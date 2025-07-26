台北市立動物園迎新馬來虎Arhaa　有望與雌虎Shima配對

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園迎來新成員，4歲半的雄性馬來虎Arhaa，牠來自新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)，未來將嘗試和園內雌虎Shima配對，在馬來虎的域外保育計畫下，延續瀕危族群血脈。

▲Arhaa適應力極高，一到檢疫舍就大口吃肉，表現很穩定。（圖／台北市立動物園提供）



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Arhaa2020年12月27日出生於新加坡動物園，目前體重約138.6公斤，25日上午要轉移到運輸籠之際，不到1分鐘就自己進籠，新加坡動物園對牠的表現給予高度肯定。保育員表示，Arhaa個性穩定，對保育員也不太會哈氣，在運輸工作中展現極佳的適應力。25日晚間，Arhaa順利抵達台北市立動物園，度過為期1個月的檢疫期後，將嘗試和園內雌虎Shima配對。

▲Arhaa在運輸籠內也很淡定，整個飛行過程很順利。（圖／台北市立動物園提供）



老虎在國際自然保育聯盟(IUCN)的紅色名錄中名列「瀕危(EN)」等級，而包括馬來虎在內的數個區域亞種，更是因嚴峻的生存考驗，被列至「極危(CR)」等級。這次台北市立動物園在全球馬來虎域外保育計畫，與新加坡動物園共同合作，透過個體調度促成新的繁殖配對及血緣更新，原先在園內的另一隻馬來虎Serikin已在2月25日前往新加坡動物園，希望透過動物園間雙向借殖合作，鞏固馬來虎域外安全族群

▲Arhaa將與雌虎Shima配對，有望生下小老虎為極危族群鞏固血脈。（圖／台北市立動物園提供）



Arhaa平安抵台，而7月29日恰巧是「國際老虎日」，台北動物園特別於7月26日（六），在熱帶雨林區馬來虎活動場旁舉辦「『虎CARES』快閃教育活動」，透過10:40、14:40及17:10的互動時間，讓大家更認識老虎的生態美麗與面臨的挑戰，共同支持保育行動。

▲Arhaa性格穩定，也不太會對保育員哈氣。（圖／台北市立動物園提供）