治療安置。

這隻紅尾蚺體長約兩公尺，頭部有明顯傷口且已長滿蛆蟲，口腔亦化膿長蛆。經診斷，頭部的傷口有可能因該動物長期居住在過於狹小的空間，吻端反覆磨傷後感染。紅尾蚺在妥善醫療照顧下康復，目前已上架動保處官網公告招領，經過七天公告期飼主仍未前來領回，將媒合幫紅尾蚺另覓新家。

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紅尾蚺為中南美洲原生種蛇類，因其多樣的變異體色而廣受寵物市場歡迎，一般人工飼養的情況下可長至兩米五以上，飼主應隨著動物的成長更換適合的飼養器具。動保處提醒飼主，飼養任何動物前應充分了解其習性與需求，並承擔照顧責任。若動物生病或受傷，更不該因不願花費醫療費用而惡意棄養。

▲遭棄養的紅尾蚺全身都是傷，目前已康復並供招領。（圖／翻攝自新北市動物保護防疫處官網）

新北市動保處提醒，依動物保護法第11條規定，飼主對於受傷或罹病之動物，應給與必要之醫療，如放任傷病動物不顧，可依法處新臺幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。隨意棄養動物亦可依動保法第29條處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。