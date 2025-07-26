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澎湖漁民撈到巨蟹「以為賣不了錢」　竟是台灣新紀錄物種

▲澎湖漁民撈到台灣新發現物種「三角蝕菱蟹」」。（圖／翻攝自水試所澎湖中心）

▲澎湖漁民撈到台灣新發現物種「三角蝕菱蟹」。（圖／翻攝自水試所澎湖中心）

記者陳洋、許宥孺／澎湖報導

澎湖風櫃漁民在3日釣獲一隻體型碩大、全身是棘刺的菱蟹科蟹類，漁民一度認為是常見的粗糙蝕菱蟹，原本以為是不具經濟價值的普通蟹類，沒想到送往水產試驗所澎湖中心，經過專業鑑定後，意外發現竟是台灣海域首次紀錄的新物種「三角蝕菱蟹」。

台灣位處於印度-西太平洋種源中心的邊緣地帶，受溫暖的黑潮（黑潮支流）與南海表層流，與低溫的中國沿岸流交會，加上棲地類型的多樣性與深淺不一生態環境，使台灣海洋具有極高的生物多樣性。國內已記錄的蟹類相種類計有74科800餘種，澎湖海域的蟹類也近200種。

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7月3日時，有澎湖漁民在俗稱的「北淺」海域，以底延繩釣作業時，意外釣獲一尾體型碩大的菱蟹科蟹類，一度以為是粗糙蝕菱蟹，因為不具經濟價值，漁民於是轉送農業部水產試驗所澎湖中心鑑驗。

▲澎湖漁民撈到台灣新發現物種「三角蝕菱蟹」。（圖／記者陳洋翻攝）

▲「三角蝕菱蟹」為台灣新紀錄種。（圖／翻攝自水試所澎湖中心）

沒想到，該蟹種外觀具有細長的螯足，全身又布滿的棘刺，與漁民所認為的粗糙蝕菱蟹並不同，經過鑑定後，確認為台灣新紀錄種「三角蝕菱蟹」。

全球已記錄的菱蟹科種類計有32屬132種，統計至2016年，台灣產菱蟹計有12屬21種，這次的記錄使台灣菱蟹種類增加至22種。

菱蟹科的種類多棲息於沙泥質含碎貝殼軟底質或礁岩應底質的淺海域，而三角蝕菱蟹則棲息在較深的海域，體色褐色偏紅色，本次新發現物種為菱蟹科中體型較大的種類，目前僅於菲律賓有漁獲紀錄，屬稀有物種。

關鍵字： 澎湖新物種蟹類漁民三角蝕菱蟹

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